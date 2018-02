«Plötzlich war da ein neuer Fehler»

Kann ein Film, der die Entstehung eines radikal misslungenen Films zum Thema hat, ein toller Film sein? Yes, it can! Das jedenfalls muss man aus der Tatsache ableiten, dass James Franco an den Golden Globes vom 7. Januar für seine Darbietung in «The Disaster Artist» die Auszeichnung «Bester Hauptdarsteller» gewann. Die Rolle, die er verkörperte, war jene von Tommy Wiseau – Drehbuchautor, Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent von «The Room», einem Ménage- à-trois-Drama, das 2003 rauskam, auf einer einzigen (!) Plakatwand in Hollywood beworben wurde, gerade mal in zwei Kinos in Los Angeles zwei Wochen lang lief, dabei klägliche 1800 Dollar einspielte und von diversen Kritikern bald danach als «schlechtestes Werk der Geschichte» betitelt wurde.

Eine solch spezielle «Wertschätzung» weckte natürlich das Interesse cineastischer Freaks, die herausfinden wollten, wieso der Film als derart miserabel bewertet wird. Also gingen sie auf die Suche – und fanden unfassbar viele und unfassbar haarsträubende Fehler, die sie in Fanzines, Radiosendungen und später in Internetforen oder auf Youtube publik machten. Plötzlich hatte The Room» Kultcharakter, wie bei «The Rocky Horror Picture Show» entwickelte das Publikum szenische Rituale, schmiss Plastiklöffel Richtung Leinwand oder brüllte Beleidigungen durch den Saal.

Einer dieser «Room»-Nerds ist der in Zürich lebende Bremer Schauspieler Andreas Storm. Auf den Film stiess er bei Recherchen für seine schräge Vortragsreihe «Worst-Case-Szenario», in der er seit zehn Jahren mit Kollegin Cathrin Störmer landauf, landab missratene Kunst präsentiert und zelebriert. Seither hat er sich die 99 Minuten 14-mal in voller Länge und einzelne Szenen 40- bis 50-mal angesehen. Anders gesagt: Er ist hierzulande definitiv d e r Experte für Wiseaus «Masterpiece», und als solcher wird er heute und nächsten Montag vor Beginn von «The Disaster Artist» ein jeweils 20-minütiges Referat halten. Wir haben den 49-Jährigen indes schon vorher mit harten Fragen gelöchert.

Warum, Herr Storm, ist «The Room» der schlechteste Film, seit die Bilder laufen lernten?

Er ist nicht einfach der schlechteste, er wird als «Citizen Kane of bad movies» geadelt – also als der alles überragende schlechteste Film der Filmgeschichte. Was ihn dazu macht? Hunderte Gründe und vor allem Fehler, die hier zu schildern unmöglich ist, weil wir dann nicht über diese erste Frage hinauskämen.

Wenigstens ein paar Beispiele!

(lacht) Aber wo beginnen? Vielleicht damit, dass «The Room», im Gegensatz zu andern Filmen, sichtbar unscharfe Szenen aufweist. Eher amüsant sind die gerahmten Bilder von Löffeln, die überall in der Wohnung rumstehen. Der Grund dafür: Um Kosten zu sparen, hat Wiseau eine Schaufenstereinrichtung gekauft und diese unverändert ins Set verfrachtet. Die Löffel sind die Deko-Sujets des Rahmenherstellers – also das, was man nach dem Kauf durch eigene Bilder ersetzt! Erwähnenswert ist auch die Flut an überflüssigen Begrüssungen und Verabschiedungen, ich habe sie alle für Youtube zusammengeschnitten, sie machen ganze vier Minuten des Films aus. Oder das wie selbstverständliche Auftauchen neuer Protagonisten, die gar nie eingeführt wurden. Ach, das ist so viel. Doch der wichtigste Faktor ist letztlich wohl die seriöse Attitüde, die er transportiert.

Wie meinen Sie das?

