Das sind die Oscar-Nominierten 2018

«The Shape of Water» von Guillermo del Toro ist der grosse Favorit für die Oscarverleihung vom 4. März. Der Fantasyfilm brachte es auf 13 Nominationen, das sind gleich viele wie sie zum Beispiel einst «Gone With the Wind» hatte und nur eine weniger als «Titanic». Zu sehen ist er in den Schweizer Kinos ab dem 15. Februar. An zweiter Stelle folgt «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (er läuft ab Donnerstag bei uns im Kino) mit 9 und «Dunkirk» mit 8 Nominationen.

Die Veranstaltung stand im Zeichen von #MeToo: Erstmals in der 90-jährigen Oscargeschichte wurde dieses Jahr eine Kamerafrau nominiert: Rachel Morrison wird in dieser Kategorie mit «Mudbound» gegen vier Männer antreten. In der gleichen Position wird sich Greta Gerwig befinden: Sie wurde in der Kategorie Beste Regie nominiert, als erst fünfte Frau überhaupt. Gewonnen hat in dieser Kategorie bisher erst Kathryn Bigelow mit «The Hurt Locker».

Nicht nominiert wurde dafür der Schauspieler James Franco, der für seine Vorstellung in «The Disaster Artist» zu den Favoriten für den Darsteller-Oscar gezählt hatte. Er war in einem Artikel der «Los Angeles Times» von fünf Frauen beschuldigt worden, sich «sexuell unangemessen» benommen zu haben. Das geschah ganz kurz bevor die Oscarstimmen abgegeben werden mussten – aber genügte offenbar, um ihn aus dem Rennen zu werfen.

Nichts für «Aus dem Nichts»

Die 7258 Stimmberechtigten der Akademie – 28 Prozent davon sind Frauen – entschieden sich sonst für ein breites Spektrum von Filmen. Berücksichtigung fand zum Beispiel auch der Horrorfilm «Get Out» mit einem dunkelhäutigen Hauptdarsteller, der bei den Golden Globes noch übergangen worden war. Dabei ist auch Octavia Spencer als beste Nebendarstellerin. Und Denzel Washington, der schon zum neunten Mal nominiert wurde.

Nicht auf der Liste findet man dagegen «Aus dem Nichts» von Fatih Akin aus Deutschland, der allgemein in der Kategorie bester fremdsprachiger Film erwartet worden war. Und bei den Kurzfilmen hat es die Schweizer Produktion «Facing Mecca» ebenfalls nicht geschafft. Damit ist klar, dass die Oscars 2018 am 4. März ohne Schweizer Beteiligung stattfinden werden – im Gegensatz zu 2017, als der Trickfilm «Ma vie de Courgette» sowie zwei Kurzfilme vertreten waren.

Der Anlass stand im Zeichen der «Me Too»-Debatte. Verlesen wurden die Oscar-Nominierten von Tiffany Haddish und Andy Serkis im Samuel Goldwyn Theater mit Einspielern einer rein weiblichen Riege an Gaststars, bestehend aus Priyanka Chopra, Rosario Dawson, Gal Gadot, Salma Hayek, Michelle Rodriguez und Zoe Saldana.

