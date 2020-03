Klappe, die letzte – das war «Schawinski»

Die Quote

Roger Schawinski verteidigt seine Quote. Nicht gerade mit Händen und Füssen, aber doch vehement: «Schauen Sie sich die anderen Sendungen auf diesem Sendeplatz an!»

Wir besuchen ihn in seinem Büro in Zürich und zeigen ihm den Quotenverlauf seiner Talkshow, die nächsten Montag letztmals gezeigt wird. Schawinski präzisiert: «Alle Sendungen auf diesem oder einem ähnlichen Sendeplatz haben schlechtere Quoten. Zudem war meine Sendung mit Abstand die kostengünstigste.»

Absolut sank der Marktanteil der Sendung in den letzten Jahren konstant. 2013 hatte die Sendung einen Marktanteil von 16,5 Prozent, 2015 warens 14,5 Prozent. Letztes Jahr erzielte die Sendung noch eine durchschnittliche Quote von 12,2 Prozent. Relativ gesehen war das ziemlich gut: «Schawinski» zog den Marktanteil von SRF 1 spätabends regelmässig in die Höhe. Die Durchschnittsquote stieg dieses Jahr wieder an, auf 15,3 Prozent.

Für Roger Schawinski ist klar, dass die Quote noch besser hätte sein können. «Man übernimmt ja immer die Zuschauer der vorherigen Sendung.» Zu seinem Ärger konnte Schawinski nicht direkt von «10 vor 10» übernehmen, sondern musste erst die Wirtschaftssendung «Eco» und einen Werbeblock abwarten, bis er loslegen konnte.

«Ich war auf diesem extrem späten Sendeplatz total auf den Vorlauf angewiesen. Aber ‹Eco› verlor regelmässig massiv Marktanteile. In fünf Jahren gegen fünf Prozent. Allein 2019 verloren sie im Vergleich zu 2018 15 Prozent ihrer Zuschauer.» Und, fragt Schawinski, ob wir denn jemals etwas über die Sendung «Eco-Talk» gelesen hätten, die doch denselben Sendeplatz gehabt habe wie er?

Schawinski produziert auch Quotenflops, er gibt das zu. Mit der Feministin Julia Onken habe er den Frauen ein Gegenprogramm zur Fussball-EM der Männer bieten wollen. «Das hat offensichtlich nicht geklappt», sagt der Talkmaster und lacht. «Aber gegen Fussball hat niemand eine Chance.»

Nach jeder Sendung schaute sich Schawinski die Quote genau an. Minutenprotokolle zeigten, bei welcher Passage des Talks die Zuschauer ausstiegen, wann welche dazukamen. Hier das Protokoll zur Sendung vom 9. März, als Schawinski SRF-Direktorin Natalie Wappler befragte.

(Quelle: Markt- und Publikumsforschung SRF, zVg)

Die Klicks

Die Sendung mit dem Satiriker Andreas Thiel vom 15. Dezember 2014 war ein Medienskandal, der die Öffentlichkeit während Wochen beschäftigte. Thiel provozierte Schawinski mit Gegenfragen – «Wie viel vom Koran hast du gelesen?» – und weigerte sich, seine Rolle als Interviewter zu akzeptieren, was wiederum Schawinski innert Kürze grantig werden liess. Die Sendung liess die SRF-Mediathek geradezu explodieren.

Die Stammgäste

Nein, Christoph Blocher sei nicht ein «Lieblingsgast» gewesen, korrigiert Roger Schawinski. «Er war mein häufigster Gast.» Das habe sich zwangsläufig so ergeben. Schliesslich sei Christoph Blocher der wichtigste Schweizer Politiker der letzten 50 Jahre gewesen. Und bis heute sei Blocher «der inoffizielle Besitzer der grössten Partei». Zehnmal gingen der linksliberale Medienunternehmer und der Patron von Herrliberg in den Clinch. Der letzte reguläre Talk war wiederum mit Blocher, wegen des Coronavirus hinter einer Glasscheibe. Angenehm seien die Debatten nicht immer gewesen, sagt Schawinski: «Wenn du Blocher in der Enge hast, wird er unflätig.»

Auch sonst diskutierte Schawinski gerne mit Rechten und Konservativen: Gleich sechsmal diskutierte er mit dem hemdsärmligen FDPler Philipp Müller, sehr präsent waren auch die SVPler Roger Köppel, Toni Brunner und Christoph Mörgeli. Der einzige Linke unter Schawinskis männlichen Lieblingsgästen war der Altlinke Peter Bodenmann, der bereits vor zwanzig Jahren aus der Politik ausgestiegen ist.

