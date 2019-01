«Game of Thrones»-Finale: Genaues Startdatum bekannt

Der US-Sender HBO hat das genaue Datum bekannt gegeben, an dem das «Game of Thrones»-Finale startet: am 14. April 2019. Das ist früher, als es sich die Fans der Fantasy-Serie erhofft hatten. Die achte und letzte der Staffel der Hit-Serie beinhaltet sechs Episoden (statt normalerweise 10), die einzelnen Folgen sind aber alle länger als 60 Minuten.

Ursprünglich war geplant, die letzten sechs Folgen nicht im Fernsehen auszustrahlen, sondern als Kinofilme zu konzipieren. HBO habe die Idee, drei Kinofilme nach dem Vorbild der «Herr der Ringe»-Reihe zu drehen, aber abgelehnt, dafür allerdings das Budget für die achte Staffel verdreifacht. Eine Folge kostet 15 Millionen Dollar. In der Abschluss-Staffel kommt es laut den Produzenten zur grössten Schlacht der Fernsehgeschichte.

Die Nachricht des Startdatums wurde mit einem Trailer namens «Crypts of Winterfell» bestätigt, der in den letzten Stunden bereits mehr als fünf Millionen Mal angeklickt wurde:

Diskussionen um den Trailer sind natürlich bereits entbrannt. Was hat es zu bedeuten, dass die drei Stark-Kinder ihre eigenen Statuen in der Winterfell-Gruft entdecken? Sind sie tot? In einer anderen Dimension? Wieso ist Bran nicht dabei? Was ist mit dem Frostnebel – sind die White Walkers in Winterfell eingefallen?

Nun, am 14. April wissen wir mehr.



