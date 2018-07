«Downton Abbey» kommt ins Kino

Fans der britischen Kult-Serie «Downton Abbey» dürfen sich freuen: Das Kostümdrama kommt auf die grosse Leinwand. Mehr als zwei Jahre nach dem Ende der Serie bestätigten die Macher von «Downton» Ende letzter Woche, die Produktion des Kinofilms werde noch diesen Sommer starten.

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic