Der Netflix-Herausforderer

Natürlich hatte Disney den Termin für den Europa-Start seines Streamingservices Disney+ schon vor einer Weile festgelegt. Dass er jetzt in eine Zeit fällt, in der das öffentliche Leben abgestellt wurde, ist aber besonders ironisch. Ab heute Mitternacht ist Disney+ in folgenden Ländern erhältlich: in der Schweiz und in Italien, in Spanien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Grossbritannien.

Wegen des Coronavirus reagierte auch Disney selbst. Der Konzern stoppte Vorbereitungen auf Filmdrehs, strich Presseanlässe, verschob Grossproduktionen wie «Mulan» oder «Black Widow» auf irgendwann später, auch die Vergnügungsparks sind mittlerweile geschlossen.

Dass Disney+ in einem Moment startet, in dem wegen Homeoffice die Netzkapazitäten stärker als sonst belastet werden, dürfte auch noch für Diskussionen sorgen. «Kein Kommentar», heisst es bei Disney Schweiz dazu.

Disney+ bietet mehr als 500 Filme, 350 Serien und 25 «Originals».

Der globale Kinomarkt wird nicht nur wegen der aktuellen Pandemie immer unberechenbarer. In den USA hat Disney seinen Streamingservice schon dazu benützt, kleinere Filmproduktionen direkt auf digitalem Weg auszuwerten. Unter dem Eindruck der Corona-Krise schaltete der Konzern letzte Woche die Fortsetzung «Frozen 2» auf Disney+ auf, drei Monate vor dem geplanten Streamingstart. Das ist insofern bemerkenswert, als Disney sich bislang an die Auswertungsfenster gehalten hat. Auch den neuesten Pixar-Film «Onward» wird Disney bald über amerikanische Accounts anbieten. Im Kino lief er gerade mal vier Wochen.

Im Normalzustand gilt: Anders als Netflix betreibt der Hollywoodriese Disney ein Geschäft mit global vertriebenen Blockbustern. Das Kino funktioniert dabei als Schaufenster für die Einführung von neuen Produktionen. In der Zeit dazwischen soll der Streamingdienst Disney+ die Konsumenten daheim und unterwegs an die Marke binden, mit über 500 Filmen, 350 Serien und 25 «Originals».

Disney+ für Kinder

«The Mandalorian» (ab 10)

In der Zeit nach dem Sieg Luke Skywalkers über das Imperium spielt dieses «Star Wars»-Spin-off über einen intergalaktischen Kopfgeldjäger. Der wortlose Held und die kargen Landschaften machen «The Mandalorian» zu einem Space-Western. Nur Baby-Yoga stört die meditative Stimmung.

«High School Musical» (ab 8)

Die eigens für den Streamingdienst entwickelte Jugendserie funktioniert vor allem wegen der schmissigen Songs, die die Highschool-Schüler im Musical-Kurs singen und tanzen. Der Rest sind Social Media und Verwirrung im Herzen: sauber, fit und sehr amerikanisch.

«Up» (ab 6)

Der Pixar-Animationsfilm erzählt von einem grummeligen Rentner, der nach dem Tod seiner Frau sein Häuschen mit Hunderten von Ballons aus den Angeln hebt. So holt er nach, wovon er bislang nur träumte – er reist nach Südamerika. Allein wie die Biografie der Hauptfigur in fünf Minuten zusammengefasst wird, ist grossartig.

«Forky hat eine Frage» (ab 4)

Welche Frage die kleine Gabel Forky in den Pixar-Kurzfilmen gerade hat, ist eigentlich egal. Viel wichtiger ist, dass er als schusseliger Typ allerlei Quatsch anstellt, wobei man dank den Antworten auf seine Fragen dann doch etwas lernt. Etwa darüber, welche Funktion Geld hat. (blu/zas/phz)

Der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger glaubt, dass Disney+ auch in der Schweiz eine «potenziell dominante Marktstellung» erreichen könnte. Allein schon wegen des Katalogs an Rechten: Pixar, «Star Wars», die Marvel-Superheldenfilme wie «Avengers», alle möglichen Disney-Klassiker und, falls es doch noch jemandem langweilig wird, 30 Staffeln der «Simpsons». «Disney besitzt ungefähr zwei Fünftel aller Rechte, mit denen man in Hollywood momentan Geld verdienen kann.»

Im Unterschied zum Dienst Netflix, der mit Produzenten in verschiedenen Ländern neue Formate entwickle und dabei sein Angebot feinmaschig auf Nutzervorlieben abstimmen könne, ziele Disney «immer auf den kleinsten Nenner», sagt Hediger. Nicht nur die Animationsfilme von Pixar würden nach elementaren erzählerischen Regeln funktionieren, in die Disney-Filme könne sich allgemein jeder hineinprojizieren – und alt werden mit ihnen; man schaue sich «Ratatouille» ja auch als 50-Jähriger noch gerne an.

