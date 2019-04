15 Minuten Bond aus Jamaika

Einen Titel hat er immer noch nicht, der 25. James-Bond-Film. Und die 007-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Regisseur Cary Fukunaga geizten auch sonst mit Neuigkeiten, als sie aus Ian Flemings ehemaliger Villa auf Jamaika eine 15-minütige Live-Pressekonferenz abhielten. Was immerhin bestätigt ist: Neben Daniel Craig (Bond) werden auch Ralph Fiennes (M), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny) oder Léa Seydoux (Madeline) wieder mitspielen. Und Bond wird zu Filmbeginn nicht im Dienst sein, sondern, nun ja, ausspannen auf jener Insel, wo schon «Dr. No» (1962) und «Live and Let Die» (1973) gedreht wurden. Auf Jamaika, eben.

Als spektakulärsten Neuzugang konnten Broccoli und Wilson Rami Malek vermelden, den Oscarpreisträger aus «Bohemian Rhapsody». Aber Malek war nicht persönlich anwesend auf Jamaika, sondern grüsste von Dreharbeiten in New York. Er versprach immerhin, dass «Bond keinen einfachen Stand haben» werde. Das anschliessende Gespräch mit Daniel Craig und Co. beschränkte sich dann auf die Beantwortung beziehungsweise Umschiffung von drei dürftigen, online eingereichten Fragen.

«Bond 25» soll – nebst Schauplätzen auf Jamaika und in den Pinewood Studios in England – auch in Norwegen und Italien gedreht werden. Der Film kommt am 8. April 2020 in die Kinos. (Redaktion Tamedia)