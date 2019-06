Ist dieser Kinosommer noch zu retten?

Es ist nicht allzu lange her, da schöpften die Schweizer Kinobetreiber wieder Hoffnung. «Avengers – Endgame» lockte eine halbe Million Zuschauer in die Säle. Und für einen Moment war es wieder so, wie man frühere Strassenfeger in Erinnerung hatte: Ein Film avanciert zum Gesprächsthema Nummer 1. Im Fall von «Endgame» herrschte nicht nur Einigkeit darüber, dass man diese finale Schlacht gesehen haben musste, es gab auch einen bemerkenswerten Konsens und Respekt hinsichtlich dieses über 22 Werke aufgebauten Superhelden-Universums. Das Kinojahr 2019 schien lanciert.

Doch dann... folgte nichts mehr. «X-Men: Dark Phoenix» entpuppte sich als Flop, «Men in Black: International» und «Godzilla: King of the Monsters» kamen ebenfalls nicht auf Touren. Und es war, als sei man nach dem «Endgame»-Furor geradewegs ins Katastrophenjahr 2018 zurückkatapultiert worden. Da wurden nur noch 12 Millionen Kinoeintritte in der Schweiz gezählt, es war die tiefste Zahl seit Messbeginn. Droht für 2019 ein ähnliches Debakel? Die sieben wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Kaum steigen die Temperaturen, stürzen die Kinozahlen ab. Warum eigentlich?

Die Schweiz ist in den letzten Jahren zu einer Outdoorerlebnis-Nation geworden. Der Festivalmarkt ist explodiert, die Freiluftkonkurrenz riesig. In den USA ist das anders: Da flieht man vor der sengenden Sonne gerne in klimatisierte Kinosäle. Seit Steven Spielbergs «Der weisse Hai» 1975 flächendeckend lanciert wurde, funktioniert dieses Blockbuster-Konzept. In der Schweiz müssten die Temperaturen vermutlich auf über 40 Grad steigen, damit klimatisierte Säle zur coolen Alternative würden.

2. Welche Filme ziehen in der Schweiz eigentlich noch im Sommer?

Sagen wir es so: Leichte Stoffe haben es tendenziell weniger schwer als komplexe Dramen. 2011 verzeichnete man dank Klamaukkomödien wie «Hangover 2» oder dem Animationsfilm «Kung Fu Panda 2» sogar Spitzenresultate: Es war der beste Kinosommer in zwanzig Jahren. Allerdings regnete es damals im Juni auch relativ oft.

3. Und wo bleibt die leichte Unterhaltung dieses Jahr?

Es gibt sie noch, die Softstoffe. Aber Romcoms wie «Long Shot», wo sich eine angehende US-Präsidentin (Charlize Theron) in einen abgehalfterten Journalisten (Seth Rogen) verliebt, bieten kaum Kinomehrwert. So etwas kann man sich später zu Hause anschauen. Auch Adam Sandler («Murder Mystery») vertreibt seine sommerlichen Klamaukfilme inzwischen exklusiv auf Netflix. Bleibt die Hoffnung auf den Animationsfilm «Toy Story 4», der in den USA gut anlief und in der Schweiz ab 15. August zu sehen ist.

4. Hollywood setzt immer öfter auf Sequels, Remakes und Reboots. Das dazugehörige Ermüdungssyndrom heisst «franchise fatigue». Hat das Publikum genug vom Ewiggleichen?

Einerseits ja. Es braucht neue Anreize, Schaueffekte und frische Gesichter, damit man sich angesichts der Alternativen noch ins Kino bemüht. Diesbezüglich könnte Danny Boyles «Yesterday» (ab 11. Juli) punkten – eine leicht schräge Romantic Comedy mit wenig bekannten Darstellern. Und andererseits nein, das Publikum hat nie genug vom Ewiggleichen. Ein James-Bond-Film zieht in der Schweiz immer.

5. Wie stark drücken Fussballgrossereignisse im Sommer auf die Kinoeintrittszahlen?

Sehr stark. Wenn eine WM oder eine EM stattfindet, brechen die Zahlen ein. Seit 2006 wurden während der Spiele durchschnittlich 588'000 Eintritte gezählt. Im selben Zeitraum ohne Fussballgrossereignis gingen durchschnittlich 875'000 Zuschauer ins Kino – also fast ein Drittel mehr. Das grosse Ausnahmejahr war 2004, als die EM in Portugal stattfand: «Harry Potter 3», «Shrek 2» und «The Day After Tomorrow» sorgten in jenem Jahr trotz Fussballkonkurrenz für einen Superkinosommer mit über 1,1 Millionen Eintritten.

6. Was bedeutet das nun für den Sommer 2019?

Da 2019 keine WM stattfindet, sollten eigentlich – wie in Jahren ohne Fussballgrossereignis üblich – über 700'000 Eintritte in der Juni/Juli-Periode zusammenkommen. Nach aktuellem Stand wird man diese Zahl jedoch selbst bei optimistischsten Schätzungen nicht erreichen.

7. Was könnte den aktuellen Kinosommer noch retten?

Regen. Und bessere Filme. Ein Blick auf die Filmstartliste zeigt, dass zugkräftige Blockbuster Mangelware sind. «Spiderman: Far from Home» (ab 4. Juli), ein weiterer Marvel-Film, wird kaum an die «Avengers: Endgame»-Euphorie anknüpfen können. Dann kommt «The Lion King» (ab 18. Juli); wobei solche Realfilm-Remakes meist eine Enttäuschung sind. Was bleibt, ist Quentin Tarantino und damit die Frage, ob er mit der stargespickten Retrorevue «Once Upon a Time in... Hollywood» (ab 15. August) an seine letzten Kinoerfolge anschliessen kann. Das wird nicht einfach, denn Tarantinos letzte Werke «The Hateful Eight», «Django Unchained» und «Inglourious Basterds» kamen in der Schweiz allesamt im Winter ins Kino.



Trotz Hitze: Diese drei Filme lohnen den Gang ins Kino

