James Bond muss unters Messer

Dieses Timeout war nicht vorgesehen: Daniel Craig zog sich auf dem Film-Set in Jamaika eine Knöchelverletzung zu und muss operiert werden. Die «kleine Operation» ziehe eine zweiwöchige Ruhezeit für den 51-Briten nach sich, heisst es auf der offiziellen James-Bond-Twitterseite.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx