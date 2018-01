Die verführerische Kraft der Trailer

Dass Trailer oft besser sind als die Filme, die sie bewerben, hat vermutlich viele Kinogänger schon geärgert. Aber nicht jeder ist deshalb gleich vor Gericht gezogen wie Sarah Deming aus Michigan. Die Frau sah 2011 einen Trailer für den Film «Drive» mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und war begeistert. Sie freute sich auf einen Actionfilm mit vielen Verfolgungsjagden. Es folgte die grosse Enttäuschung: In «Drive», so die erzürnte Zuschauerin, werde nicht ansatzweise so viel Auto gefahren, wie es der Trailer suggeriert habe. Sie nahm sich einen Anwalt und verklagte das Kino und den Filmverleih wegen Betrugs. Der Rechtsstreit ging schon durch mehrere Instanzen und läuft bis heute.

In Hollywood jedenfalls ist man froh, dass der Fall eine Ausnahme ist und die meisten Menschen sich weiterhin begeistert von Trailern zum Kinobesuch verführen lassen. Denn die kurzen Clips waren schon immer das wichtigste Marketinginstrument der Filmstudios, und ihre Bedeutung hat durch die Auswertungsmöglichkeiten im Netz noch einmal zugenommen. In fast allen Studien zum Thema «Aufmerksamkeitsquellen» – also nach welchen Kriterien Zuschauer sich für oder gegen einen Film entscheiden – belegen Trailer den ersten Platz, deutlich vor der Empfehlung von Freunden und Bekannten, Filmkritiken oder Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Knallharter Wettbewerb

Für den internationalen Markt hat zum Beispiel Google die Bedeutung von Trailern ausführlich untersucht. Demnach geben 69 Prozent der Zuschauer an, sich vor einem Kinobesuch den Trailer anzusehen. Besonders die junge Zielgruppe zwischen 13 und 24 Jahren nutze ihn zur Entscheidungsfindung.

Die Studie war natürlich nicht uneigennützig, denn Google verdient an den Marketingkampagnen der Filme mit. 81 Prozent der Menschen, die sich online einen Trailer anschauen, tun dies laut der Umfrage bei der Firmentochter Youtube, und die kann dann gezielt Werbung schalten. Ein Beispiel: Menschen, die gerne Trailer für Actionfilme schauen, interessieren sich für den Shoppingkomplex «Haus & Garten».

Der Trailer für die Verfilmung von Stephen Kings «It» wurde am ersten Tag 197 Millionen Mal abgerufen.



Seit Trailer nicht mehr auf die Auswertung im Kino beschränkt sind, wetteifern die US-Filmstudios darum, wer innerhalb kurzer Zeit möglichst viele Internetnutzer mit einem Trailer begeistern kann. Aktueller Spitzenreiter ist das Warner-Studio, dessen Trailer für die Stephen-King-Verfilmung «It» dieses Jahr innerhalb des ersten Tages laut «­Variety» 197 Millionen Mal abgerufen wurde. Das sind Reichweiten, von denen die Marketingabteilungen früher nur träumen konnten.

Offizieller Trailer zu «It». Video: Youtube/KinoCheck International

Weil Trailer so wichtig für den Verkauf eines Films sind, hat sich um ihre Herstellung eine ganze Industrie ent­wickelt. Nur bei den wenigsten Filmen werden sie von den Studios selbst produziert. In der Regel gehen die Aufträge an sogenannte Trailer Houses. Unternehmen wie Trailer Park, Ignition oder Creative haben in Hollywood schon mal ein paar Hundert Mitarbeiter.

Der Wettbewerb ist hart, teilweise setzen die Studios verschiedene Firmen auf das Rohmaterial ihres Films an, lassen sich deren Vorschläge vorführen und entscheiden erst dann, wer den Auftrag bekommt. Die grössten Unternehmen der Branche verdienen ihr Geld nicht nur mit Werbekampagnen, sondern manchmal auch mit Trailern für Filme, die es noch gar nicht gibt. Produzenten, die potenzielle Geldgeber von ihren Projekten überzeugen wollen, lassen die Firmen aus alten Filmen kleine Clips basteln, um potenziellen Financiers zu demonstrieren, wie der fertige Film eines Tages aussehen könnte. Von solchen Auftragsarbeiten berichten zum Beispiel David Stern und Michael Trice von der Agentur Create, die unter anderem die Trailer für «Iron Man» und «­Casino Royale» konzipiert haben.

