«Das ist doch hoch emotional!»

Wann haben Sie «2001» zum ersten Mal gesehen?

Da war ich sehr jung, erst sieben Jahre alt. Mein Vater nahm mich mit ins Kino, in einen dieser alten Londoner Film­paläste mit gigantischer Leinwand. Die gab es damals noch, und sie nahmen den Film in den Siebzigern noch mal ins Programm. Diese Erfahrung hat mich für immer geprägt, es war atemberaubend. Die Leute sind zunächst reihenweise während der Vorführung aus den Kinos gestürmt, viele Kritiken waren vernichtend. Der Film war so irritierend anders, dass er erst mal einen Schock bei den Zuschauern ausgelöst hat. Dann sprach sich jedoch recht schnell herum, was für ein irrer Trip das ist. Am Ende war er der kommerziell erfolgreichste Film des Jahres. Aber das haben ja viele Klassiker gemein, dass sie vorerst weder von den Kritikern noch vom Publikum angenommen werden und erst nach einer gewissen Anlaufphase ihre volle Kraft entwickeln.

Wie erklären Sie sich, dass «2001» die Zuschauer gleichzeitig abgestossen und angezogen hat?

Der Film hat etwas verkörpert, was die damalige Gesellschaft, gerade die jungen Menschen, gern wollten, aber selbst noch nicht so genau artikulieren konnten. Der revolutionäre Geist von «2001» spiegelt sich im revolutionären Geist der Jugendbewegung, die 1968 Fahrt aufnahm, war ihr aber zunächst ein Stück weit voraus. Vielleicht ist Kubrick uns mit dem Film sogar heute noch ein bisschen voraus.

Dass er schon vor 50 Jahren den Technikpessimismus des Jahres 2018 prophezeit hat, ist auf jeden Fall erstaunlich.

Und wie! Er hat 1968 von einer autoritär veranlagten künstlichen Intelligenz erzählt, die die Menschen beherrschen will, bevor die meisten Leute überhaupt verstanden haben, was ein Computer ist. Das ist wahrlich visionär, wenn wir uns die Macht anschauen, welche die grossen Internetkonzerne heute mit ihren Algorithmen besitzen. Auch dass die beiden Astronauten im Film in einem Raumschiff herumlaufen, das aussieht wie ein Hamsterrad, hat die Stellung des Menschen von heute vorweggenommen.

Wie genau kam die Jubiläumsfassung zustande, die Sie betreut haben?

Das Studio Warner Brothers hat das Originalnegativ des Films ausgegraben und es wieder in einen vernünftigen Zustand gebracht. Als ich vergangenen Sommer selbst im Labor sass, um einen meiner älteren Filme zu restaurieren, hat mich ein Mitarbeiter des Studios angesprochen. Er hätte da dieses teilrestaurierte Material von «2001» im Keller, ob ich nicht mal reinschauen wolle. Das sah so toll aus, wie neu, als käme es gerade aus dem Kopierwerk! Also schlug ich vor, zum 50-Jahr-Jubiläum noch mal an das Material ranzugehen und das Kinoerlebnis von damals so gut wie möglich zu rekonstruieren. Das haben wir dann auch gemacht, in enger Absprache mit Kubricks Tochter Katherine und seinem Schwager Jan Harlan.

«Dieser Film ist in technischer wie in künstlerischer Hinsicht bis heute die Messlatte.»

Christopher Nolan: Der 47-Jährige ist Filmregisseur («Inception», «Dunkirk»), Drehbuchautor und Filmproduzent.

Nach der Premiere der restaurierten Fassung war ich ganz baff, wie gut der Film gealtert ist. Woran liegt das?

