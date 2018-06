Der «Tatort» bei den Reichsbürgern

«Staat» ist nur ein Wort. Und manche füllen es mit ihrer ganz privaten Vorstellung davon. Zum Beispiel Ludwig Schneider – dem Andreas Döhler die Weichheit eines Träumers und die Härte eines Revoluzzers verleiht. Der ehemalige Koch hat sich im hintersten Bayern, bei der tschechischen Grenze, einen alten Bauernhof mit Umschwung besorgt, den er «Freiland» genannt, ideologisch aufgerüscht und gefängnismässig eingezäunt hat. Dort lebt er mit einer Gemeinschaft von Jüngern. Sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an, haben eigene Gesetze – und Waffen. Und als in München ein junger Mann mit seinem eigenen Blut eine Badewanne vollsaut, aber nirgendwo ein Abschiedsbrief zu finden ist, folgen die zwei Silberköpfe der Münchner Mordkommission der Spur zu den «Freiländern».

Eine Mauer des Schweigens



Damit es überhaupt zur Fahrt nach Traitach kommt, muss der alte Kommissar Leitmayr (Udo Wachtveitl) allerdings mit Engelszungen auf Kollege Batic (Miroslav Nemec) einflöten: «Yvo, wir zwei ausserhalb des S-Bahn-Bereichs. Wann hamm’ mer des schon mal?» Das Ehepaar-Geplänkel zwischen den beiden, das da und dort auch in einen handfesten Streit ausartet, macht einen beachtlichen Teil des Reizes von «Freies Land» aus. Die zwei knallen in dem Kaff aber nicht nur gegeneinander, sondern immer wieder auch auf eine Mauer des Schweigens. Sogar die örtliche Polizei hält sich bei den Ermittlungsbemühungen vornehm zurück. Und zum Essen gibts nur Wurst aus dem Automaten.

Drehbuchautor Holger Joos, der den total komplexen Münchner «Tatort» «Der Tod ist unser ganzes Leben» schrieb, hat hier den Whodunnit-Faktor verhältnismässig kleingekocht. Was mehr interessiert, sind die Aussteigerfiguren und ihre Motive, besonders Schneider und seine Angebetete Lene: Anja Schneider, Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, fasziniert als mysteriöse, untergründig macchiavellistische Mutter einer pubertierenden, blinden Tochter.

«Was genau heisst eigentlich Freiheit?», schreit dieser «Tatort» im Grunde, der rund um die Reichsbürgertümelei angesiedelt ist und ironischerweise einen kapitalistischen Knackpunkt im Fond verbirgt. Dazu rocken Jimi Hendrix und Led Zeppelin. Und die Regie von Andreas Kleinert («Freischwimmer») spielt, mal humorvoll, mal arg bombastisch, mit Westernzitaten und religiösem Bildrepertoire. Das hochdramatische Finale samt Suicide by cop, also provoziertem Erschiessen durch die Polizei, wirkt da ein wenig wie die Krimi-Pflicht neben der Kür. Von dieser hats freilich nicht zu knapp in «Freies Land». (Tages-Anzeiger)