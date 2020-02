Blick TV ist gestartet – das bringt der neue Sender

Im Vorfeld war vor allem von «Arena»-Dompteur Jonas Projer zu lesen, den Ringier für Blick TV abgeworben hatte. Nun ist das Internetfernsehen hier, jeden Tag wird von sechs Uhr bis tief in die Nacht hinein gestreamt – mit Untertiteln, Blick TV ist also optimiert fürs Pendeln und fürs Büro.

Der erste Eindruck ist ernüchternd: Was man heute früh in den ersten Stunden sehen konnte, liess sich grösstenteils bereits gestern in Blick.ch-Artikeln nachlesen, etwa der Kampf einiger Mieter, die im Kanton Schaffhausen um eine saubere Nebenkostenabrechnung fighten. Da wirkt das neue Digitalfernsehen – trotz des hohen Tempos, mit dem Reto Scherrer und seine Kollegin Simone Stern im Studio die Beiträge durchmoderierten – etwas verstaubt.

«Mer hetti gärn sini Rueh». Eine Reportage von TeleTop? Nein, ein Beitrag von Blick TV über ein Mietstreit im Kanton Schaffhausen.

Oder gar absurd, wenn morgens um 6 Uhr mit einer Direktschaltung zur Sihlpost «ganz konkret» gemacht werden sollte, dass die Post defekte Türschlösser und Alarmanlagen aus Spargründen zukünftig erst nach zehn Stunden – und nicht mehr nach anderthalb – reparieren will. Einziges Problem bei diesem Versuch, einen «Blick»-Artikel von gestern mit einer Liveschaltung aufzuwerten: Die Zürcher Sihlpost öffnet erst um 6 Uhr 30 ihre Schalter. Und so stand der Aussenreporter von Blick TV alleine vor verschlossener Tür.

Viel Boulevard aus England

Gewiss, nicht jeden Tag geschieht in der Schweiz etwas, was in einem Live-TV-Format eingefangen werden kann. Und es ist fraglich, ob der zehntägige Hooligan-Prozess in Basel wirklich von der ersten Minute an von einem TV-Kanal begleitet werden muss, wie es Blick TV nun tut. Dennoch sind die Vorteile von Ringiers Endlosschlaufenformat bereits am ersten Morgen erkennbar. So werden einzelne Beiträge nach einer Viertelstunde durch neue ausgewechselt; mit Liveschaltungen können Journalistinnen und Journalisten von den «Blick»-Redaktionen eingebunden werden. Und schon nach wenigen Stunden gelang es, einen Beitrag über eine SVP-Kandidatin, die mit Sturmgewehr für ihr Wahlplakat posierte, zeitgleich mit der Publikation des Artikels fürs Blick TV zu adaptieren.

Darin liegt die Stärke des neuen Medienprojekts: die Möglichkeit, verschiedene Kanäle und Formate miteinander zu verknüpfen. Und dabei rascher reagieren zu können als SRF und die Schweizer Lokalfernsehen, wenn es denn Aktualität gibt. Am ersten Morgen hatte «Blick» die offensichtlich nicht. Und so wurde das Programm mit dem Test eines neuen Smartphones, einem zweiminütigen Beitrag zur Samenspende («Single und trotzdem Mamiwerden») und sehr viel Boulevard aus dem angelsächsischen Raum abgefüllt, etwa mit der Geschichte eines Grosis in England, das beim Einkaufen seine Brille vergessen hatte – und statt ihres Lieblingstees eine Packung Kondome kaufte.

Oder dass der Sturm Dennis in Grossbritannien wütet. Oder – schon wieder England –, dass ein Link auf der Seite der Royals zu einer chinesischen Pornoseite führt. «Blick» hat den «Selbstversuch» gemacht, also auf den Link geklickt. «Genau wegen solcher Geschichten ist das Wort Kronjuwelen zweideutig», meinte Stern.

Für Ringier ist Blick TV wohl eine ökonomische Notwendigkeit: Angesichts von einbrechenden Werbeeinnahmen, mit denen alle grossen Medienunternehmen zu kämpfen haben, hat ein Fernsehkanal für eine Gratisplattform wie Blick.ch den unverkennbaren Vorteil, dass Werbeclips geschaltet werden können, denen niemand entkommt. So ist das nun auch bei Blick TV: Bei jedem Neustart über die App oder die «Blick»-Seite muss ein Werbeclip von einigen Sekunden geschaut werden; hinzu kommen Banner von Sponsoren und Werbeunterbrechungen zwischen den einzelnen Beiträgen.

Blick TV ist nicht ohne Vorbilder: In Österreich gibt es mit OE24 bereits seit 2016 ein ähnliches TV-Format, das wie Ringier auf Material von CNN zurückgreifen kann. Aber wer braucht das – einen Schweizer News-Kanal, der von morgens sechs Uhr bis in die Nacht hinein durchsendet? Neben dem Schweizer Fernsehen, den internationalen News-Sendern und den lokalen TV-Kanälen wie TeleZüri, die es inzwischen für fast alle Regionen gibt?

Noch sehr viel Luft nach oben

Blick TV will erklärtermassen «mehr Spass» in den Morgen hineinbringen. Verkehrt ist dieser Ansatz für ein Boulevardmedium sicher nicht, auch wenn der Ansatz sich nicht mit einem raschen Wechsel zu Horrorgeschichten verträgt, die es bei Blick TV selbstverständlich auch gibt («Russin stirbt nach Kuchen-Wettessen»). Bei der Premiere dominierten abgelesene Gags. Und die Schäkereien zwischen Stern und Scherrer waren teils so papieren, dass man auch beim wiederholten Schauen nicht richtig verstand, wie man so schnell von Paris Hiltons Hundeschloss über Reto Scherrers Kinder zu Simone Sterns Hund – und von diesem wieder bei den Sicherheitsmassnahmen der Post landen konnte.

Paris Hiltons Hundeschloss, Reto Scherrers Kinder – und die Schweizer Post: dreissig Sekunden Blick TV (Video: Blick TV)

So nimmt man vom ersten Morgen mit Blick TV mit, dass Stern «voll dafür» ist, dass auch Grosseltern ein erfülltes Sexleben haben sollten. Und dass Reto Scherrer mit seiner Familie im Thurgau auf 480 Metern lebt. Oder ganz schlicht: dass es bei Blick TV noch sehr viel Luft nach oben gibt, wenn man etwas Relevantes bieten will, statt – Hilfe! – das Publikum weiterhin mit Schmunzel-TV in der Wiederholungsschleife gefangen zu nehmen.