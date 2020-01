Der Mann, der wirklich Scarface war

Von den Amerikanern erhielt er den Übernamen Scarface – Narbengesicht. Wer Bilder von Otto Skorzeny zu Gesicht bekommt, weiss sofort, warum. Auf seiner linken Wange hatte er zwei lange Schnittverletzungen, und auch sein linkes Ohr sah ziemlich malträtiert aus. Diese alten Wunden hatten allerdings nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern sie stammten aus seiner Studienzeit, es waren Schmisse, bei der Mensur entstandene Verletzungen.

Skorzeny wurde 1908 in Wien geboren. Der Sohn eines Bauingenieurs steckte sich schon früh mit dem nationalsozialistischen Gedankengut an. Schon 1934 wurde er Teil der österreichischen Schutzstaffel (SS), und als am 1. September 1939 der Krieg ausbrach, meldete er sich freiwillig bei der Waffen-SS und für den Einsatz an der Front.

Eine schillernde Figur, 1,96 Meter gross – und deshalb für die Luftwaffe ungeeignet, denn dort wäre er am liebsten hin – und eiskalt. Mit zunehmender Kriegsdauer begann der Österreicher sich auf Kommando- und Sabotageaktionen zu spezialisieren. Tatkräftig unterstützte er eine kleine, ausgewählte Truppe dabei, am 12. September 1943 Benito Mussolini zu befreien. Das «Unternehmen Eiche».

Hinterhältige Sabotage

In der zehnteiligen Dokserie «Greatest Events of World War 2 in Colour», die Ende Oktober 2019 bei Netflix auch auf Deutsch verfügbar gemacht wurde, taucht Otto Skorzeny in Episode 7 auf. Darin geht es um die deutsche Ardennenoffensive vom Dezember 1944. Bei den Amerikanern heisst die Schlacht «Battle of the Bulge».

Szenen des «Battle of the Bulge».

Es war der wahnsinnige Versuch Hitlers, die Linien der Alliierten in Belgien zu durchbrechen, bis nach Antwerpen vorzustossen und dort den Hafen unter seine Kontrolle zu bringen. Damit wäre der für die Alliierten wichtige Nachschub vor allem an Treibstoff unterbunden worden, so der Plan.

Am 16. Dezember in den frühen Morgenstunden griffen die Deutschen an. Hitler hatte eigens wichtige Panzerverbände von der Ostfront abgezogen. Und er hoffte auf Wetterglück. Würde der Himmel wirklich während rund zehn Tagen bewölkt bleiben, konnten die Alliierten ihren Haupttrumpf – die Lufthoheit – nicht ausspielen.

Otto Skorzeny fiel im Rahmen der Operation «Greif» der Auftrag zu, schnellstmöglich hinter die Front der Alliierten zu gelangen und dort für Verwirrung zu sorgen, Sabotage zu treiben und die Amerikaner und Engländer zu demoralisieren. Sein Vorgehen war hinterhältig und kriegsrechtlich verboten: Er hatte für die knapp 3'000 Mann amerikanische Uniformen besorgt – oder machen lassen –, er hatte amerikanische Fahrzeuge zur Verfügung (Beutematerial), und er hatte seine Leute mit meisterhaft gefälschten Dokumenten ausgerüstet. Rund 30 seiner Männer sprachen zudem fliessend Englisch.

Verlustreiche Schlacht

So tollkühn und gleichzeitig verwerflich dieser Teil der Ardennenoffensive war, so wenig konnte SS-Obersturmbannführer Skorzeny damit bewirken. Ein paar Amerikaner wurden in die Irre geleitet, ein Munitionsdepot gesprengt, und vor allem wurde Unruhe verbreitet, denn dass da Deutsche als Amerikaner hinter den Linien agierten, machte bei den Briten und den Amis schnell die Runde. Es kursierte gar das Gerücht, ultimatives Ziel der Kommandoaktion sei es, Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower umzubringen.

Bei der Ardennenoffensive kamen auf der Seite der Alliierten fast 20'000 Mann ums Leben. Ungefähr gleich viele galten als vermisst oder gerieten in Gefangenschaft.

Etwa 43'000 wurden verletzt. In den Wäldern der Ardennen hatten die Amerikaner zum Teil «grüne», also kampfunerprobte Truppen stehen gehabt, die ins Visier der von der Ostfront ­gestählten Deutschen geraten ­waren. Es war für die Amerikaner eine der verlustreichsten Schlachten des Weltkriegs überhaupt.

Das Blatt wendete sich erst, als das Wetter klarte und die ­Alliierten ihre Flugzeuge einsetzen könnten. Die Deutschen ­be­klagten 17'000 Tote, 16'000 Gefangene/Vermisste und über 34'000 Verwundete.

Befreit und untergetaucht

Otto Skorzeny stellte sich am 16. Mai 1945 amerikanischen Verbänden, acht Tage nach Waffenstillstand. In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen rettete ihn vor allem die Aussage eines Briten. Der gab zu Protokoll, dass auch die Alliierten Soldaten in falscher Uniform eingesetzt hatten.

Skorzeny wurde im Juli 1948 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Gefangenschaft befreit. Er tauchte unter. Es heisst, er habe danach anderen, hohen SS-Offizieren zur Flucht nach Südamerika verholfen. Es heisst auch, Skorzeny habe ab 1962 auch für den israelischen Geheimdienst Mossad Mordaufträge erledigt. 1975 starb er in Madrid an Lungenkrebs.

«Greatest Events of World War 2 in Colour» erzählt Weltgeschichte schön portioniert, kompetent erforscht und mit Bildern belegt, die man zum Teil zum ersten Mal überhaupt sieht. Die Filmbeiträge werden immer wieder durch kurze Erklärstücke renommierter Historiker und Autoren ergänzt und eingeordnet. Es sind Wissenschaftler aus Amerika, England, Russland, Japan und Deutschland, die dafür beigezogen wurden.

Dass der neugierige Zuschauer auf Figuren wie diesen Otto Skorzeny aufmerksam gemacht wird, ist die eigentliche Bereicherung. Mit ein bisschen Recherche im Internet ergeben sich so viele weitere Bezüge und Details. Lehrreich!

D-Day: Amerikanische Soldaten landen am Omaha Beach.