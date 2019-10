Töte dein Haustier

Das Genre klingt nach einem Widerspruch in sich: moralisches Reality-TV. Bisher hat sich Wirklichkeitsfernsehen durch die Gleichgültigkeit gegenüber Werten ausgezeichnet. Künftig soll es Aufklärung betreiben.

Der britische Sender Channel 4 hat gerade das Format «Meat the Family» vorgestellt (ein Wortspiel aus «meet», treffen, und «meat», Fleisch). Die Idee klingt appetitlich: Eine karnivore Familie lebt drei Wochen mit einem Tier zusammen. Dieses gehört zur Art, dessen Fleisch die Familienangehörigen mit Vorliebe essen, Kalb, Huhn, Lamm. Nach drei Wochen hat die Familie die Wahl: Entweder sie geben das Tier zum Metzger und verspeisen es. Oder sie lassen es leben und werden Vegetarier. Töten oder verzichten.

Offen ist einzig der Ausgang des Experiments

Damit hinterfragt die Sendung die Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren. Die erste Gruppe von Tieren verwöhnen wir mit edlem Futter, betrauern ihren Tod. Die zweite Gruppe halten wir zusammengepfercht in Ställen, ihr Leben kümmert uns nicht. Eine willkürliche Unterscheidung. Schweine gelten als mindestens so intelligent wie Hunde. Trotzdem lassen wir Schweine schlachten, während wir Hunden eine Krebsbestrahlung bezahlen. Die Behauptung der Show lautet: Unser immenser Fleischkonsum (in der Schweiz sind es rund 50 Kilo pro Person im Jahr) funktioniert nur dank der Entfremdung zur Fleischherstellung. Würden wir die Tiere kennen, sie aufwachsen sehen, eine Beziehung zu ihnen aufbauen, würden wir weniger von ihnen essen.

Umfrage Wie würden Sie handeln, wenn Sie drei Monate mit einem Tier gelebt hätten? Keine Frage – ich würde das Tier schlachten lassen und verspeisen.

Ich will keine Tiere essen, die ich näher kenne.

Spielt doch keine Rolle – ist doch nur eine Fernsehsendung.

Fernsehexperten sagen «Meat the Family» internationalen Erfolg voraus. Und eine Pionierrolle. Reality-TV-Shows würden sich künftig verstärkt mit Fragen des verantwortungsvollen Lebens auseinandersetzen. Schauplätze gäbe es viele: Schlachthöfe, Minen im Kongo, Kleiderfabriken in Bangladesh, rassistische Gruppierungen. Von Big Brother zur moralischen Anstalt. Die Zeiten sind ernster geworden.

Offen ist, wie das «Meat the Family»-Experiment ausgeht. Viele unserer älteren Verwandten haben noch nahe mit Hühnern oder Kühen zusammengelebt. Und diese dann gegessen, ohne schlecht zu schlafen deswegen. Vielleicht ist Töten doch einfacher als Verzichten.