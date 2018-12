Dumm, dümmer, «Glanz & Gloria»

Die letzte Bundesratswahl war eine Bundesrätinnenwahl. Karin Keller-Sutter und Viola Amherd haben das Rennen gemacht. Mit sensationellen Resultaten wurden beide bereits im ersten Wahlgang gewählt. Dass zwei Frauen gleichzeitig als Bundesrätinnen vereidigt werden, war eine Premiere und für viele Anlass zu grosser Freude – ein kleiner Schritt in Richtung Ausgleich des himmelschreienden Ungleichgewichts zwischen bisherigen Frauen und Männern im Bundesrat.

Doch kurz nach der Dokumentation über Frauen im Bundesrat und kurz vor «Tagesschau»- und «10 vor 10»-Berichten zur Wahl schafft es SRF, dieses freudige Ereignis zu trüben. Auftritt «Glanz & Gloria». Ein Kommunikationsexperte und ein Stilexperte lassen sich über Keller-Sutters und Amherds Aussehen aus. Das dürfen sie zwar. Auch wenn man das persönlich als unnötig oder sogar doof empfinden darf. Doch die entscheidende Frage ist: Hätte SRF das auch im Falle der Wahl von zwei Männern gemacht? Wir wissen es nicht. Es kann jedoch bezweifelt werden – aus Gründen, gegen die mit ebendieser Wahl eigentlich ein Zeichen gesetzt werden sollte.

Was haben die beiden Männer im Beitrag zu den neu gewählten Frauen gesagt? Amherd wirke mütterlich, so «rund, weich, warm». Keller-Sutters Outfit würde mehr Spass vertragen. Zu streng. Die Frau soll also elegant sein, aber mütterlich eben auch, da sie sonst wohl zu aufreizend oder zu bedrohlich wirken würde. Zu streng ist aber auch nicht gut. Das ist dann wohl zu wenig weiblich. Klischees aus dem letzten Jahrhundert.

Bundesrätinnen und Bundesräte sollten Hemden, Blusen, Krawatten und Foulards tragen, wie sie wollen. Hauptsache, sie sind kompetent. Falls es überhaupt als nötig empfunden wird, ihr Äusseres zu kommentieren, sollen wenigstens alle zu vereidigenden und vereidigten Mitglieder der Landesregierung gleich behandelt werden. Dann kann «Glanz & Gloria» mal eine Spezialsendung über Parmelins Socken machen. (Tages-Anzeiger)