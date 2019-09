Ist Beller da? Ja!

Ein dünner, mittelalter Mann mit schwarzen Locken und offenem teurem Hemd und viel Brusthaar trippelt über die Tanzfläche. So: Zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. In der Ecke jubeln zwei mittelalte, blonde Frauen, die in ihrem Enthusiasmus sehr souverän wirken. Zwei weitere Trippelschritte, dann ist er ganz bei ihnen. Es ist Zürich am Sonntagabend, Restaurant Terrasse beim Bellevue.

Von der Decke hängen ein gutes Dutzend Kronleuchter, die Wände sind voller glatter Skulpturen – alles nackte Frauen, seltsam. Zwei DJs legen auf. Adrette Soulmusik auswählen und einen unzimperlichen Dumpfbeat drüberlegen, das ist ihr Ding, und so füllen sie die Tanzfläche.

Wir sind an der Summit After Party, der exklusiven Party des Zurich Film Festivals. Auszug aus der Einladungskarte: «Dance with some of the most influential Hollywood producers and agents. Drink with the filmmakers ...»

Süsse Träume sind daraus gemacht

Wahrscheinlich sind im Vergleich zu anderen Partys – zum Beispiel im Vergleich zu den Partys der Literaturszene – an Partys der Filmindustrie etwas mehr Leute dabei, die wissen, wie man Geld macht. Einfach deshalb, weil Filmemachen so verdammt teuer ist. Wenn hier keiner eine Ahnung hat vom Investieren oder Subventionieren oder nicht wenigstens ein Sümmchen geerbt hat, kommt man nirgendwo hin.

Beim Zurich Film Festival sind noch ein paar Cashcracks und Moneymaker mehr da, weil: Zürich, die Bankenstadt, klar, und ausserdem ist die Credit Suisse ein Hauptsponsor des Festivals. Ein paar Satzfetzen drinnen im Terrasse: «Also, s'Briefing gseht so us ...» – «Da sind mer on the same page!» – «Nei, chömmer nöd cäncle!»

Draussen auf dem Bellevue windet es kräftig. In einigen Stunden wechselt Iqbal Khan zur UBS. Es ist jetzt früher Montagmorgen.

Die DJs spielen «Sweet Dreams» von Eurythmics, eine Stunde später bringen sie den Track gleich nochmals. Neben Anzugträgern gibts hier auch ein paar demonstrativ abgerissene Jungs, die in ihren Jeansjacken aussehen, als spielten sie in einer österreichischen Indie-Band.

Und nun DJ Antoine

Aber wo bleiben die Stars? Da! Ist das nicht Max Loong, der frühere Viva-Moderator? Soll jetzt gross sein in Singapur, sagt man. Er hat es eilig. Sein Begleiter, der auf ihn einredet, kommt fast nicht mit. Und weg ist Loong.

Auch Natascha Beller, die dem Land gerade mit ihrer vielgefeierten Komödie «Die fruchtbaren Tage sind vorbei» Laune macht, läuft stracks durch den Raum. Die Arbeit in einer Jury wartet, da wolle sie fit sein. Die Party habe aber toll ausgesehen.

Der neue Leiter des Zurich Film Festivals ist jetzt da, Christian Jungen. Tanzstil: Dezentes Skipping. Er habe sich mit «Donors» ausgetauscht, sagt Jungen. An der Party plaudert er auch mit Stephen Nemeth, einer der diversen Produzenten des total abgefahrenen Drogenfilms «Fear and Loathing in Las Vegas» von 1998.

Steiner ist noch da

Zwei Uhr morgens, es läuft «Welcome to St. Tropez» von DJ Antoine. Wer jetzt noch auf dem Dancefloor steht, wird dort stehen gelassen. Marktwirtschaft der Erotik, sorry gäll. Auf der Veranda hält noch «Wolkenbruch»-Regisseur Michael Steiner Hof, das letzte bekannte Gesicht.

Vor der Party hatten Autogrammjägerinnen und Fans den Eingang des Terrasse belagert. Julie Delpy und Daniel Brühl seien da drin, hatte eine gesagt, und wohl auch Roland Emmerich, und vielleicht Oliver Stone. Sie hatten sich das wohl sehr aufregend vorgestellt, da drin.