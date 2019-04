«Dallas»-Star Ken Kercheval ist tot

Wie das US-Portal «Variety» berichtet, ist Ken Kercheval in seiner Heimatstadt Clinton im Bundesstaat Indiana gestorben. Bekannt wurde der Schauspieler durch die Rolle des Öl-Tycoons Cliff Barnes in der weltberühmten TV-Serie «Dallas», die er von 1978 bis 1991 spielte. Insgesamt brachte er es auf 346 Auftritte in der Erfolgsreihe um das schwarze Gold in Texas.

Kercheval war aber auch in anderen Rollen zu sehen, so in den amerikanischen Fernsehserien wie «Starsky & Hutch», «Mord ist ihr Hobby», «Diagnose: Mord», «Perry Mason» und «Kojak» mit (dem unvergesslichen) Telly Savalas in der Hauptrolle.

Grosses Wiedersehen: Die «Dallas»-Crew hier mit Sheree J. Wilson, Ken Kercheval und Linda Gray (v. l.) trifft sich im März 2006 in Santa Monica (Kalifornien). (Bild: Phil McCarten/Reuters)

Kercheval, beim Publikum sehr beliebt, rauchte viel und gern. 1993 erkrankte er an Lungenkrebs. Seine Todesursache ist noch nicht geklärt.

(fal)