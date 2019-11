SRF setzt Elseners «Late Update» ab

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) setzt die Comedy-Sendung «Late Update» mit Michael Elsener ab. Elsener sei ein Ausnahmetalent, aber SRF konzentriere sich lieber auf andere Formate.

«Er und sein Team haben beeindruckt, mit welcher Professionalität und Leidenschaft sie ihre kreativen Ideen in der Sendung umgesetzt haben», wird Tom Schmidlin, Leiter Entwicklung und Comedy bei SRF, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Dafür danken wir ihnen ganz herzlich.» Es werde sicherlich die Möglichkeit geben, den Ensemble-Mitgliedern in der einen oder anderen Form wieder zu begegnen.»

Umfrage Werden Sie Michael Elseners «Late Update» vermissen? Ja. Es war eine gelungene Comedy-Sendung.

Nein. Der Entscheid überrascht mich nicht.

Ist mir egal.

Abstimmen Ja. Es war eine gelungene Comedy-Sendung. 0% Nein. Der Entscheid überrascht mich nicht. 0% Ist mir egal. 0% Stimmen Ja. Es war eine gelungene Comedy-Sendung. 0% Nein. Der Entscheid überrascht mich nicht. 0% Ist mir egal. 0% Stimmen



Bei allem Lob: Zufrieden konnte SRF mit dem Format nicht sein. Die Sonntagabend-Sendung hatte schlechte Quoten. Zuletzt hatte die Sendung noch rund 15 Prozent Marktanteil. Seine erste Staffel war noch beliebter und erreichte Werte von knapp 30 Prozent. (step/sda)