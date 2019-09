Nicki Minaj: Schluss mit 36

Wenn jemand, der um seine Person ein ganzes Imperium aufgebaut hat, seinen Rückzug ankündigt, muss man sich erst einmal fragen: Rückzug wovon? Nicki Minaj, Rap-Superstar, aber auch Moderatorin einer Radiosendung namens «Queen Radio», Model für Marken wie Roberto Cavalli, Schauspielerin, Miteigentümerin des Streamingdienstes Tidal, Lippenstift-, Lautsprecher-, Sneaker- und Parfümschöpferin, will nicht mehr. Das zumindest twitterte sie am Donnerstagabend: «Ich habe beschlossen, in den Ruhestand zu gehen.»

Sie wolle eine Familie haben, schrieb die 36-Jährige zur Begründung und lieferte damit dem Boulevard direkt weitere Spekulationsmöglichkeiten über eine baldige Hochzeit. Von welchen ihrer zahlreichen Verdienstmöglichkeiten sich Nicki Minaj nun tatsächlich zurückziehen will und ob nicht bereits morgen ein «Rückzug vom Rückzug»-Tweet folgen könnte, ist bisher noch unklar. Die Rapperin ist nicht unbedingt bekannt für ihr ausgeglichenes Temperament.

Zehnmal für den Grammy nominiert

Dass die 1982 in Trinidad als Onika Tanya Maraj geborene Multiverdienerin bei ihrer Ankündigung tatsächlich ihr Hauptbetätigungsfeld, die Musik, meint, ist aber sehr wahrscheinlich. Von ihren Alben «Pink Friday», «Pink Friday: Roman Reloaded» und «Pinkprint» (ja, sie hat ein Faible für eine gewisse Farbe) mit Hits wie «Anaconda» und «Starships» verkaufte Minaj mehr als fünf Millionen Exemplare, sie war zehnmal für den Grammy nominiert.

Gleichzeitig war sie in den vergangenen Jahren in gefühlt jedem zweiten Hit von Künstlern wie Madonna, David Guetta oder Kanye West mit einem Rap-Gastpart vertreten. Bei Letzterem wäre ihr Auftritt von West fast wieder gestrichen worden, aus Gründen des Selbstschutzes: Minajs stimmlich genial bipolar zwischen Engel und Satan oszillierende Verse auf Kanye Wests «Monster» seien so gut gewesen, dass sie den anderen vertretenen Rappern – und natürlich ihm selbst – die Show stehlen könnten, habe West befürchtet. Nicki Minaj habe ihn dann aber doch davon überzeugen können, dass der Part bleiben könne, so ihre Erzählung.

Er sei ja schliesslich immer noch Kanye West. Ihr aktuelles Album «Queen», erschienen vor einem Jahr, schaffte es dann nicht wie gewohnt an die Spitze der US-Charts, was im Minaj-Universum der Superlative schon mal als Totalversagen gelten kann. Minaj verfluchte daraufhin öffentlich den Erstplatzierten Travis Scott, der sich nach ihrer Ansicht die Chartposition nur über werbewirksame Posts seiner Verlobten Kylie Jenner erschlichen habe.

Schleppende Ticketverkäufe

Ausserdem habe Spotify sie verraten, da der Musikstreamingdienst in seinen Playlists statt ihres Gesichts lieber den Rapper Drake abgebildet habe. Kurz darauf verschob sie ihre Nordamerikatour mit dem Rapper Future; sie wolle bei der Produktion noch nachbessern und mehr proben, hiess es. Der wahre Grund dürften aber schleppende Ticketverkäufe gewesen sein, neue Termine für die Tour stehen bis heute aus.

Den jetzt angekündigten Rückzug kann man dementsprechend für eine weitere impulsive Geste einer Rapperin halten, die sich schon immer dramatisch in Szene zu setzen wusste und eine kurze Auszeit wegen des Schockeffekts zum vorzeitigen Karriereende aufgeblasen haben könnte. Schliesslich hatte sie erst im Juni dieses Jahres bekannt gegeben, dass ihr fünftes Studioalbum bereits in Arbeit sei. Und auch Rap-Kollegen wie Jay-Z kündigen gern ihr Karriereende an – inszenieren dann nur wenige Jahre später wieder ein auferstehungsartiges Comeback.

Vielleicht ist der Rückzug von Nicki Minaj aber auch die vollkommen rationale und – verglichen mit so manchem untot über die Bühnen zuckenden Rock-Opa – würdevolle Konsequenz einer gereiften Künstlerin, die in ihrer Karriere bereits mehrmals die maximale Flughöhe erreicht hat und nun lieber sicher landet, als in endlosen Kapriolen Richtung Boden zu taumeln.