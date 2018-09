«Zürcher glauben, sie seien der Nabel der Welt»

Das Studio muss zügeln. Ihre Reaktion?

Ich bin erschüttert. Kanns nicht recht glauben. Und ich fühle mich schlecht behandelt. Wir haben gemeinsam mit ihnen den Kampf gegen No Billag geführt, und jetzt das. Wenn ich gewusst hätte, dass das ihre erste Handlung nach No Billag sein würde... dann hätte ich mein Engagement hinterfragt.

Sie haben ein langes Gedicht für den Erhalt des Studios in Bern geschrieben (siehe Kasten).

Es ist eher eine Rede als ein Gedicht, für den mündlichen Vortrag gedacht. Ich engagierte mich gegen die No-Billag-Initiative, war Präsident des Vereins «Nein zum Sendeschluss». Wir erinnern uns, No Billag wurde mit fast 80 Prozent abgelehnt. Es will mir nicht in den Kopf, warum die SRG jetzt derart sparen sollte. Zudem haben die Berner ja ohnehin einen schweren Stand in der privaten Medienlandschaft, und jetzt will man ihnen noch mehr wegnehmen, ganz ohne Not. Diese Zentralisierung gefährdet den Föderalismus. Bern ist nicht so wichtig wie Zürich, das ist mir schon klar. Aber es ist ja immerhin der Ort, wo die nationale Politik passiert. Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Zürich.

Die Einnahmen der SRG wurden gedeckelt, ihre Manager müssen aufs Geld schauen. Die Ansage war klar: Wird nicht gezügelt, sind Jobs gefährdet. Das kann nicht in Ihrem Sinn sein.

Ob der Spareffekt des Umzugs gross ist, bezweifle ich. Und selbst wenn man etwas einspart, steht das in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden. Das Radiostudio Bern ist topmodern. Wenn das Studio mitten in Zürich läge, wäre es ja noch das eine. Aber der Leutschenbach ist ja zu allem Übel noch ab vom Schuss, im Gjätt draussen.

Nochmals: Es drohten Entlassungen.

Das wäre unschön. Aber selbst in diesem Fall plädiere ich für den Standort Bern. Entlassungen sind ja nicht per se schlecht. Wenn einer Büez verrichtet, die keiner braucht, kann man schon mal über eine Entlassung nachdenken. Ich setze mich nicht für das Radiostudio ein, damit dort jeder sein Jöbli behalten darf. Das ist nicht meine Motivation.

Letztes Jahr strich die Familienfirma von Bundesrat Schneider-Ammann über 100 Stellen – in Langenthal, wo Sie herkommen. Für die Büezer schrieben Sie kein Gedicht damals.

Gut, ich könnte jeden Tag ein Solidaritätsgedicht schreiben. Ich werde jeden Tag für eines angefragt, ohne Übertreibung. Natürlich tut es mir leid, wenn in der Firma Ammann Stellen gestrichen werden, Schulfreunde von mir sind ja dort angestellt. Nur: Was in der Firma ablief, weiss ich leider nicht genau. Ich hatte keine Einblicke, im Gegensatz zu den Abläufen jetzt bei der SRG. Und ich versuche mich nur zu Fragen zu äussern, von denen ich etwas verstehe.

Wie zeigt sich der Zürich-fixierte Blick der SRG auf die Schweiz, den Sie kritisieren?

Dafür gibts viele Beispiele. Die Landbewohner wirken bei SRF oft dumm, wie inzestgeschädigt. Schauen Sie sich nur die Figuren des «Bestatters» an oder von «Wilder». Das sind Produkte, die in Zürcher Büros hergestellt wurden von Zürchern, die die Leute auf dem Land nicht kennen, die nicht rausgehen. Die deren Geschichten nicht anhören wollen.

Weitere Beispiele?