Das Gipfeltreffen der Branche findet jedes Jahr bei den «Golden Trailer Awards» in Beverly Hills statt. Seit 18 Jahren werden diese Preise verliehen. Es gibt erstaunliche 115 Preiskategorien; auch Clips fürs Fernsehen und für Computerspiele werden ausgezeichnet. Das Logo der Veranstaltung ist ein kleiner Trailerwagen zwischen zwei Lorbeerzweigen. Bei der diesjährigen Verleihung gewann den Hauptpreis die Firma AV Squad für ihre Trailerkampagne zu «Wonder Woman».

Vorgaben aus einem anderen Zeitalter

Wegen des allgemeinen Trailerhypes ist in Hollywood auch ein Streit zwischen Kino- und Studiobetreibern über die ideale Länge von Filmtrailern ausgebrochen. Die Motion Picture Association of America (MPAA) verpflichtet die Studios in ihren Statuten dazu, ihre Trailer auf eine maximale Länge von zwei Minuten und dreissig Sekunden zu schneiden. Eine Vorgabe aus dem vordigitalen Zeitalter, als Trailer nur im Kino gezeigt wurden, weshalb die Studios sie in ihren Schnittfassungen fürs Internet längst umgehen. Die US-Kinobetreiber aber, welche die Flut an Filmen und Trailern, die jede Woche herauskommen, kaum noch bewältigen können, fordern über ihren Dachverband sogar, die maximale Länge für Kinotrailer auf zwei Minuten zu reduzieren, damit sie vor dem Hauptfilm mehr Trailer im Vorprogramm unterbringen können.

Dass Trailer vor dem Film laufen, war nicht von Anfang an so, wie schon der Name (wörtlich übersetzt: Anhänger) besagt. Trailer kamen in der Frühzeit des Kinos, also in den 1910er-Jahren, erst nach dem Hauptprogramm. Sie wurden ans Ende der Filmkopien geklebt, bis die Verantwortlichen in Hollywood ein­sahen, dass sie deutlich mehr Zuschauer erreichen, wenn sie ihre Vorschauen gleich am Anfang präsentieren. Wobei das Kunstgenre des Trailers zu Stummfilmzeiten noch ein ziemlich hartes Brot war, weil man die Zuschauer nicht mit knackigen, kurzen Dialogen und überwältigender Musik beeindrucken konnte, sondern nur mit Bildabfolgen in Schwarzweiss.

Deshalb begann die Hauptzeit des Trailers erst in den 30er- und 40er-Jahren. In den USA dominierte über vier Jahrzehnte, bis in die 80er, die Firma National Screen Service (NSS) den kompletten Werbemarkt für Hollywoodfilme. Der NSS hatte eine Monopolstellung und fertigte für alle grossen Studios die Werbekampagnen an – was allerdings dazu führte, dass fast alle Trailer nach dem gleichen Prinzip gestaltet wurden. Ein Musterbeispiel: «Casablanca», den Clip kann man sich auf Youtube ansehen. Damals wurde am liebsten mit der Einblendung von Texttafeln gearbeitet («Sie suchen ein Abenteuer? Sie werden es finden!»). Zusätzlich erzählte eine Stimme aus dem Off die Handlung oft weit über die Spoiler-Schmerzgrenze hinaus.

Eigenständige Kunstwerke

Als das amerikanische Kino in den 80er-Jahren dann ins frühe Zeitalter des Blockbusters eintrat, hatte die Trailerkunst vor allem einen Namen: Don LaFontaine. Der Amerikaner sprach in seiner Karriere mehr als 5000 Trailer ein, in seinen besten Zeiten ein paar Dutzend pro Tag. Sein Markenzeichen: die tiefe, staatstragende Stimme, mit der er unglaubliche Abenteuer ver­kündete. «Die Hard», «Batman», «Terminator», «Mad Max», «Goodfellas», sie alle wurden mit seiner Stimmgewalt beworben.