Tommy Wiseau wollte keine Komödie, Persiflage oder sonst etwas Lustiges drehen. Er war vom heiligen Ernst beseelt, er wollte nichts Geringeres, als das Werk von Ingmar Bergman und Tennessee Williams fortschreiben. Dieser Fakt, den er in späteren Interviews relativierte, wie anderes auch, verleiht dem Film beim Schauen eine Art Anmut. Dennoch kann man festhalten, dass der Graben zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung wohl niemals so dramatisch tief war wie in «The Room».

Wer hatte Ihnen den Film überhaupt «empfohlen»?

Ein Mitarbeiter des Zürcher Filmladens Les Videos. Ich sagte ihm, dass ich für einen Vortrag die schlechtesten Filme der Geschichte suche. Ohne zu zögern, nannte er «The Room». Das war 2008, er war unlängst aus New York zurückgekehrt, wo er ihn gesehen hatte und sich deshalb sicher was, dass das definitiv ein Kandidat sein könnte. Ihm verdanke ich also meine «Room»-Manie (lacht).

Manie ist das gute Stichwort: Wie hält man es nur aus, sich eine solche Fehlerorgie wieder und wieder und wieder anzuschauen?

Mit Vinegar Chips! Das ist unsere kulinarische Geheimwaffe, die hilft immer, je ein Pack vertilgen wir locker. Doch ganz abgesehen davon, ist der Film ein schier unerschöpfliches Reservoir – auch wenn wahrscheinlich wenig andere Filme so ausführlich dokumentiert sind, gibt es immer noch Neues zu entdecken.

Auch bis dato unentlarvte Dinge?

(strahlt) Genau! Bei der letzten Visionierung sind meine Kollegin Cathrin und ich beinahe ausgeflippt. Plötzlich war da in der Schlusssequenz diese Eigenwilligkeit, ein neuer Fehler, wenn man so will, der bislang in keiner Kuriositätenliste zu «The Room» erwähnt wird! Es ist etwas Sympathisches, abgrundtief Menschliches. Um was es sich handelt, werde ich erstmals im heutigen Einführungsreferat im Riffraff verraten – sozusagen als Weltpremiere.

Wir haben bis jetzt vor allem über Seltsames geredet. Hat der Film auch eine positive Qualität?

Der Soundtrack ist gar nicht so schlecht. Und dass James Franco so sehr angefixt war, dass er das Buch von «The Room»-Nebendarsteller Greg Sestero als Drehbuch adaptierte und daraus «The Disaster Artist» machte – als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent, also fast wie damals Tommy Wiseau –, ist doch auch eine Qualität.

Kann man «The Disaster Artist» geniessen, ohne sich durch «The Room» gequält zu haben?

Das geht problemlos . . . wobei ich ziemlich sicher bin, dass man sich danach das «Original» auch ansehen will.

In der «Worst Case Szenarios»-Reihe stellen Sie auch misslungene Kunst aus anderen Sparten wie Literatur, Popmusik oder bildende Kunst vor. Wo finden Sie dieses Material?

Das Internet ist zentral, keine Frage.Viele Perlen, gerade im Bereich Literatur, kommen aber auch von Leuten, die an die «Worst Case Szenarios»-Abende kommen. Und für Filme sind die Anti-Oscars, also die Golden Raspberries, essenziell: Was da prämiert wird, hat gute Chancen, im Programm zu landen.

Nochmals zurück zum Hauptthema: Ist «The Room» konkurrenzlos?

Nein. «Daniel der Zauberer» mit Casting-Show-Star Daniel Küblböck ist in den Augen vieler Filmfreaks nah dran. Und weit vorn in den Charts ist auch das Schweizer No-Budget-Epos «Helden sterben anders» des Zürcher Sektenführers und Verschwörungstheoretikers Ivo Sasek.

Einführungsreferat von Andreas Storm zu «The Room» vor dem Filmbeginn von «The Disaster Artist», 1. und 5. 2., 21.10 Uhr, Kino Riffraff.

(Tages-Anzeiger)