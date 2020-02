Der präzise Mister Phoenix

«Wir müssen unsere Stimme für diejenigen erheben, die keine Stimme haben», sagte Joaquin Phoenix. Es war der Beginn einer Oscar-Dankesrede, die etwas Messianisches und Merkwürdiges zugleich hatte. Jedenfalls schien es, als könne sich der «Joker»-Darsteller nicht entscheiden, was er in seinem Furor – eine Standing Ovation klemmte er kurzerhand ab – eigentlich mitteilen wollte.

«Wir nehmen die Milch, die fürs Kalb gedacht ist, für unseren Kaffee», sagte der Preisträger. «Wir sind abgekoppelt von der natürlichen Welt. Wir fürchten den Gedanken, uns selbst verändern zu müssen.» Worauf der überzeugte Veganer und Klimaaktivist zu sich selbst gelangte: Er sei «ein Egoist und ein Schuft» gewesen, aber er habe eine zweite Chance bekommen. Und so etwas sei das Beste in Sachen Mitmenschlichkeit, das er sich vorstellen könne. Eine Bergpredigt von einem, der über den Berg ist?

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Sein Siegeszug begann ja eigentlich im September 2019 am Filmfestival Venedig. Joaquin Phoenix erhielt dort zwar keinen Preis, weil Todd Phillips’ «Joker» mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde (die Juryregeln besagen, dass nicht zwei Hauptpreise an den gleichen Film gehen dürfen). Aber danach gewann Phoenix alle wichtigen Preise auf dem Highway to the Oscars. Der Umstand jedoch, dass da ein Werk über einen Comic-Bösewicht immer wieder prämiert wurde, war so aussergewöhnlich, dass man genauer hinschaute.

Zu entdecken gab es eine Figur, die so ganz anders ist als herkömmliche Kinohelden: Dieser Arthur Fleck, wie der Joker bürgerlich heisst, will Komödiant werden, leidet aber unter zwanghaften Lachattacken, die manchmal mehr Weinen und Ersticken sind. Fleck ist ein medikamentensüchtiges seelisches Wrack, ein leidender Einzelgänger, dessen Aufstieg zum Joker just dann beginnt, als er am Abgrund ist. Ein Paradox mit Händen und Füssen, sozusagen. Oder wie es Phoenix selbst beschrieb: «Ich wollte eine Figur schaffen, über die kein Psychiater ein Gutachten erstellen kann.»

Damit lockte diese verstörend reale Comicfigur nicht nur die Massen ins Kino (der Film spielte weltweit über eine Milliarde Dollar ein), auch die Kritik war mehrheitlich begeistert, insbesondere von Phoenix’ Qualitäten: «Er spielt einen Freak mit zerrüttetem Geist, bleibt dabei aber so kontrolliert, dass es hypnotisierend wirkt», schrieb das Fachblatt «Variety». Der «Spiegel» sah «das ganze Elend der conditio humana in dieser sich quälenden Grimasse» verdichtet. Und die «Süddeutsche Zeitung» jubelte: «Phoenix war schon all die Jahre fast zu intensiv, um normale Menschen zu verkörpern, aber hier stürzt er sich in den Wahnsinn und schaut nicht mehr zurück.»

Direkt in die verdreckte Gegenwart gesprungen

Apropos: Wer zurückschaut auf den Werdegang des 45-jährigen Schauspielers, kann schon ein Muster erkennen, das ihn zu diesem unfassbaren Joker führte, einem Wesen, das aus der Comicwelt direkt in die verdreckte Gegenwart gesprungen zu sein scheint (auch wenn der Film im Siebzigerjahre-Mief spielt und mit Scorsese-Verweisen spielt).

Phoenix’ Startrampe hiess «To Die For» (1995). In diesem ersten grösseren Film spielte er einen Teenager, der sich von einer erwachsenen TV-Moderatorin (Nicole Kidman) verführen lässt, ihren Mann umzubringen. Das war weniger Lovestory als vielmehr Schockstory. Und ein Film über Karrieresucht (bei ihr) sowie Verstörung, Scham und Entsetzen (bei ihm).

