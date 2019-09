Ein Löwe für den «Joker»

Es war ein heisses Festival. Eines, das einem bereits um 11 Uhr morgens den Schweiss übers Gesicht trieb, wenn man inmitten einer Rekordanzahl von Besuchern für Filme anstand. Der Anlass glich dann, wie ganz Venedig dieser Tage, einer Invasion. So gesehen war es eine versöhnliche Geste, dass sich Mick Jagger (76) und Donald Sutherland (84) – sie spielen im Thriller «The Burnt Orange Heresy» – am letzten Festivaltag mit den jungen «Climate Change»-Aktivisten gegen die Kreuzfahrtinvasionen in Venedig solidarisch zeigten. Selbstverständlich ist das nicht, man kann es aber als Handreichung zwischen den Generationen verstehen.

Dass nun «Joker» von Todd Phillips den Hauptpreis an diesem Festival davonträgt, ist kein Zufall, es ist eine Notwendigkeit, ein Gebot der Stunde. Denn: «Joker» ist ein Film, der düsterer ausgefallen ist als vergleichbare Superhelden-Genreware und der von einem erzählt, dem nichts geschenkt wird, nicht in diesem Leben. Joker alias Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) wohnt mit seiner Mutter in einem schäbigen Apartment inmitten der verdreckten Stadt Gotham City und möchte Komödiant werden. Aber dabei kommt ihm – ausgerechnet – sein zwanghaftes Lachen in die Quere.

Superkräfte spielen da keine Rolle. Es geht um einen Borderliner, der die heutige Verlorenheit durchexerziert – irgendwo zwischen Donald Trump, Jair Bolonaro und dem Bösewicht Pennywise, der gerade in Stephen Kings «It» Urständ feiert. Mit dem Unterschied: «Joker» ist einer von ganz unten, ein Querschläger und ein Ausraster, einer, den man heutzutage nie und nimmer als Hauptfigur in einem amerikanischen Film vermuten würde, weil er keine Erfolgstory hat.

Der Trailer zum Fim «Joker». Quelle: Warner

So gesehen: Es ist der aktuellste und verstörendste Film, den man sich denken kann – und zugleich eine Hommage an die frühen Filme von Martin Scorsese: Dessen Filme «Taxi Driver» und «The King of Comedy» liefern hier das emotionale Setting, den Notwehr-Mann, den emotinal getriebenen Dummkopf. Wann hat man zuletzt einen Helden gesehen, der derart zusammengeschlagen, veräppelt und von den Medien vorgeführt wird? Das ist das Eine. Das Andere: Der Weg zu den Oscars scheint vorgespurt. Ähnlich wie zuletzt bei der «Hangover»-Trilogie von Peter Farrelly («Green Book»).

Und sonst? Dass der Silberne Löwe und der Preis der internationalen Filmkritik in Venedig an Roman Polanskis «J’accuse» ging, mag verwundern. Der Regisseur bemüht in diesem Historienstück den französischen Justizskandal von 1896. Allerdings nur, um den Juden Alfred Dreyfus als Opfer in eigener Person mitzumeinen. «In dieser Geschichte sehe ich dieselbe Entschlossenheit, Fakten zu negieren und mich für Dinge zu verurteilen, die ich nicht getan habe.» Polanski hat in den Siebzigerjahren eine 13-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Was man darin sieht, ist Durchschnitt. Zurück bleibt Ratlosigkeit.