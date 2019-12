«Alles, was mich von mir wegbringt, ist interessant»

Sarah Spale, am 7. Januar beginnt die neue Staffel von «Wilder». Wie fühlte es sich an, für fast zwei Jahre aus einer Rolle rauszugehen und dann wieder einzusteigen?

Ich spiele ja nicht James Bond, der als Figur klar definiert ist, von dem das Publikum eine klare Vorstellung hat. Rosa kennt man nicht so gut, sie ist nicht so festgelegt. Das macht es für mich spannend, weil ich noch viel Spielraum habe bei der Entwicklung ihres Charakters. Man hat sie zum Beispiel noch nie zusammen mit Freunden gesehen!

Ist so ein Spielraum aus Sicht der Schauspielerin gut?

Das ist sehr spannend, ja. Weil ich nirgends anstehe. Niemand hat schon ein festes Bild von ihr und kann sagen, «aber nein, sie muss doch so oder so funktionieren». Ich setze mich auch immer dafür ein, dass der Horizont der Rosa breiter wird.

Können Sie sich denn bei der Entwicklung der Drehbücher einbringen?

Ich kann meine Meinung sagen. Die Frage ist nur, wie viel Platz dafür bleibt. Beim Schreiben der Bücher spielen so viele Sachen mit, was die Produktion angeht etwa oder die Storyline. Aber ja, man hört mir zu und respektiert mich.

Hat Rosa Wilder viel mit Ihnen gemeinsam?

Nein, und ich möchte sie auch nicht in Richtung Sarah Spale bringen. Mein Ziel ist es, eine unabhängige, selbstständige Frauenfigur zu schaffen.

Haben Sie diesbezüglich Einfluss bei den Autoren?

Es sind vier Autoren, alles Männer. Meine Aufgabe ist es, die Sicht der Frau abzudecken. Was macht eine emanzipierte Frau aus? Das will ich mit der Figur herausfinden. Das fängt schon mit der Art des Sprechens an. Wie redet sie? Das ist für mich eine der Fragen, denn sie steht ja beruflich einigen Männern vor.

Arbeiten Sie auch am Set noch an der Gestaltung Ihrer Figur?

Ja. Ich ringe auch mit dem Regisseur darum, dass sie sich nicht jedes Mal entschuldigen muss, wenn sie mal etwas seltsam drauf war. Von mir aus gesehen darf Rosa durchaus mehr Macken haben.

Vermutlich ist es ja für eine Schauspielerin ohnehin toll, wenn sie möglichst weit weg vom eigenen Ich spielen darf?

Logisch ist es interessanter, wenn man etwas anderes spielt, als was man ist. Es ist auch toll, wenn man anders aussehen darf. Da bin ich uneitel. Alles, was mich von mir wegbringt, ist interessant.

Wird man darum Schauspielerin – um gelegentlich von sich zu wegzukommen?

Es braucht beides. Um sich für eine Rolle von sich selbst zu distanzieren, muss man sich auch mit seinen eigenen Abgründen beschäftigen. Man muss sehr nahe bei sich sein, um sich selbst auch loslassen zu können.

«Rosa dürfte durchaus mehr Macken haben»: Sarah Spale in der neuen Staffel von «Wilder».

Haben Sie denn Rosa Wilder noch gern? Ich sage bewusst «noch», schliesslich beginnen ja jetzt schon die Dreharbeiten für die dritte Staffel.

Ich wünsche mir für Rosa auch immer noch Sachen. Sie ist mir also nicht langweilig geworden. Ich habe dieses Jahr sehr viel drehen dürfen für ganz unterschiedliche Filme, zum Beispiel «Platzspitzbaby» oder «Fensterlos» mit Samuel Flückiger. Und es nimmt mich wunder, wie ich mit all dem, was ich gelernt habe, an eine neue Sache herangehe. Ich habe schon den Ansporn, immer noch mehr aus einer Rolle herauszuholen. Das ist auch der Reiz daran.

Wie sind Sie denn mit der zweiten Staffel zufrieden?

