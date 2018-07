Ganz schön stark 

Am Anfang stand, wie so oft, eine andere. Es war Jennifer Lawrence, die 2012 mit der «Hunger Games»-Tetralogie vom Independent-Darling zum Superstar aufstieg und in der Folge zahlreiche Traumrollen besetzte, alle Aufmerksamkeit der Medien abschöpfte und obendrein für «Silver Linings Playbook» einen Oscar gewann. Jennifer Lawrence, das war ein Weckruf und eine Verheissung, eine Art Meryl Streep in jung, die mit den «Hunger Games» einen weltweiten Appetit nach starken Frauenrollen auslöste.

Und siehe da: Als die Buchhalter in Hollywood in ihre Bilanzen schauten, stellten sie fest, dass sich mit weiblichen Stars in Hauptrollen tatsächlich Geld verdienen liess. Also warf man in den Studios die Kopiermaschine an, um weitere Action und Science-Fiction – idealerweise nach Vorlagen von erfolgreichen amerikanischen Schriftstellerinnen über toughe junge Frauen – zu verfilmen. Es war Zeit für Shailene Woodley (die sich erfolglos für die Rolle als Katniss Everdeen in «Hunger Games» beworben hatte), um in der «Divergent»-Reihe als Widerstandskämpferin in verwilderter Zukunft zu bestehen und ein weibliches Rollenvorbild zu werden.

Verhaftet beim Protest gegen eine Ölpipeline

Woodley, 1991 in Simi Valley, Kalifornien, geboren, spielte bereits als Teenager in TV-Serien mit. Den Durchbruch schaffte sie als rebellische Tochter im Familiendrama «The Descendants» (2011) neben George Clooney. Zuletzt war sie in Oliver Stones «Snowden»-Biografie (2016) und in der Emmy-gekrönten TV-Serie «Big Little Lies» (2017) zu sehen.

Woodley verkörpert jedoch nicht nur in ihren Filmen mit Vorliebe die Rebellin, sondern ist auch gesellschaftspolitisch aktiv. Sie setzt sich für Nachhaltigkeit ein, indem sie eigene Medikamente und Cremes herstellt oder sich für eine Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder den Kopf kahl scheren liess. Vor lauter Engagement hätte sie um ein Haar die Rolle in ihrem jüngsten Film verpasst: Als sie das Drehbuch zu «Adrift» lesen sollte, wurde Woodley gerade verhaftet, da sie bei einer Protestaktion gegen den Bau einer Ölpipeline durch indianisches Gebiet teilgenommen hatte.

Video: Shailene Woodley bei Protest verhaftet

Die Schauspielerin streamte ihren Arrest live auf Facebook. Video: Tamedia

Der isländische Regisseur Balthasar Kormakur bestand jedoch darauf, dass Woodley den Part dieser Überlebenskämpferin übernimmt: «Adrift», basierend auf der Autobiografie von Tami Oldham Ashcraft, erzählt von einer reisefreudigen jungen Kalifornierin, die sich in den etwas älteren Segler Richard (Sam Claflin) verliebt. Gemeinsam stechen sie in See, werden aber im Pazifik von einem Hurrikan überrascht. Es geht um Leben und Tod – und auch darum, in welche Richtung die unerfahrene Tami das havarierte Boot steuern soll.

Nun könnte man annehmen, dass der Film gleichermassen von Woodley und Claflin (der in den «Hunger Games» den Schönling Finnick Odair verkörperte) lebt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Claflin ist hier bloss Beigemüse, die eigentliche Attraktion ist Woodley. Ihr zuzuschauen, wie sie sich vom Love-Interest zur ebenso zupackenden wie verzweifelten Katastrophenmanagerin wandelt, ist ein Erlebnis. Dass man mit ihr so mitfiebert, ist auch das Verdienst von Regisseur Kormakur, der sich mit dem bildgewaltigen Bergsteigerdrama «Everest» (2015) als Spezialist für filmische Extremsituationen profiliert hat.

«Adrift» ist nun der Beweis, dass Shailene Woodley einen Film allein tragen kann. Dabei ist sie nicht die einzige junge Schauspielerin, die derzeit mit starken Rollen und persönlichem Engagement von sich reden macht. Da sind auch eine Emma Watson («The Circle»), eine Alicia Vikander («Tomb Raider») oder eine Gal Gadot («Wonder Woman»), die jüngst mit Power-Performances in Action- und Science-Fiction-Filmen aufwarteten. Nicht zu vergessen Jennifer Lawrence, welche die grosse Frauenwelle in Hollywood überhaupt erst angerissen hat und zuletzt im harten Agententhriller «Red Sparrow» zu sehen war.

In Zürich ab morgen in den Kinos Abaton, Arena und Corso. (Tages-Anzeiger)