Das Versprechen einer hohen Quote sei nur eines von drei Hauptkriterien gewesen, betont Schawinski. Er habe gewisse Gäste auch wegen der «Relevanz» eingeladen – am zweithäufigsten lud Schawinski den nüchternen Politologen Michael Hermann ein – und wegen des «Prestiges». Dieses verband der frühere Sat-1-Chef gern mit älteren deutschen Herren, zum Beispiel mit dem ehemaligen bundesdeutschen Aussenminister Joschka Fischer oder dem Liedermacher Wolf Biermann.

Als letzten Gast hätte Schawinski übrigens lieber Roger Federer als Christoph Blocher gehabt. «Ich habe mich sehr bemüht, er hat auch Interesse signalisiert. Aber leider entschied er sich für eine Medienpause.» Die Gäste wählte Schawinski meist selber aus. Zwar seien ihm intern auch Gäste vorgeschlagen worden, sagt Schawinski. Aber 95 Prozent dieser Vorschläge habe er abgelehnt, weil er sie meist nicht geeignet für seine Sendung hielt. «Etwa den gerade angesagten Rapper oder eine Influencerin.»

Das Durchschnittsalter seiner Gäste betrug 54 Jahre. «Die Jungen haben meistens einfach zu wenig erlebt, um eine halbe Stunde lang interessante Dinge sagen zu können.»

Wie wir zu den Daten kamen

Für diese Untersuchung werteten wir Daten der Mediapulse AG aus. Diese mass Publikumszahlen der Sendung «Schawinski» ab dem Jahr 2013 und bis sieben Tage nach Ausstrahlung einer Sendung. Frühere Zuschauerzahlen hatten eine andere Messmethode. Das Geschlecht der fast 400 «Schawinski»-Gäste eruierten wir automatisiert mit dem Werkzeug «Gender-Guesser», das auf der Programmiersprache Python basiert. Die Geburtsjahre holten wir automatisiert mit einem kleinen Python-Script und der Erweiterung «Wikipedia» vom gleichnamigen Online-Lexikon. Die Anzahl der Views, also wie viele Male eine Sendung online angesehen wurde, bezogen wir ebenfalls automatisiert von der SRF-Website. (luc)

Und die Frauen? Nur knapp in jede fünfte Sendung lud Schawinski eine Frau ein. Er hätte gern mehr von ihnen eingeladen, sagt der Talkmaster, aber eben: «Viele zauderten und sagten mir mit fadenscheinigen Vorwänden ab. Wie bei allen anderen Talk-Sendungen, übrigens.» Die Frau mit den meisten «Schawinski»-Auftritten war Chantal Galladé – eine SP-Politikerin, die am rechten Rand ihrer Partei politisierte, aber nie zu ihren prominentesten Köpfen gehörte, schliesslich zur GLP wechselte und in der Winterthurer Lokalpolitik verschwand. Warum er ausgerechnet Galladé so häufig eingeladen hat, kann Schawinski nicht recht erklären. «Sie hatte eigenständige Positionen, interessant war schliesslich auch ihr Parteiwechsel.»

Ist die Absetzung von «Schawinski» ein Verlust für die Schweiz? Die Sendung hatte definitiv ein grosses Aufregerpotenzial, was allerdings nicht immer eine Qualität war, wie etwa der bizarre Thiel-Talk zeigte. Und die Kritikerinnen haben ihre Argumente: Der Frauenanteil war mit 19 Prozent tatsächlich zu tief, die Stammgäste ähnelten sich zu sehr. Von Blocher, Köppel oder Mörgeli bekommt man ja letztlich immer in etwa dasselbe zu hören. Und bei seinen Lieblingsgästen blieb Schawinski allzu oft im Modus der Brachialattacke stecken.

Dennoch: Die Sendung wird fehlen. Mit «Schawinski» wird der Leutschenbach um eine Facette ärmer. Kein bestehendes Talkformat hat das Potenzial, Debatten auszulösen, keines rückt den Mächtigen im Lande ähnlich aufsässig auf die Pelle. Und ein fitter, deutlich über 70-jähriger Medienunternehmer mit einer kostengünstigen Show hätte gut und gern noch ein paar Jahre Platz gehabt im Programm.

Auch Roger Schawinski war Diversity.