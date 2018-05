Für immer Murmeltiertag

Gute Geschichten beginnen oft mit dem Gedanken: Was wäre, wenn ...? Was wäre also, wenn zum Beispiel ein Mann denselben Tag immer wieder erleben würde? Und wenn der Mann, der sich diese Geschichte ausgedacht hat, von seiner eigenen Geschichte nicht mehr loskommen würde?

«Das wäre eine ziemlich irre Geschichte», sagt Danny Rubin, legt die Füsse auf den Tisch, lehnt sich im Schreibtischstuhl zurück, bis hinter ihm eine Pappfigur zum Vorschein kommt. Ein Murmeltier, überlebensgross. Sie steht da seit 25 Jahren, seit Danny Rubin «Und täglich grüsst das Murmeltier» veröffentlich hat und dann so gut wie nichts mehr. Er springt jetzt auf, zieht einen Karton aus dem Regal und wühlt ein T-Shirt hervor. Geschenk der US-Regierung an Danny Rubin, getragen von Bill Clinton oder Yassir Arafat oder einem anderen Teilnehmer eines Gipfeltreffens, 20 Jahre her, als tagelang verhandlungstechnisch gar nichts mehr ging. Braune Schrift auf weissem Stoff: «Groundhog Day», so heisst der Film im Original. In der amerikanischen Wüste von New Mexico, zwölf Minuten vom Zentrum in Santa Fe entfernt, hinter einem schokoladenbraunen Haus, in einer umgebauten Garage, die mal ein Kuhstall war, sitzt nun also Danny Rubin an einem Schreibtisch und denkt über sein Leben nach. Rubin, 61 Jahre alt, ausgebeulter Schreibpullover, wirres Künstlerhaar und ein indianisches Symbol am linken Ohr, sagt: «Das steht für die aufgehende Sonne.»

Man muss es wohl so formulieren: Dieser Mann ist in seiner eigenen Geschichte gefangen. Oder was heisst gefangen. Er lebt darin.

Die Geschichte, die er schrieb, handelt vom Wettermoderatoren Phil, der nach Punxsutawney, Pennsylvania, fährt, um über ein ihm verhasstes Folklorefest zu berichten, den Murmeltier-Tag. Er wird eingeschneit, wacht am nächsten Morgen auf - und wieder ist Murmeltier-Tag. Und am nächsten auch, immer wieder. Ein Film wie für das kollektive Gedächtnis gemacht. Publikumsliebling, Kritikerliebling, ein Klassiker, in der Hauptrolle Bill Murray als herrlich verzweifelter Kauz, der sein seltsames Schicksal dann aber doch selbst in die Hand nimmt, um es auszutricksen. Und Danny Rubin? Hatte eigentlich andere Dinge vor. Zum Beispiel neue Drehbücher und Geschichten verkaufen, was ihm nicht wirklich gelungen ist. Bis auf: «Und täglich grüsst das Murmeltier - das Musical», 20 Jahre später. Wie hält man das aus? Wird man verrückt? Oder findet man einen Ausweg?

Der echte Murmeltier-Tag-Typ: Danny Rubin.

Jetzt macht der Laptop «bing», und Rubin kehrt vom Murmeltier-Karton zum Schreibtisch zurück, klickt und runzelt die Stirn und vermeldet, dass die Produktionsfirma von Brad Pitt geschrieben hat. Wegen seines neuen Drehbuchs. «Eine Absage, steht aber viel Lob drin. Na ja. Wo waren wir stehen geblieben?» Es war alles etwas anders geplant, damals, vor 28 Jahren, als der unbekannte Autor Danny Rubin im Writers Guild Kino in Hollywood sass, alleine, mit einem Vampir-Roman auf dem Schoss. Gerade war er nach Los Angeles gezogen und hatte ein erstes Drehbuch verkauft. Seine Tochter war wenige Wochen alt, sie lebten zu dritt in Loz Feliz, wo Polizeihubschrauber jede Nacht den Schlaf zerflappten. Zu allem Übel drängelte sein Agent, ein neues Drehbuch sollte her.

Rubin betrachtete das ungeöffnete Vampir-Buch auf seinem Schoss und dachte darüber nach, wie es wohl wäre, zum ewigen Leben verdammt zu sein. Da fiel ihm eine alte Karteikarte ein, in irgendeinem Umzugskarton begraben, zehn Ideen aus den alten Chicago-Tagen, als er ganz am Anfang seiner Schreibkarriere stand. Idee Nummer eins: Der Alltag eines extrem reichen Mannes. Idee Nummer fünf: Ein Idiot wird US-Präsident. Nummer zehn: Ein Kerl erlebt denselben Tag immer wieder. Auch wenn in diesem Moment die Saallichter erloschen - in Rubins Kopf leuchtete es. Ein Kerl erlebt denselben Tag immer wieder ... wird er sich irgendwann ändern? Oder ist er verdammt, auf ewig der Gleiche zu sein? Am nächsten Morgen sass Rubin um 8 Uhr am Schreibtisch, zwei Jahre später kam «Und täglich grüsst das Murmeltier» ins Kino, verfilmt von Harold Ramis. Während Danny Rubin angeekelt vom Hollywood-Bohei nach Santa Fe zog, mit der Familie, in das schokoladenbraune Haus mit einer Ulme vor der Tür.

Ein halbes Jahr verging. Rubin überlegte, noch einen Murmeltier-Tag-Roman zu schreiben. Ein Musical erschien ihm auch attraktiv. Er sollte die Finger davonlassen, das wusste er, fühlte sich aber wie von einer Wolke aus Gedanken-Schmetterlingen umgeben. Dann kam ein Brief.

