Emmy 2018: Comedy, Fantasy und ein Heiratsantrag

Der Schauspieler des «Gnoms» Tyron Lennister, Peter Dinklage, gewann auch den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie.

Game of Thrones setzte sich damit gegen «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd» durch, die im vergangenen Jahr den Preis geholt hatte.

«Game of Thrones» war mit 22 Nominierungen ins Rennen gegangen; in den vergangenen Jahren hatte die Serie bereits 45 Emmys gewonnen.

Bend the knee.#GameofThrones has won 9 #Emmys this year continuing its reign with more #Emmys than any other scripted series. pic.twitter.com/enc1sn5vhC — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 18. September 2018

Die melancholische 50er-Jahre-Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» wurde jedoch der grosse Sieger der Emmy-Awards.

Time for a standing ovation! Congratulations to our marvelous cast and crew on 8 #Emmys wins! #MrsMaisel pic.twitter.com/5ybnvOPlep — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) 18. September 2018

Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann auch Rachel Brosnahan in der Titelrolle Midge Maisel als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie den wichtigsten Fernsehpreis der Welt. Weitere Preise gab es am Montagabend in Los Angeles für Regisseurin und Autorin Amy Sherman-Palladino.

Bei den Miniserien gab es insgesamt sieben Preise für «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» über den Mord an dem italienischen Modezaren vor elf Jahren.

Zu den weiteren Preisträgern zählten Drama-Darstellerin Claire Foy als Königin Elizabeth in «The Crown», RuPaul's «Drag Race» als beste Casting-Show. Wie üblich räumte bei den Unterhaltungssendungen «Saturday Night Live» gross ab und kam auf acht Preise.

Glenn Weiss pulled off a public proposal during his #Emmys speech (she said yes!) pic.twitter.com/u17NCxKBEK — New York Magazine (@NYMag) 18. September 2018

Einen Emmy erhielt auch Glenn Weiss. Er holte sich die Trophäe in der Kategorie «Beste Regie einer Unterhaltungssendung» für seine Leitung der diesjährigen Oscar-Verleihung. Auf der Bühne machte Weiss seiner Freundin Jan Svendsen einen Heiratsantrag. Nachdem Svendsen den Antrag angenommen hatte, erhob sich das Publikum zum Applaus.

John Oliver wurde für seine Serie «Last Week Tonight With John Oliver» als beste Talkreihe ausgezeichnet. Der Comedian bedankte sich in seiner Rede bei Svendsen dafür, den Antrag angenommen zu haben. Ansonsten wäre es wohl mit der ganzen restlichen Veranstaltung bergab gegangen, scherzte er.

Beim zuvor mit Spannung erwarteten Kampf zwischen Streamingdiensten und regulären Fernsehsendern gab es am Ende einen Gleichstand: Sowohl Netflix als auch der US-Kabelsender HBO kamen auf 23 Emmys. Traditions-Sender NBC kam auf 16 Auszeichnungen.

Zu den grössten Verlierern des Abend zählte das dystopische Drama «The Handmaid's Tale», das bei 20 Nominierungen nur auf drei Preise kam.

Heidi Klum findet Preisverleihungen langweilig für Kinder

Auch das Topmodel Heidi Klum ist mit Freund Tom Kaulitz zur Emmy-Verleihung nach Los Angeles gekommen, aber ohne ihre Kinder. «Sie wollen immer mit, aber ich sage dann: »Das ist eigentlich Arbeit. Ich rede mit Fernsehsendern, wir machen Fotos und dann sitzen wir einfach rum und müssen ruhig sein"«, sagte sie am Montagabend (Ortszeit) am Rande der Verleihung dem »People«-Magazin.

Klum war für ihre US-Show »Project Runway« nominiert. Die gebürtige Deutsche meinte, eine Filmpremiere sei für die Kinder spannender als eine Preisverleihung. »Für sie ist das etwas langweilig.« Die Moderatorin (»Germany's Next Topmodel") hat vier Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. (nag/sda)