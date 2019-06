Wenn Bill Cosby Familienwerte predigt

Eben war Vatertag in den USA, und der Mann, der früher mal als exemplarischer «Dad Amerikas» gefeiert wurde, schickte einen Tweet ins Universum, indem er auf genau diesen Titel Bezug nahm. Es sei eine Ehre, Vater genannt zu werden, schrieb er. Und er rief dazu auf, «den Eid zu erneuern, unseren Daseinszweck zu erfüllen», nämlich die Familien und Gemeinden zu stärken. Daran angehängt ist ein Videoclip, in dem der junge Bill Cosby sich über Sklaverei, Rassismus und Sklaverei im Kopf äussert, die schwarze Familien zerbrachen.

Der Tweet klingt gut, hat aber einen Beigeschmack, wenn er von Bill Cosby stammt. Und also von jemandem, der derzeit eine Haftstrafe absitzt, weil er eine junge Frau unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht hat. Und dem das gleiche Verbrechen auch noch von sieben weiteren Frauen angelastet wird.

Hey, Hey, Hey...It’s America’s Dad...I know it’s late, but to all of the Dads... It’s an honor to be called a Father, so let’s make today a renewed oath to fulfilling our purpose —strengthening our families and communities.#HappyFathersDay#RenewedOathToOurFamily pic.twitter.com/6EGrF87t6G