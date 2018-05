Mr. Robot als Freddie Mercury

Der Film konzentriert sich auf den 15-jährigen Zeitraum von der Gründung der Band bis zu ihrem Auftritt beim Live Aid Festival 1985, sechs Jahre vor Mercurys Tod. In der Hauptrolle ist Rami Malek zu sehen, der in der TV-Serie «Mr. Robot» zu Berühmtheit gelangte. Die anderen Mitglieder von Queen werden von Ben Hardy (Schlagzeuger Roger Taylor), Gwilym Lee (Gitarrist Brian May) und Joseph Mazzello (Bassist John Deacon) dargestellt.

Schon seit zehn Jahren ist von einem Mercury-Biopic die Rede. Im Gespräch war auch Sacha Baron Cohen («Borat»), doch dieser überschlug sich mit den Queen-Mitgliedern, weil Cohen auch die dunklen Seiten von Mercurys Leben thematisieren wollte.