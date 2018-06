«Roseanne» geht ohne Roseanne weiter

Nach einem rassistischen Tweet ihrer Hauptdarstellerin geht die beliebte Comedyserie ohne Roseanne Barr und unter anderem Namen weiter. Der US-Sender ABC bestätigte am Donnerstag, dass er an einer Ablegerserie arbeite. Arbeitstitel: «Die Conners».

JUST IN: ABC has greenlit a spinoff series of the now-canceled "Roseanne" – without the show's embattled star. https://t.co/ghn0VA7ZAk pic.twitter.com/iAXlmp0fWM