Big Brother im Dichtestress

Während der Feiertage dürfte es in manch einem Wohnzimmer hierzulande etwas eng geworden sein zwischen Tannenbaum, Verwandten, Geschenken und Esswaren. Man multipliziere das Engegefühl nun etwa mit Faktor zehn und dehne dies auf vier Wochen aus und lasse das kurz auf sich wirken. Unangenehme Vorstellung, nicht?

Aber die 45 Frauen und 55 Männer der neuen Realityshow «Get the F*ck out of my House», die neu jeweils am Donnerstagabend auf Prosieben ausgestrahlt wird, haben es nicht anders gewollt. Sie müssen vier Wochen lang in einem Haus ausharren, das für eine vierköpfige Familie gedacht ist. Es gibt vier Wohnräume verteilt auf 116 Quadratmeter, eine winzige Küche, ein Klo, vier Betten, eine 9-Quadratmeter-Terrasse und fertig. Dafür sind überall Kameras.

Erster Ausstieg nach 90 Minuten

Wer es am längsten im Haus aushält, gewinnt als Belohnung (oder vermutlich eher als Schmerzensgeld) die Siegesprämie von 100'000 Euro. Wer es nicht mehr aushält, ist raus aus dem Spiel. Die Erste verliess die Show schon nach 90 Minuten, und zwar aus zwei Gründen: Sie konnte nirgends eine Uhr finden und zudem nicht aufs Klo (es gibt nur eines für alle).

Die meisten Kandidaten waren Normalos, die jüngste Kandidatin ist 19-jährig (sie vergoss in der ersten Sendung mit am meisten Tränen und flog am Ende unfreiwillig raus), der Älteste 81. Es handelt sich um den fitten, braungebrannten Kurt aus Romanshorn, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Toni Vescoli und Art Furrer aufweist, einfach ohne Gitarre beziehungsweise Hut. Derartige Accessoires hätten in der persönlichen Plastikbox, in der die Kandidaten einzig vier verschiedene Outfits und Pflegeprodukte mit ins Haus nehmen durften, sowieso keinen Platz gehabt.

Schlafen auf der Herdplatte

Auf das Kommando des Moderatorenpaars (sie sind auch im richtigen Leben ein Paar, was erklären könnte, warum sie mitverpflichtet wurden. Sie führte durch die Show, als spielte sie die Rolle der Heidi Klum in einer Soap, inklusive Kreischen), also auf das Kommando rannten die Kandidaten ins Haus, als wäre der Startschuss zum Black Friday gefallen, denn im Haus ist der Platz knapp. Für alles. Zum Stehen, Sitzen und vor allem zum Liegen. Es lohnte sich zu rennen, um sich irgendeine Sitz- oder Liegegelegenheit zu sichern. Zwei wählten als Schlafstätte die Küchenablage beziehungsweise die Herdplatte, ein anderer kringelte sich unter einem Kinderpult zusammen, und ein Dritter machte es sich unter dem Esstisch bequem. Ja, so sieht nun also Dichtestress à la deutsches Privatfernsehen aus.

Der Rest der Sendung war dann keine Neuheit, sondern eigentlich nichts anderes als Big Brother, einfach ohne Sex (noch zu wenig Platz dafür) und mit viel mehr Bewohnern, die, abgesehen von ein paar auffälligeren Kandidaten, eine undefinierbare Masse blieben. Die Kandidaten standen oder lümmelten irgendwo herum, Frauen sassen am Boden und schminkten sich oder kämmten sich vor dem Spiegel die Haare.

Glück dank einem halben Brötchen

Aus dem anfänglichen Versprechen des Moderators, es handle sich um die am einfachsten zu erklärende Sendung der Welt, wurde auch nichts. Ständig kamen irgendwelche Regeln und Spiele und Modalitäten und Abstimmungen hinzu. Kurz zusammengefasst ging es darum, einen Hausboss zu bestimmen (er hatte als Privileg einen eigenen Bereich mit eigenem Bett und eigenem Bad, das er grosszügigerweise den Frauen im Haus zur Verfügung stellte, genau wie den Teppich um sein Doppelbett herum zum Schlafen) und Haushaltsgeld zu erspielen, um Essen für die gesamte Woche zu kaufen. Es war viel zu wenig. Am ersten Tag gab es nichts zu essen, am zweiten nur einen Apfel.

Dann klappte der Erste zusammen, die Notärztin rannte daher, und er wurde auf der Bahre aus der Show getragen. Tränen flossen, sowohl bei Männern als bei Frauen, die ersten Streitereien kamen auf. Am dritten Tag gab es für jeden ein halbes, bestrichenes Brötchen und einen Löffel Rührei auf die Hand. Und sofort waren alle glücklich. «Meine Geschmacksnerven wurden gerade neu erfunden», sagte eine Kandidatin, und ein anderer sagte, es fühle sich gerade an wie ein Geschmacksorgasmus.

Nur für eingefleischte Fans

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der ersten Sendung: Hungernde Menschen können schon mit sehr wenig Essen sehr glücklich gemacht werden. Die Chefpositionen übernehmen die Männer. Mit hungernden Frauen sollte man sich nicht anlegen. Auch Männer können Wäsche waschen. Nach fast zweieinhalb langfädigen Stunden – 45 Minuten davon Werbung – beziehungsweise nach Woche 1 (die Sendung ist aufgezeichnet und fasst jeweils eine Woche zusammen) blieben 80 Kandidaten übrig, unter anderem eine, die sich mit der Siegesprämie eine Brust-OP finanzieren möchte, und eine andere, die eine solche ganz offensichtlich schon hinter sich hat.

Ob sie bis zum Ende durchhalten, ob der fitte Kurt aus Romanshorn das Rennen macht – wir bleiben dran. Oder nein, lieber nicht. Das schaffen wohl nur eingefleischte Big-Brother-Dschungelcamp-Bachelor-Fans, denen nach 18 Jahren immer noch nicht die Lust an Realityshows vergangen ist. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)