Um die hohen Produktionskosten für Animationsfilme zu decken, musste Disney bereits ab den 30er-Jahren auf Merchandising, Lizenzverkauf und Einkünfte aus Vergnügungsparks zurückgreifen, sagt Natalie Borsy vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. «Der Slogan ‹Unterhaltung für die ganze Familie› sollte suggerieren, dass Disney seinen Erfolg der Orientierung am amerikanischen Familienidyll verdankt – und nicht etwa kapitalistisch motivierten Vermarktungsstrategien.»

Disney+ bringt denn auch die Kindheit von drei Generationen in die Wohnstuben. Ob man sich an seinen ersten Kinobesuch mit «101 Dalmatians» (1961) erinnert, verliebt war in die Meerjungfrau Ariel mit den Bambi-Augen aus «The Little Mermaid» (1989) oder sich wiedererkannte in der doch etwas moderneren Prinzessin aus «Frozen» (2013) – die Disney-Filme sind immer auch Bestandteil der eigenen Biografie, sagt Natalie Borsy. «Im Westen sind die meisten von uns mit Disney aufgewachsen.»

Wenn Eltern auf Disney+ ihren Kindern zeigen können, mit welchen Figuren sie aufgewachsen sind, kann man sich umgekehrt fragen, wer 9.90 Franken pro Monat für einen Streamingservice zahlen will, der mit «Star Wars» nichts anfangen kann und auch keine Kinder hat. Weil er sich einmal pro Jahr «Wall-E» anschauen möchte?

Vinzenz Hediger vermutet, dass die Schweizerinnen und Schweizer einen differenzierteren Filmgeschmack hätten, als ihn Disney abdecken kann. Gewagtere Sachen würden Erwachsene sowieso eher auf Netflix finden. Aber Hediger erzählt auch von einem Experiment, das er mit seinen Studenten macht. Er zeigt ihnen den Pixar-Kurzfilm «Luxo Jr.», eine zweiminütige Geschichte über eine grössere und eine kleinere Tischlampe. «Die Studenten erkennen darin sofort eine Eltern-Kind-Erzählung, währenddem Merkmale wie Klasse oder Ethnie ausgeblendet werden.» Fazit: Das Disney-Erlebnis funktioniert universell.

Beim Gang durchs Archiv ist Disney allerdings auch aufgefallen, dass heute nicht jeder Content gleich zeitgemäss daherkommt. Die Inhaltsangabe von Zeichentrickklassikern wie «The Jungle Book» (1967) wird auf Disney+ mit der Triggerwarnung «Dieser Inhalt kann veraltete kulturelle Darstellungen enthalten» ergänzt. Im «Jungle Book» singt halt der Orang-Utan King Louie das Lied «I wanna be like you», das ziemlich schwarz klingt.

«Markenschutz», so erklärt Vinzenz Hediger den Disney-Disclaimer. «Der Konzern will allfälligen Debatten um politische Korrektheit zuvorkommen und zugleich den Eindruck vermeiden, dass der eigene Katalog tatsächlich altern könnte.»

Eine Folge digitaler Verfügbarkeit besteht darin, dass alles auf einmal zugänglich wird, «Cinderella» aus den 50er-Jahren steht nun neben «Frozen» von 2013. Das Märchen von der Eisprinzessin hat mit den Vorstellungen der Geschlechterrollen in «Cinderella» kaum mehr etwas zu tun. Aber darin liegt auch eine Logik des Kapitalismus, der die verschiedensten Widersprüche in sich integrieren kann. «‹Frozen› befindet sich auf der Höhe des heutigen Genderdiskurses, aber durch die Aktualisierung kann auch eine Haltung eingeübt werden, die die alten Filme nun in ironischer Weise konsumiert», sagt Hediger. Dann ist «Cinderella» eben camp, und Disney signalisiert, dass sich der Konzern auch über sich selbst lustig machen kann.

Ähnlich sieht das Natalie Borsy, vor allem im Kontext der Disney-Prinzessinnen. «Früher war das eine domestizierte weibliche Figur, die gekocht und geputzt hat, heute hat Disney darauf reagiert – offensiv und demonstrativ.» In «Frozen» stehe die Liebe zum Prinzen im Hintergrund, ganz im Gegensatz zur Beziehung zwischen den Schwestern. Optisch sei die Darstellung aber immer noch gleich: grosse Augen, westlich, dünn.

In den USA ist Disney+ im November gestartet, inzwischen hat der Dienst über 30 Millionen Abonnenten. Konkurrent Netflix zählt weltweit mehr als fünfmal so viele, der Grossteil der Nutzer lebt ausserhalb der USA. Für Disney ist der Streamingstart auf dem Quarantänekontinent Europa deshalb umso wichtiger, aber er könnte auch weniger erfolgreich verlaufen als erhofft: Der Werbeeffekt von grossen Disney-Kinostarts entfällt wegen Verschiebungen, und angesichts der wirtschaftlichen Lage überlegen sich die Familien zweimal, ob sie wirklich Geld für ein weiteres Streamingabo ausgeben wollen.

Disney+ ist ab 24. März auf Smart-TVs, Android, iPhones, iPads usw. erhältlich. 9.90 Franken pro Monat oder 99 Franken pro Jahr.