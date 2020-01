Darum bedrängte der Schweizer TV-Journalist Federer

Von einem Eklat war gestern die Rede als ein Journalist des welschen Senders RTS am Australian Open Roger Federer ohne Erlaubnis ansprach. Wie hier berichtet, missachtete der Reporter beim Benefizabend zugunsten der Opfer der Buschbrände die Interview-Regeln und bestürmte Federer, der zuvor einen Satz gegen Nick Kyrgios gespielt hatte. Dabei zeigte er dem Schweizer Tennisstar ein Bild der Klimaaktivistin Greta Thunberg und filmte die Reaktion Federers – der offenbar sehr wütend wurde.

Wie RTS nun auf Anfrage mitteilt, war der forsche Journalist kein Sportjournalist, sondern ein Nachrichtenreporter, der in Australien war, um über die Brände zu berichten, die das Land verwüsteten. Er habe seinen Vorgesetzten mitgeteilt, dass er seine Zeit in Melbourne nutzen wolle, um zu versuchen, Roger Federer zu interviewen.

Das Interview sollte Teil einer Reportage über die Klage der Credit Suisse gegen jene Klimaaktivisten sein, die vor ein paar Wochen wegen einer Aktion in den Räumlichkeiten der Grossbank vor einem Waadtländer Bezirksgericht erscheinen mussten.

Federers politisches Statement

Mit dem Twitter-Hashtag «RogerWakeUpNow» erreichten sie auch Federer. «Ich nehme die Auswirkungen und die Bedrohung durch den Klimawandel sehr ernst, zumal meine Familie und ich inmitten der Zerstörung durch die Buschbrände in Australien ankommen», sagte Federer damals. Dieses ungewöhnlich politische Statement Federers sorgte für weiteres Aufsehen. Auch Greta Thunberg schaltete sich in die Debatte ein. Manche Kommentatoren prophezeiten, dass Federer von nun an öfters mit politischen Anliegen konfrontiert werden würde.

Nach dem gestrigen Vorfall sorgte Federer mit seinem Manager dafür, dass die Bilder des Journalisten nicht ausgestrahlt werden. Die Turnier-Organisatoren von Tennis Australia zogen den Fall gar vor die Pressekommission – es stand ein Akkreditierungs-Entzug des Westschweizer Fernsehens zur Diskussion. RTS hätte so nicht mehr von den Australian Open berichten können.

RTS sagt, dass der Vorfall noch am selben Tag geregelt wurde. Hat der Journalist denn nicht einfach seinen Job gemacht? Doch, das habe er – ohne jedoch die spezifischen Praktiken des Profisports zu berücksichtigen. Dass der Tennisstar wütend wurde, verstehe man, das Ende eines Spiels sei nicht der übliche Rahmen für ein solches Interview. Vor Ort sei eine Diskussion mit dem Journalisten erfolgt, und die Spannung habe schnell nachgelassen. Konsequenzen seien denn auch ausgeblieben, insbesondere «dank Roger Federers Grossmut».