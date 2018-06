Der Fussballliibli-Chic

Eine Fussball-Weltmeisterschaft markiert jene magischen Tage, an denen die sonst oft auf das Aussehen bedachte Gesellschaft eine wundersame Toleranz an den Tag legt. Ein Blick in die russischen Stadien, aber auch in die Strassen von Saransk bis Zürich zeigt: Jede und jeder darf ein Fussballliibli tragen. Das heisst: grelle Farben, Trikotstoff, unprätentiöser Schnitt. Dabei ist es völlig egal, ob der Hautton oder die Haare zur Landesfarbe passen, ob der Wohlstandsbauch zwischen der Synthetik gequetscht wird oder die Taille untergeht. Hauptsache Fan.

Und die Toleranz geht sogar noch weiter. Fussballtrikots dürfen an Orten getragen werde, wo Sportklamotten ansonsten nicht hingehören – zumindest laut Mehrheitsgesellschaft. Theoretisch könnte man aus Liebe zur Nationalmannschaft oder zum eigenen Land ja ganzjährig immer mal wieder ein Trikot überziehen. Einfach so. Zur Arbeit, an die Uni, fürs Feierabendbier oder für den samstäglichen Einkauf. Solche Anblicke sind jedoch selten. Ausser jetzt. Jetzt darf man und machts auch. Ohne Hemmungen. Und erhält dafür sicher das eine oder andere Kompliment.

Das absolute Highlight an modischer Freiheit ist aber ein Match, live, im Stadion und auch der Einzug dorthin. Alles ist erlaubt. Eine Farbe von Kopf bis Fuss, Schal im Sommer, Zöttel überall, bunte Perücken, Cowboyhüte, Gesichtsbemalungen und Glitzer für alle.

Die Renner: Sombrero und Pharaonenschmuck

In den diesjährigen Liveübertragungen und der Berichterstattung rund um die Spiele besonders aufgefallen: mexikanische Sombreros im Stil «nude» oder «fresh green», Pharaonenkostüm standard (einfache Kopfschleifen, oben ohne) und deluxe (mit Extragold für an den Hals auf nackter Männerbrust), traditionelle russische Häkelspitze an dreifarbigem Kunststoff oder Grossmutters serbischer Paillettenhut für auf den Kopf.

Ebenso wichtig bei der ganzen Veranstaltung: Die Gefolgschaft für unterschiedliche Teams in unterschiedlichen Stilen entzweit die Massen nicht, sie verbindet. «Hey, du bist auch ein Fan – egal von wem. Hauptsache Fan. Schönes Outfit!»

Der Enthusiasmus, um das Innere seines Herzens zum Ausdruck zu bringen, kennt keine Grenzen. Wieso nicht immer so mutig? Wieso nicht immer so tolerant dem Bunten gegenüber? Wieso nicht immer so verbrüdert, sozioökonomischer Status und Nation egal?

Wir wissen es wohl selbst nicht so genau. Fest steht nur: Kaum ist der Fussballzauber vorbei, trennen sich die Wege der Verbrüderten auf Zeit. Die Anzugträger, Hipsterinnen, Gangster und High-Fashion-Liebhaber gehen wieder ihre gewohnten modischen Wege und beäugen sich dabei gegenseitig. Skeptisch. Wie bieder. Wie lumpig. Wie overdressed.

Doch bis dahin wiegen wir uns noch ein bisschen in weicher Synthetik und lassen uns vor dem Fernseher von den Fans im Stadion für unseren nächsten Gang zum Public Viewing inspirieren. Der letzte Schrei: Ganzkörper-Radleranzüge mit grossem Schweizer Kreuz auf der Brust. Einmalige Chance, so was mal auszuprobieren. Fühlt sich bestimmt toll an.

Fanmode in Russland. Quelle: Youtube

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)