Bericht: 007 wird schwarz und weiblich

Daniel Craig wird nach dem nächsten James-Bond-Film aufhören. Wer seine Nachfolge antreten soll, wird seit längerem rege diskutiert. Wie britische Medien nun berichten, ist ein Entscheid gefallen: 007 dürfte künftig eine Frau sein.

Ein Insider sagt zu «Daily Mail», es gebe im kommenden Bond-Film gleich zu Beginn eine Schlüssel-Szene: «Geheimdienstchef M sagt 'Kommen Sie rein, 007'. Und herein kommt Lashana Lynch, die schwarz, wunderschön und eine Frau ist.» Die 31-jährige Schauspielerin stammt aus London und hatte 2018 ihren Durchbruch in der Rolle der Maria Rambeau in «Captain Marvel».

Thank you to every single tweet, insta comment, WhatsApp, carrier pigeon & whatever other way I’ve seen your love. I appreciate every bit of it! Standing in the Ian Fleming villa at GoldenEye with this incredible bunch was surreal!!! Let’s get it! Here’s to the start of #BOND25 pic.twitter.com/Y4qFDtdpv1