People-Magazin «Glanz & Gloria» abgesetzt

Voraussichtlich Mitte November erfolgt ein Ausbau der Informationsleistung im Vorabendprogramm von Montag bis Freitag auf SRF 1. Kernstück des neuen Vorabends ist das neue Gesellschaftsmagazin, das mit 20 Minuten Sendezeit nun wesentlich länger ist. Der Sendetitel «Glanz & Gloria» verschwindet, nicht aber die dafür verwendete Abkürzung «G&G». Neu heisst die Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten».

Mit dem Namenswechsel soll die Sendung den heute schon in der Praxis weitgehend vollzogenen Wandel vom reinen People-Magazin zu einem substanzielleren Gesellschaftsmagazin vollziehen, wie SRF heute mitteilt. «G&G» präsentiere künftig noch mehr Gesichter und Geschichten aus den anderen Schweizer Sprachregionen.

Neu beginnt ausserdem die «Tagesschau»-Ausgabe am Vorabend bereits um 17.45 Uhr. In diese Sendung integriert wird ein «Interview zum Tag» mit dem Kopf des Tages oder einer Figur zum Thema des Tages. Dieses vertiefende Tagesgespräch realisiert jeweils die TV-Bundeshausredaktion in Bern.

Das anschliessende «Meteo» beginnt neu zur vollen Stunde um 18.00 Uhr und bekommt etwas mehr Sendezeit. Dies erlaubt es, ausführlicher auf regionale Wetterbesonderheiten einzugehen.