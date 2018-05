Tod eines Pinguins

Auf dem Schragen, wo sonst die verstümmelten Leichen liegen, kostete Gerichtsmediziner und Hobbykoch Boerne seine neueste Kreation, geeiste Entenconsommé mit Seegras und Bleichselleriejulienne. Boerne hatte sich eine Zweitkarriere als Fernsehkoch in den Kopf gesetzt, weshalb er beim bekannten Gourmet und Medienmogul Richard Stockmann anheuern wollte und schon mal in der Leichenhalle übte.

Guten Appetit und willkommen in Münster, der «Tatort»-Stadt, wo Klamauk statt Krimis produziert wird. Der Blick in ein bestimmtes Milieu, der andere Tatorte auszeichnet, fehlt hier komplett. Es sei denn, man erachtet einen Zoo als solches. Dort spielte die neueste Münster-Folge, eine reiche Gönnerin war ermordet worden. Vom Zoodirektor, der sich die Erbschaft sichern wollte? Von ihrer Halbschwester? Oder wars gar die katzenhassende Nachbarin, die zufällig auch Boerne und Thiels vorgesetzte Staatsanwältin war? Egal. Der Mordfall war wie meistens bei den Münsteranern Nebensache.

Der emotionale und kriminalistische Fokus lag stattdessen auf verschiedenen Zootieren, die jemand tötete. Also ermittelte Thiel undercover als Pfleger in den Gehegen, wo er Pinguine streichelte und über tierische und menschliche Monogamie räsonierte. Allerdings konnte er nicht verhindern, dass einer der Pinguine ermordet wurde – und in der Rechtsmedizin auf dem Obduktionstisch landete, wie ein Mensch mit einem Tuch bis zur Brust abgedeckt.

Wie ein Besuch im Affenhaus

Es war nur eine von vielen absurden Szenen und Dialogen. Thiels alterspubertierender Vater, der eine Schwäche für gutes Cannabis hat, kam auch wieder vor. Die beiden wollten eine Fahrradtour nach Holland unternehmen. Das ging im Strudel der Ermittlungen zwar unter, aber auch hier spielte die Handlung keine Rolle, auch hier schaute man den beiden Schauspielern einfach gerne zu.

Das ist ja der grosse Vorteil des Münster-Konzepts: Weil die Figuren attraktiv entworfen sind, kommt am Ende auch bei einem nicht-existenten Plot ein toller Film heraus. Ein Münster-«Tatort», dachte man sich gestern, ist eigentlich wie ein Besuch im Affenhaus: Nichts Neues, man weiss was kommt, aber es macht trotzdem immer wieder Spass.

Umso toller, dass Drehbuchautor Jan Hinter trotz der haarsträubenden Story einen wuchtigen Schlusstwist setzen konnte: Als Bösewicht entpuppte sich Gourmet Stockmann, der die Zootiere entführen liess, um sie als Delikatessen zu verspeisen. Hätten ihn die Kommissare nicht erwischt, wäre als nächstes Löwenschweif auf dem Menü gestanden.