Ob er schon an ein Murmeltier-Tag-Musical gedacht hatte?

Ein Mönch aus Deutschland schrieb, dass dieser Film sein ganzes Werte- und Glaubenssystem enthalte. Und noch ein Brief kam, abgeschickt von einem jungen Paar irgendwo in den Staaten, das die jüdische Kabbala studierte und schrieb: Dieser Film fasst alles zusammen, woran wir glauben, danke schön! Was dann geschah, kann Rubin immer noch nicht glauben: Zeitungstexte, die auf «Und täglich grüsst das Murmeltier» referierten, Zitate in Filmen, mehr Briefe, Mails, mehr Mails, Predigten, Horoskope. Doktorarbeiten. 200 Menschen waren vor dem Film nach Punxsutawney gekommen, jetzt zählte die Stadt Zehntausende.

Dinge, die Danny Rubin getan hat, um dem Murmeltier-Sog zu entkommen: Wie verrückt neue Drehbücher geschrieben, damit nach Hollywood geflogen, um in jedem Meeting festzustellen, dass die Studiobosse ihn nur eingeladen hatten, weil er der Autor von «Und täglich grüsst das Murmeltier» war. Während zu Hause die Postfächer überquollen, Nachrichten nicht mehr nur von Christen, Juden, Buddhisten und Anhängern der Falun Gong, sondern auch geschrieben von Philosophen, Psychologen, Krebspatienten und Fast-Selbstmördern.

Sich überlegt, wie er dem ganzen Murmeltier-Treiben ein Ende setzen könnte und das Buch «Wie man 'Und täglich grüsst das Murmeltier' schreibt» geschrieben, um ein für alle Mal alle Fragen zu beantworten. Und dann erhielt er doch wieder Einladungen, zu Kunst- und Philosophie-Festivals auf der ganzen Welt, um über das Prinzip der ewigen Wiederholung zu sprechen. Angefangen, einen Murmeltier-Blog zu schreiben, mit ausgedachten Dialogen zwischen ihm und Phil. Sich selbst dabei erwischt, wie er erste Entwürfe für das Musical schrieb.

Und dann kam im Sommer 2012 eine Mail. Von Matthew Warchus, Regisseur aus London, der fragte: ob er schon an ein Murmeltier-Tag-Musical gedacht hatte? Rubin zögerte. Okay, er hatte ja selbst schon daran gedacht, ups, sogar schon daran geschrieben. Aber für immer der Murmeltier-Tag-Typ sein? Nach Film, Buch, Blog, Auftritten, einem Eintrag zu seinem Filmtitel im «Oxford English Dictionary» noch ein Musical?

Wobei, was war so schlimm daran, der Murmeltier-Tag-Typ zu sein? Er hatte eine Familie und ein Leben, alles normal, nur eben untrennbar mit «Und täglich grüsst das Murmeltier« verbunden. Wie ein Wollknäuel, das nicht mehr auseinandergeht. Wiederholung als Lebensprinzip. Das echte Leben. Er kramte das ganze Material hervor, Briefe, Mails und Gedanken, alles, was ihm in 20 Jahren widerfahren war. Und machte daraus das Musical. Drei Jahre flog er wieder und wieder nach London, und dann nach New York, denn sein Musical lief jetzt auch am Broadway.

Ach, sagt Danny Rubin dann, «es hätte ja echt schlimmer kommen können»

Er sendete zwischendurch noch einem Kino in Wales Grussbotschaften, das fünf Mal hintereinander in einer Nacht «Und täglich grüsst das Murmeltier» zeigte. Traf einen Typen, der ein Jahr lang jeden Tag «Und täglich grüsst das Murmeltierv geschaut und über seine Erfahrung gebloggt hatte. Und reiste zum Murmeltier-Festival in Punxsutawney, um dort tatsächlich eingeschneit zu werden. Wie in seiner Geschichte. Wozu Danny Rubin nur noch sagen konnte: «Haha.»

Es ist der dritte Tag in Santa Fe, und Rubin schiebt im Wohnzimmer zwei Sessel vor den Fernseher, füllt Nüsschen in Schälchen, salzig und süss. Draussen fällt die Nacht auf die Stadt und seine Schreibgarage, in der seit 25 Jahren der Murmeltier-Pappaufsteller steht. Dann angelt Danny Rubin nach der Fernbedienung und startet die Aufzeichnungen des Musicals. Guckt in den nächsten Stunden tatsächlich so begeistert, als wär's das erste Mal. Schaut Phil dabei zu, wie er verzweifelt, dass sich alles wiederholt, wiederholt, wiederholt. Giggelt und lacht und spricht ein paar Dialoge mit. Schweigt, als Phil am Ende akzeptiert, dass er zum Kleinstadt-Kerl geworden ist, durchaus glücklich. Und damit der Zeitschleife entkommt.

Als es vorbei ist, schaltet Danny Rubin den Fernseher ab. Nach einem Moment sagt er: «Ach, dann bin ich halt der Murmeltier-Tag-Typ. Es hätte ja echt schlimmer kommen können. Letztendlich bin ich dankbar dafür.»

Auch Bill Murray übrigens, der Hauptdarsteller des Films, sass bei der Broadway-Premiere des Musicals im Saal. Und dann, 24 Stunden später, gleich noch mal. Selber Ort, selbe Kleidung, selbes Stück: Murmeltier-Wahnsinn. (Süddeutsche Zeitung)