Letzteres sollte sich als typisches Merkmal in einer aussergewöhnlichen Karriere erweisen, denn wohin man bei Phoenix auch blickt: Fast immer steht er in seinen Filmen neben den Schuhen. Seis als zerrissener Johnny Cash in «Walk the Line» (2005), seis als bärtiger Waldschrat in der Mockumentary «I’m Still Here» (2010), wo er vorgaukelte, mit dem Filmbusiness gebrochen zu haben und stattdessen als Rapper durchzustarten. Das war so überzeugend, dass manche ihm das sogar abkauften.

«Als Schauspieler hasse ich Kontrolle. Wenn ich weiss, was ich abliefern soll, langweile ich mich.»Joaquin Phoenix

Am besten sieht man Phoenix’ Qualitäten jedoch in «The Master» (2013). Da spielt er den Kriegsheimkehrer Freddie Quell, der sich nur für zwei Dinge interessiert – Frauen und Alkohol. Als gesellschaftliche Zeitbombe tickt dieser Aussenseiter ähnlich wie der Joker – mit dem Unterschied, dass der Herumtreiber Quell einem Sektenguru (Philip Seymour Hoffman) in die Arme läuft und von diesem wie ein wildes Tier domestiziert wird.

Damals sagte Phoenix: «Als Schauspieler hasse ich Kontrolle. Wenn ich weiss, was ich abliefern soll, langweile ich mich. Ich muss das Ungewisse spüren.» Pikanter Hintergrund: Die Eltern des Schauspielers waren in den frühen Siebzigern Mitglieder der Sekte Children of God. Als sie der Bewegung abschworen, änderten sie ihren Nachnamen von Bottom zu Phoenix.

Vorstufe für den «Joker»: Joaquin Phoenix im Trailer zu «The Master». Quelle: Ascot Elite

In «Joker» nun hat die Hauptfigur niemanden, der sie bremsen könnte in ihrem Hass auf eine Grossstadtwelt, die aus Ungleichheit und Müll besteht. Dabei ist es kein Zufall, dass erstens drei übergriffige Jungbanker Flecks Rachegelüste so richtig entfesseln. Und dass er zweitens – nachdem ihm Sozialhilfe und Medikamente gestrichen wurden – zur (unfreiwilligen) Identifikationsfigur einer Protestbewegung der Ausgestossenen wird.

Das ist Fleisch gewordene Social Media, man spürt den omnipräsenten Groll auf alle und alles. Wenn Fleck könnte, würde er vermutlich Hasskommentare ohne Ende verfassen. Aber da er in seiner realen Albtraumwelt lebt, hat er nur ein Tagebuch, worin haarklein dokumentiert ist, wie sich diese Wut immer mehr in seinen Träger hineinfrisst. Phoenix’ Spiel hat da bei aller Abgründigkeit etwas Schein-Naives, und es ist, als wundere sich seine Figur von innen heraus über ihren absonderlichen Charakter.

Man muss Phoenix’ verunglückte Helden aushalten

Man darf sagen: Dieser Joker ist die Summe dessen, was Phoenix eine Karriere lang anstrebte – mit eruptiver Körpersprache, mit quälendem Schweigen, mit vermeintlicher Unbeherrschtheit, die immer auf den Punkt kommt. Bei ihm ist das ein Schauspiel, das sich in unangenehmer Berührtheit manifestiert und den Kinozuschauer herausfordert. Man kann seine Figuren nicht lieben, nicht hassen, man muss diese verunglückten Helden physisch und psychisch aushalten.

Dreimal war der 45-Jährige bereits für einen Oscar nominiert – für «Gladiator» (2001), «Walk the Line» (2006) und «The Master» (2013). Jetzt, beim vierten Mal, war schlicht kein Herumkommen mehr, einen der Grössten seines Fachs mit einem Oscar auszuzeichnen. Ob er immer noch Rapper werden will? Bei Joaquin Phoenix weiss man nie, was kommt.