Late-Night-Shows im Corona-Blues

«Late Night»-Host Seth Myers trat am 12. März ohne seinen üblichen Anzug mit Krawatte auf. Das graue Hemd stehe für «Casual Thursday»: Seine Showgäste haben abgesagt. Aber eine Ausgabe von «Closer Look» zur aktuellen Lage hatte der Politcomedian noch im Köcher.

Und die traf exakt dieses Gefühl zwischen hochschwappender Hysterie und angestrengter Umsicht, die uns alle fast im Minutentakt bewegt. Es sei wie in einem Horrorfilm, wo bloss wenige ahnen, was gleich kommt. Aber man ist total dankbar, dass Myers trotzdem in gewohnter Weise seinen Spott mit Präsident Trump treiben konnte. Der schaffte es, seine Corona-Fernsehansprache im Oval Office gleich mehrfach zu vermasseln und sich danach, als die Kamera noch lief, bequem zurückzulehnen mit einem lässigen «Okay», als glaube er sich selbst kein Wort.

Seth Myers im Casual Look: Aus ist. Quelle: Youtube

Dass Trump vor dieser Ansprache vor bereits laufender Kamera unsicher nachfragte, ob es sich wohl besser mache mit oder ohne Buch auf dem Pult, war dann bei Stephen Colbert zu sehen. Colbert führte erstmals ganz ohne Publikum durch seine «Late Show», nur seine Crew sass auf der Tribüne und klatschte und lachte an den richtigen Stellen («Ich will, dass ihr die Tatsache vergesst, dass ich all diese Leute bezahle»). Trevor Noahs «Daily Show» wiederum ergänzte den versehentlichen Trump-Mitschnitt noch um die Passage, wo der Präsident sich über einen Fleck auf seinem weissen Hemd Sorgen macht.

Stephen Colbert im Kampf gegen die Hysterie in seiner ersten Sendung ohne Publikum. Quelle: Youtube

Ab nächster Woche fällt der Spass dann übrigens ganz aus: Laut «New York Times» ist etwa mit der Rückkehr von Colbert, Jimmy Fallon und Seth Myers frühestens am 30. März zu rechnen. Vorher müssen wir uns an ihren Adieus festhalten. Colbert beispielsweise bot ein genial verzweifeltes Abwäge-Ballett zwischen hysterischen Anfällen und massvoller Vorsicht. Und im Test der Beruhigungstherapien Bourbon versus Musik gewann bei ihm – der Alkohol.

Die Welt hat Angst, und das nicht zu Unrecht. «Oh, bleep», resümierte auch Trevor Noah, der kein Publikum mehr zulassen wird und ein herzzerreissendes, hoch amüsantes Goodbye sang. Aber, so der schweizerisch-südafrikanische Comedian, wenn der Untergang Amerikas auch furchterregend sei: «Wenigstens sind die Patzer dabei urkomisch.» Prost.

Trevor Noah singt sein herzzerreissendes Goodbye. Video: Youtube/The Daily Show