Nehmen wir eine dieser Jasssendungen, eine vermeintliche Landsendung. Da macht das SRF eine Sendung in Olten. Und wen laden sie als berühmten Oltner ein? Chris von Rohr, einen Solothurner. Die Zürcher haben offenbar nichts mitbekommen von der Rivalität zwischen Olten und Solothurn, ihrem verschiedenen Selbstverständnis. Vom Zürcher Blick auf die Romandie habe ich damit noch gar nichts gesagt. Und dann gibts natürlich auch die Themen, die uns von Zürchern aufgedrückt werden, weil es sie selber so wahnsinnig interessiert. Das Zurich Film Festival zum Beispiel. Es ist offensichtlich, dass die Zürcher glauben, sie seien der Nabel der Welt. Sie seien wie Paris in Frankreich.

«Donnschtig-Jass»: Von Rohr in Olten. (Screenshot SRF)

Bern wird ja öfter der Ineffizienz verdächtig, nicht nur in der Radiostudio-Debatte. In Ihrem Gedicht stellen Sie selbst fest: «Bärn choschtet».

Dass in den Medien mittlerweile ständig vom «Nettoempfänger Bern» und vom «Nettozahler Zürich» geredet wird, ist auch kein Zufall. Das sind Unworte, in Zürich kreiert. Dabei sind wir doch ein Land mit solidarischen Strukturen. Wir schauen zueinander, das hat bei uns Tradition. Diese Idee steht jetzt auf dem Spiel. Und dass «Bärn choschtet», ist ja nun wirklich nicht schwer zu verstehen. Der Kanton ist stark ländlich geprägt, muss sich um seine Dörfer kümmern, muss Oberland und Unterland verbinden und eine aufwendige Infrastruktur finanzieren. Dieses ganze dumme Gerede über Nettoempfänger und -zahler läuft ja immer auf eins hinaus.

Nämlich?

Letztlich sagen uns die Zürcher ganz einfach: Wir chrampfen, und ihr Berner seid faul, seid weniger geschickt, weniger talentiert. Ich bezweifle das. Ich kenne Zürcher, die recht untalentiert sind.

Eine andere Passage Ihres Gedichts: «Wi d Aare zum Bischpüu, wo so ums Gjätt ume mäanderet.»

So ist das Leben. Es kann nicht immer zielgerichtet vorwärtsgehen, es ist nicht alles stromlinienförmig, nicht alles kalkulierbar. Das Menschenbild der HSGler und der Zürcher, das Rentabilität über alles stellt, ist überholt. Die Aare wollte man ja auch mal begradigen, dann ging sie eben über die Ufer. Man merkte, dass die Schlaufen, die sie nimmt, durchaus ihren Sinn haben.

Das ist jetzt doch sehr pauschal und hart. Die Stadt Zürich besteht ja nicht nur aus neoliberalen HSG-Absolventen, wählt Links-Grün.

Vielleicht bin ich tatsächlich etwas hart. Aber die Zürcher haben definitiv ein Problem mit ihren Magnaten, den Menschen, die in ihrer Stadt die Entscheidungen treffen.

Blick auf Berns Altstadt. (Keystone)

Die Young Boys waren lange eine Chiffre fürs melancholisch-bernische Verliererdasein. Jetzt macht der Club alle platt in der Liga. Kommt da Aufbruchstimmung auf?

Manche Berner laufen jetzt mit geraderen Rücken durch die Stadt, das ist so. Und bei YB wurde definitiv gut gearbeitet. Aber mit Analogien wäre ich vorsichtig. Es ist nur Fussball.

Was vermag Poesie im Säurebad der politischen Debatte?

Wenig, wenig. Leider. Wahrscheinlich resultiert aus diesem Interview hier bloss wieder ein Satz heisser Ohren für mich. Vielleicht kann Poesie emotional was anstossen, jemand in Bewegung versetzen. Falls sie das kann, bin ich mehr als zufrieden. (Redaktion Tamedia)