Ich vermute, das liegt tatsächlich am Filmmaterial selbst. Film, also der Streifen im Wortsinn, altert nicht. Nur weil er immer wieder konvertiert und übertragen wird, auf VHS, auf DVD etc., geht bei diesen Prozessen irgendwann meist der Originallook verloren. Die Grössenformate stimmen nicht mehr, die Farben sind nicht mehr so intensiv . . . Wenn Sie dann wieder eine alte Kopie ausgraben wie wir bei «2001», sieht meistens alles wieder ganz frisch aus. Das ganze hochauflösende 4K-Zeug, oder was auch immer es da an Digitalformaten gibt, können Sie im Vergleich zu einer gut erhaltenen oder restaurierten analogen Printfassung eines Films vergessen. Klassisches Filmmaterial kann die Art und Weise, wie wir mit unseren Augen sehen, viel besser einfangen als alle Digitalformate. Vor einiger Zeit habe ich eine Originalkopie von «Casablanca» gesehen, das sah aus, als wäre es erst gestern gedreht worden.

Der Trailer zum Film «2001: A Space Odyssey». Video: Youtube/Warner Bros. Pictures

Glauben Sie denn, dass der normale Kinozuschauer den Unterschied zwischen einer digitalen und einer analogen Filmkopie erkennt?

Das ist die falsche Frage. Es geht bei der Diskussion digital versus analog nicht darum, dass der Zuschauer abgefragt wird und die Unterschiede erkennt. Mir geht es darum, dem Zuschauer die bestmögliche Kinoerfahrung zu bieten; und da sind die Reaktionen meiner Erfahrung nach bei analogem Film deutlich überwältigender.

Sie drehen als einer der letzten Regisseure in Hollywood deshalb auch noch mit echtem Filmmaterial. Macht das die Arbeit am Set nicht deutlich komplizierter?

Aber nein, im Gegenteil, das erleichtert vieles sogar. Die wenigen Ausnahmen, bei denen ich digital gedreht habe, waren immer eine Katastrophe.

Warum das?

Ach, weil plötzlich aus irgendwelchen Gründen die Dateien gelöscht waren oder nicht richtig gespeichert wurden, solche Sachen. Und damit ist dann ja auch wirklich alles weg, was Sie aufgenommen haben. Da ist Filmmaterial eine viel robustere Sache. Bei meinem letzten Film «Dunkirk» zum Beispiel haben wir eine analoge Filmkamera an ein Flugzeug gebunden, das im Sturzflug Richtung Meer geflogen ist, um eine spektakuläre Aufnahme zu bekommen. Leider löste sich die Vorrichtung, die ganze Kamera fiel ins Meer und hatte sich mit Wasser vollgesogen, bis wir sie rausgeholt hatten. Aber das gedrehte Material können Sie jetzt trotzdem im fertigen Film sehen, unser Labor in Los Angeles konnte es retten. Das wäre bei einer Kamera mit Chipkarte nicht möglich gewesen. Auch wenn Sie bei Minustemperaturen drehen müssen, sind Sie mit analogen Kameras besser dran.

Sie haben mit «Interstellar» selbst schon sehr erfolgreich einen Science-Fiction-Film gedreht. Was sind bei diesem Genre die grössten Herausforderungen?

Da gibt es eigentlich nur eine einzige ­Sache, die es unbedingt zu beachten gilt: nicht zu offensichtlich bei «2001» zu klauen! Dieser Film ist in technischer wie künstlerischer Hinsicht bis heute die Messlatte. Ich glaube sogar, dass die meisten Regisseure, die sich an diesem Genre versuchen, das nur tun, weil sie irgendwann einmal so wie ich von Kubricks Film umgehauen wurden.

Ihr Kollege James Cameron sieht das ein bisschen anders. Der sagte jüngst, er könne «2001» nicht ausstehen, weil sich der Film so kalt und künstlich anfühle.

Ich habe James Cameron bereits angeboten, ihm die restaurierte Fassung zu zeigen, denn ich bin mir sicher, dass er das dann anders sehen würde. Mir geht es nämlich so, dass der Film für mich viel emotionaler und menschlicher ist, als ich ihn in Erinnerung hatte, bevor wir mit der Restauration begonnen haben. Cameron hat natürlich recht in dem Sinn, dass es darin nicht um das klassische Emotionskino geht, also darum, ob Menschen glücklich oder unglücklich sind – und warum sie es sind. Aber allein die Überwältigung, das erste Mal die Raumstation kreisen zu sehen, während «An der schönen blauen Donau» von ­Johann Strauss erklingt, das ist doch hoch emotional!

