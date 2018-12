Netflix gibt erste afrikanische Eigenproduktion in Auftrag

Der Streamingdienst Netflix hat seine erste afrikanische Eigenproduktion in Auftrag gegeben. Das berichtete das Newsportal IOL Entertainment gestern. Die Serie startet 2019 in 190 Ländern.

In der Hauptrolle wird die Südafrikanerin Pearl Thusi zu sehen sein. Sie spielt «Queen Sono», gleichzeitig Namensgeberin der Serie. Als Spionin wird sie gegen Verbrechen kämpfen, aber auch gegen ihre eigenen, persönlichen Krisen.

«Ich bin unglaublich aufgeregt, diese Neuigkeit mit euch zu teilen. Das wird die Branche für jeden Künstler dieses Kontinents verändern», sagte Thusi in einem emotionalen Twitter-Video und bedankte sich bei Netflix.

#QueenSono - Africa’s first @netflix original ! A thrilling story about a kickass female spy. Can’t wait for you guys to see what we have in store for you ! @NetflixSA pic.twitter.com/z0LtRTbspv