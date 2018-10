Kanye West heisst jetzt Ye und wird ausgebuht

Zuerst trat Rapper Kanye West, der sich neu «Ye» nennt, in einem Ganzkörper-Flaschenkostüm auf. Es sei einer der schlechtesten musikalischen Auftritte in der 40-jährigen Geschichte von «Saturday Night Live» gewesen, twitterten Zuschauer. Doch es sollte noch dicker kommen.

Ashlee Simpson: I had the worst musical performance in SNL history



YE (fka Kanye West): Hold up, hold my MAGA hat.#SNL#SNLPremiere pic.twitter.com/zyyMx6MqJd — Beto Guzman (@aguman1540) 30. September 2018

Kaum waren die Kameras nach der Show aus, setzte Ye zu einer Rede an. Diesmal nicht mehr als Perrier-Flasche, sondern mit einer roten Schirmmütze. Darauf die Aufschrift: «Make America Great Again».

Das Käppi war denn auch das erste Thema, das der Rapper ansprach: «I wanna cry right now. Black man in America, you’re supposed to keep what you feel inside right now» – offenbar ist er hinter der Bühne von den Verantwortlichen gebeten worden, auf den Hut zu verzichten. Doch Ye liess sich nicht beirren, bekundete erneut seine Sympathie für Trump.

«The blacks want always Democrats … you know it’s like the plan they did, to take the fathers out the home and put them on welfare … does anybody know about that? That’s a Democratic plan», fuhr er fort. Übersetzt und zusammengefasst: Die Demokratische Partei halte Menschen – vor allem Afroamerikaner – in einem System gefangen, in dem sie von staatlicher Unterstützung abhängig seien.

Wowwwww only 3 people clapped. Chris Rock is laughing At @kanyewest pic.twitter.com/jAGP5OwKXD — 2cool2blog (@2Cool2Bloggg) 30. September 2018

«There’s so many times I talk to, like, a white person about this and they say: ‹How could you like Trump? He’s racist.› Well, uh, if I was concerned about racism I would’ve moved out of America a long time ago.» Ye sei von Weissen oft gefragt worden, wie er Trump mögen könne, Trump sei doch rassistisch. Doch wenn er, Ye, sich über Rassismus Sorgen machen würde, hätte er Amerika längst verlassen.

Die Reaktionen des Publikums: Buhrufe, Ausrufe, Lacher, Totenstille. «Oh mein Gott» flüsterte Chris Rock, Comedian und Cast-Mitglied von «Saturday Night Live». Er filmte Wests Rede. Der Rest der Sendungs-Crew, die mit West auf der Bühne steht, verdreht die Augen oder senkt den Kopf.

Begeistert von Wests Auftritt war dagegen Trump. Er möge «Saturday Night Live» überhaupt nicht, doch dass Ye den MAGA-Hut aufgesetzt hätte, obwohl man es ihm hatte verbieten wollen, sei «great».

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. September 2018

Zu guter Letzt verkündete Ye – nicht zum ersten Mal –, dass er 2020 ins Rennen um die US-Präsidentschaft einsteigen wolle.

