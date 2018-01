Ctrl P Dampfhammer

Am Anfang gibt es Bohnen. Die Köcheln des Nachts in einer gusseisernen Bratpfanne über dem Feuer – das muss so sein, denn das Camp gehört Bud Spencer und Terence Hill. Nur verspeisen werden die beiden Helden ihr Mahl nicht können, Ganoven vermiesen die Lagerfeuerromantik. Und so beginnt das Abenteuer von «Slaps and Beans», einem neuen Computerspiel von Trinity Team.

Über 160’000 Franken sammelte der italienische Spiele-Entwickler via Crowdfunding für sein Game-Projekt. Das fertige Produkt ist eine Hommage an die «Beat ‘em up» (Prügelspiele) der 80er, vor allem aber: eine grobpixelig-nostalgische Ehrung der Filme mit Bud Spencer und Terrence Hill.

«Wush», «Plonk», «Doing»

Gespielt wird allein oder zu zweit, der Spieler wählt zwischen Spencer oder Hill. Die beiden Figuren sind den Machern von «Slaps & Beans» zweifelsohne gelungen. Hill tänzelt durch die Kämpfe und schwingt sich an Balken über Hindernisse, Spencer bewegt sich behäbig und verteilt seine berühmten Dampfhämmer. So prügelt man sich durch Schauplätze, die an die Filme angelehnt sind – etwa der Saloon aus «Vier Fäuste für ein Halleluja», Downtown Miami aus «Die Miami Cops» und die Chilbi aus «Zwei wie Pech und Schwefel». Dazwischen gibt es Minigames wie Wettessen oder ein Rennen mit einem Dune Buggy.

Es sind dann auch diese vielen kleinen Anspielungen, die am meisten Spass machen. Die «Wushs», «Plonks» und «Doings» in den Faustkämpfen lassen den TV-Genuss aus der Kindheit wieder aufleben, dasselbe tun die Originalmelodien im Hintergrund. Das alles tröstet leider nur bedingt darüber hinweg, dass das Spiel bisweilen etwas gar simpel und langatmig ist. Vielleicht hätten es die Macher von «Slaps & Beans» den Charakteren in ihrem Game gleichtun sollen. Die krallen sich während der Raufereien immer mal wieder eine Pfanne voller Bohnen – schliesslich verleihen diese ordentlich Pfupf.

«Slaps and Beans» ist ein Desktopspiel. Es läuft auf Windows oder Mac OS. Erhältlich ist das Game über die Plattform «Steam» für 19.50 Fr. (Tages-Anzeiger)