Alleinsein ist tödlich

Junge Frau tritt allein aus spärlich beleuchtetem Clubeingang ins Dunkel: Der Krimiaficionado weiss, was nun folgt. Panisch flüstert die Frau ins Handy: «Ich hab Angst», sucht auf dem gottverlassenen Parkplatz nach ihrem Auto – und findet den Tod. Im neuen Dresdner «Tatort» mit dem Titel «Wer jetzt allein ist» wird dieser klassische Thriller-Auftakt von der Regisseurin Theresa von Eltz («4 Könige») spannungstechnisch tadellos bespielt. Überhaupt hält die 39-jährige den Adrenalin-Level während der 90 Minuten schön hoch oben, ganz ohne spektakuläre Splatter-Szenen oder melodramatisch aufgebrezelte Szenerien – auch wenn sie im Zähne-Klapper-Finale noch mal einen Zacken zulegt. Sie hat ein Händchen fürs Unheimliche.

Die Tote hatte, wie die Ermittlerinnen Sieland (Alwara Höfels) und Gorniak (Karin Hanczewski) bald entdecken, kurzzeitig auf einem Online-Portal ein Profil geschaltet, wo sie sich «Birdy» nannte. Längst hatte sie das Profil gelöscht, aber jemand anders machte unter ihrem Namen Männern Avancen und zockte diese ab. Ein paar der Düpierten rotteten sich daher zur «Vogeljägertruppe» zusammen – doch wer war der Mörder?

Cybercrime und echtes Morden

Oh, du böse Cyber-Welt! Über Missbrauchsmöglichkeiten und Enthemmung im WWW hat man ja genug gelesen. Weil Erol Yesilkaya jedoch ein grandioser «Tatort»-Autor ist – der das Format 2016 mit dem Fall «Die Wahrheit» weit über seine Genre-Grenzen hinausschrieb –, schnürt er auch in Dresden nicht bloss die Cyber-Problematik zum prallen Krimibündel. Sondern er lässts durchgehend herbsten in seinem Drehbuch; man hätte den sichtlich im November gedrehten Film darum auch besser anders terminiert.

«Wer jetzt allein ist»: Das Rilke-Gedicht «Herbsttag» von 1902 in einem Krimititel raunen zu lassen, könnte ein Griff ins Klo der peinlichen Bildungshubereien sein. Aber Yesilkaya entfaltet mit unauffälliger Konsequenz ein Panorama der Einsamkeiten unserer Zeit. Der berühmte zweite Teil der Gedichtzeile – «wird es lange bleiben» – passt auf die Verdächtigen. Diese Ü-30er zwischen cool und kläglich kommen, jeder auf seine Weise, nicht raus aus dem Käfig ihrer verklemmten Existenz. Er passt freilich auch auf die Kommissarinnen, alleinerziehend mit aufmüpfigem Teen die Gorniak, schwanger und ohne Partner die Sieland.

Und die Undercover-Recherche, auf die sich die Ermittlerinnen da einlassen, ist zwar komplett unrealistisch, aber völlig stimmig im Kontext von Yesilkayas Big Picture übers zerstörerische Alleinsein – samt den humorigen Momenten, etwa mit dem Kommissariatsleiter als Babysitter. Dass die hier total überzeugende Schauspielerin Alwara Höfels das erste weibliche «Tatort»-Duo nun, nach dem 6. Fall, wegen dauerndem künstlerischem Dissens verlässt, ist schade: «Wer jetzt allein ist» hat dieses gewisse Extra. Es erwischt einen kalt, und man blättert danach sofort im Rilke. (Tages-Anzeiger)