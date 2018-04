Goldener Löwe für David Cronenberg

In einer Mitteilung würdigte Festival-Direktor Alberto Barbera Cronenberg am Donnerstag als «einen der wagemutigsten und anregendsten Filmemacher aller Zeiten». Die Filme des 75-Jährigen erkundeten «Gewalt, sexuelle Grenzüberschreitungen, Verwirrung zwischen dem, was real und was virtuell ist», hiess es weiter. Immer wieder gab es Kontroversen über Cronenbergs Filme, so bereits über sein Spielfilmdebüt «Shivers» (1975) oder «Crash» (1996), der sich um eine Gruppe Auto-Erotiker dreht, die aus Verkehrsunfällen und entstellenden Verletzungen ihren sexuellen Kick beziehen. Zuletzt führte er 2014 bei dem Satire-Drama «Maps to the Stars» mit Julianne Moore Regie.

Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) hat den David Cronenberg in die Jury des internationalen Wettbewerbs berufen. Zudem erhält er bei dem von 6. bis 14. Juli laufenden Festival eine Carte Blanche. Das bedeutet für den Kultregisseur, dass er dem NIFFF-Publikum Filme vorstellen darf, die ihn in seiner Arbeit beeinflusst haben. Hierzu hat Cronenberg, der gerne als «Pionier des Grauens» bezeichnet wird, etwa Werke von Ingmar Bergman («Hour of the Wolf», 1968) oder Federico Fellini («Spirits of the Dead - Toby Dammit», 1968) ausgewählt. Das Festival verspricht mit dem Carte-Blanche-Programm von Cronenberg «eine Handvoll Perlen der Filmkunst», wie die Organisatoren am Mittwoch in einer Mitteilung schrieben. (sda)