Als LaFontaine 2008 starb, wirkte diese übertrieben pathetische Vermittlung schon längst unfreiwillig komisch. Trailermacher setzen heute kaum noch auf Erzählerstimmen. Während die Clips früher ein Best-of des Films waren, sind die Kurzfilme heute eigenständige Kunstwerke. Was nicht nur daran liegt, dass Trailer durchs Internetzeitalter immer beliebter geworden sind, sondern auch an der Logistik, mit der heute produziert wird.

Die Liebe der Zuschauer zu Filmtrailern hat im Internet zu einer regelrechten Subkultur geführt.



Hollywoodfilme sind mittlerweile so teuer, dass die Marketingabteilung schon in dem Moment anfangen muss, sie zu verkaufen, in dem die Produktion grünes Licht bekommt. Das führt in der Praxis dazu, dass die Trailerfirmen immer erfinderischer werden müssen, weil die Studios schon zu einem Zeitpunkt Trailer haben wollen, zu dem noch kein oder kaum Material gedreht wurde.

Der Cutter Vashi Nedomansky, der unter anderem an den Filmen «Gone Girl» und «Deadpool» mitgearbeitet hat und auch Trailer schneidet, erklärt das Überspielen von fehlendem Material sogar zur Hauptaufgabe heutiger Trailermacher: «Wir müssen Dialoge und Bilder manipulieren, um sie interessanter zu machen, Musik verwenden, die gar nicht im fertigen Film zu hören sein wird.» So beschreibt er seinen Job auf seinem Blog Vashi Visuals, auf dem er die Trailerszene genau verfolgt und kommentiert.

Das Gefühl, im Trailer einen anderen Film präsentiert zu bekommen als hinterher im Kino, führt er vor allem darauf zurück, dass das wenige Material, das die Trailerkünstler für die ersten Vorabclips bekommen, vom Regisseur später vielleicht gar nicht für die finale Schnittfassung ausgewählt wird. Ein besonders krasses Beispiel: «Rogue One: A Star Wars Story» (2016). Die Trailerkampagne wurde aus dem Material gefertigt, das der Regisseur des Films, Gareth Edwards, inszeniert hatte. Das Disney-Studio war mit dessen Arbeit aber so unzufrieden, dass es einen anderen Regisseur mit einem aufwendigen Nachdreh beauftragte. Was dazu führte, dass in den Trailern besonders viele Szenen zu sehen waren, die es nie in den fertigen Film geschafft haben.

Digitale Postproduktion

Aber selbst Szenen, die im Endschnitt enthalten sind, sehen im Trailer oft ganz anders aus, weil die digitale Postproduktion – zum Beispiel die Farbkorrektur, die dem Film seinen endgültigen Look gibt – beim Trailerschnitt meist noch gar nicht fertig ist. Das sieht man zum Beispiel beim Vergleich des «Hobbit»-Trailers mit dem fertigen Film. Auch ist es üblich, dass die Regisseure noch während des Drehs von der Marketingabteilung des Studios aufgefordert werden, Szenen zu drehen, die von Anfang an nur für den Trailer vorgesehen sind. So geschehen bei «Jurassic World».

Die Liebe der Zuschauer zu Filmtrailern hat im Internet zu einer Subkultur geführt, in der Fans neue Trailer zu ihren Lieblingsfilmen schneiden oder das Prinzip Trailer zur Parodie umbauen. Die Betreiber des Youtube-Kanals «Honest Trailers» zum Beispiel haben es sich zur Aufgabe gemacht, aus Blockbustern die schlechtesten Szenen zusammenzuschneiden, um den Zuschauern die Diskrepanz zwischen den tollen offiziellen Trailern und dem tatsächlichen Film aufzuzeigen. Vielleicht sind diese Clips ein kleiner Trost für die prozessierende Sarah Deming aus Michigan, die sich vom Hollywood-Trailer­zauber so betrogen fühlt. (Tages-Anzeiger)