Das Team hat sich im November an einem Sonntagnachmittag die ganzen sechs Teile zusammen angesehen. Ich habe gerne zugeschaut. Es sind wunderschöne Bilder entstanden, mysteriös. Die Landschaft ist wieder ein Teil der Geschichte. Die Charaktere sind auch toll. Es gefällt mir, aber natürlich habe ich einiges an meiner Leistung auszusetzen. Aber ich darf ja jetzt noch mal und will es noch besser machen.

Wie geht es eigentlich Rosa Wilders Eltern? Die erste Staffel endete ja ziemlich dramatisch für die Familie.

Der Vater kommt nach zwei Jahren aus dem Gefängnis heraus, aber Rosa ist in engem Kontakt mit ihrer Mutter, sie wohnt in der zweiten Staffel sogar mit ihr zusammen. Was zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel passiert ist, steht in keinem Drehbuch, wird nicht thematisiert. Aber Ruth Schwegler, die Christine Wilder spielt, und ich haben uns diesen fehlenden Teil der Geschichte ausgedacht. Weil es von Vorteil ist, denselben Hintergrund zu haben, wenn man eine Rolle spielt.

Haben Sie Angst, auf diese Rolle festgelegt zu werden. Ulrike Folkerts zum Beispiel kennt man nur als «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal.

Ich bin dankbar, dass ich zum Beispiel mit dem Kinofilm «Platzspitzbaby» etwas ganz anderes habe machen dürfen. Und gleichzeitig arbeite ich daran, diese Rosa Wilder noch besser kennen zu lernen.

Wie gings denn bei Staffel 2 mit Ihrem Bärndüütsch? Da hatten Sie ja in der ersten Staffel noch etwas zu kämpfen.

Besser. Die Rückmeldungen sind positiv. Es war viel unkomplizierter als am Anfang. Der Dialekt kommt nun automatischer, das heisst, ich kann nun auch besser improvisieren.

Brauchen Sie die von SRF vermittelte Dialekt-Coachin überhaupt noch?

Ja, wir stehen immer noch in Kontakt. Auch jetzt für die dritte Staffel. Es ist die Sprachmelodie der Berner, die mich immer wieder erstaunt.

Dürfen Sie schon etwas über diese dritte Staffel erzählen?

Es ist wieder Januar. Es ist wieder kalt. Aber es wird urbaner werden als bei den ersten beiden Fällen.

Und Marcus Signer als Kägi ist auch wieder dabei?

Ja. Die Dynamik zwischen ihm und Rosa ist für «Wilder» ganz wichtig.

Von Rosa Wilder zu Sarah Spale: Wie gehen Sie mittlerweile damit um, dass man Sie auf der Strasse erkennt?

Nun ja, ich war ja jetzt mehr als zwei Jahre nicht im Fernsehen als Rosa zu sehen. Aber nun bin ich schon wieder gespannt, wie sich das entwickelt. Auch Interviews zu geben, ist für mich nicht so leicht. Wir haben ja vor zwei Jahren schon miteinander geredet. Das macht es einfacher. Aber sonst kostet mich die Medienarbeit Kraft.

Werden Sie oft angesprochen?

Nein. Oder eher selten. Aber wenn, dann ist es meistens ein guter Moment, in dem mir jemand ein Kompliment für meine Arbeit macht.

Sarah Spale

Die Baslerin (39) studierte an der Universität Hildesheim Kulturwissenschaften und liess sich später zur Schauspielerin ausbilden. Ab 2002 war sie in verschiedenen Rollen im Fernsehen und im Kino zu sehen. Grössere Beachtung fand ihr Auftritt im Spielfilm «Nachtzug nach Lissabon» von 2013. Als Theaterschauspielerin war sie unter anderem am Jungen Theater Basel tätig. Seit 2017 ist Spale als Rosa Wilder in «Wilder» zu sehen. Die neue Staffel setzt an einem abgeschiedenen Ort im Jura ein, wo die Kommissarin gleich auf drei Leichen trifft.(mw)

«Wilder», zweite Staffel, ab 7. Januar auf SRF 1, immer dienstags um 20.05 Uhr.