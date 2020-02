Das Weinstein-Urteil ist wichtig für Opfer sexueller Übergriffe

Zwei Jahre nachdem die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein die weltweite #MeToo-Bewegung losgetreten haben, hat eine Jury den gefallenen Filmmogul in New York der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Es ist ein erlösendes und ein wegweisendes Urteil, und zwar aus drei Gründen.

Erstens steht es für die Rechtmässigkeit der #MeToo-Bewegung, die im Herbst 2017 mit einem Artikel in der «New York Times» begann und sich wie eine Flutwelle über die sozialen Medien auf der ganzen Welt verbreitet hat. #MeToo hat erstmals konsequent die Perspektive der Frauen artikuliert, wenn es um Fragen sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe und Einvernehmlichkeit geht. Dank #MeToo kann sich heute niemand mehr leisten, diese Perspektive unbesehen unter den Teppich zu kehren.

Ernst nehmen statt abwimmeln

Das war nicht immer so. Bis vor kurzem ging man gern bequem davon aus, dass Vergehen gegen die sexuelle Integrität kaum zu beweisen sind. Wenn es auch noch um mächtige Männer mit hoch bezahlten Anwälten ging, schienen die Chancen auf Erfolg zudem so gering, dass man es lieber erst gar nicht versuchte. Das ist heute anders. Wer heute ein potenzielles Opfer eines Sexualdelikts grundsätzlich nicht ernst nimmt, geht das Risiko ein, dass es irgendwann auf ihn zurückfallen wird. Und zwar heftig.

Natürlich ist ein Strafprozess gegen einen Vergewaltiger nach wie vor eine belastende Angelegenheit für jedes Opfer – doch auch hier hat #MeToo erstaunlich viel bewirkt. Die Bewegung hat den Betroffenen gezeigt, dass sie nicht allein sind und dass sie Unterstützung bekommen, wenn sie sich wehren. Das Urteil im Weinstein-Fall hat die Betroffenen darin bestätigt – all jene, die den Mut und die Kraft hatten, die Attacken des Filmmoguls auf ihre sexuelle Integrität zuerst öffentlich zu benennen und ihn dann dafür einzuklagen.

Und auch wenn mehr als 80 Frauen Weinstein beschuldigt haben und er schliesslich nur in zwei Fällen überhaupt angeklagt wurde, ändert das nichts daran, dass dieses Urteil auch anderen Opfern in ähnlichen Situationen Mut machen muss. Nämlich im Zweifelsfall nicht zu schweigen und dafür zu sorgen, dass ihre Peiniger zur Verantwortung gezogen werden.

Einvernehmlichkeit muss die Basis für schlechterdings jeden Sexualkontakt sein.

Das Urteil ist zweitens wichtig, weil es sich bei den eingeklagten Fällen um Frauen handelte, die teilweise auch Beziehungen zu Weinstein führten, es also neben den Übergriffen auch zu einvernehmlichen sexuellen Kontakten kam. Dies ist für jedes Gericht eine schwierige Ausgangslage, da es für die Verteidigung bei dieser Konstellation sehr einfach ist, Zweifel zu streuen. Und im Zweifel, das weiss jedes Kind, entscheidet man in der Regel für den Angeklagten.

Doch #MeToo hat auch hier ein Weiterdenken bewirkt: Im Zweifel sollte man nicht einfach weg – sondern im Gegenteil ganz genau hinschauen. Einvernehmlicher Sexualkontakt bedeutet nicht automatisch, dass der Mann dadurch eine grundsätzliche sexuelle Verfügungsgewalt über die Frau hat. Sondern dass Einvernehmlichkeit schlechterdings immer die Basis jedes Sexualkontakts sein muss. Auch wenn die Beweisführung natürlich nach wie vor schwierig ist, gibt das Urteil Hoffnung, etwa, dass manchmal auch Indizienbeweise genügen.

Problematische Aspekte

Das Urteil ist drittens auch wichtig, weil die #MeToo-Bewegung in ihrer weltweiten Entfaltung auch viele problematische und schmerzhafte Aspekte zum Vorschein gebracht hat: So wurden im Eifer des Gefechts etwa geringfügige sexuelle Belästigungen mit schweren Vergewaltigungen gleichgesetzt. So wurden etwa Männer durch zweifelhafte Anschuldigungen von einem moralisch aufgestachelten Online-Mob fertig gemacht - ohne dass die Vorwürfe strafrechtlich in irgendeiner Weise relevant gewesen wären.

Daraus aber zu schliessen, dass jeder unter dem Label #MeToo eingeklagte Sachverhalt in diese Kategorie fällt, wäre falsch. #MeToo bedeutet nicht, dass plötzlich ein Verhalten kriminalisiert wird, das eigentlich völlig okay ist. Vielmehr heisst es für die Opfer von Sexualdelikten, dass sie ernst genommen werden. Dass sie Hoffnung auf Gehör und sorgfältige Prüfung haben dürfen, selbst wenn es keine harten Beweise, sondern nur Indizien gibt. Der Weinstein-Prozess hat der #MeToo-Bewegung damit die Legitimität verschafft, die sie von Anfang an für sich in Anspruch genommen hat. Das ist ein Segen für alle Frauen.