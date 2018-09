«Star Wars»-Produzent Gary Kurtz gestorben

Der «Star Wars»-Produzent Gary Kurtz ist tot. Kurtz sei im Alter von 78 Jahren in London an Krebs gestorben, teilte seine Familie am Montag mit.

Der in Los Angeles geborene Produzent wurde durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas bekannt. Mit «American Graffiti» schafften die beiden 1973 ihren Durchbruch.

Seine grössten Erfolge hatte Kurtz als Produzent der ersten beiden Star-Wars-Filme - ebenfalls an der Seite von Lucas. Mit «Krieg der Sterne» (1977) und «Das Imperium schlägt zurück» (1980) löste das Duo einen «Star Wars»-Hype aus.

Nachdem er sich mit Lucas überworfen hatte, schied Kurtz aus der «Star Wars»-Reihe aus. Er produzierte weitere Filme wie «Der dunkle Kristall», «Slipstream» und «Ein ehrenwerter Diebstahl». Kurtz hinterlässt seine Ehefrau sowie drei Kinder. Der Filmproduzent war insgesamt dreimal verheiratet.

In der Mitteilung der Familie hiess es: «Gary war ein geliebter Ehemann, Vater, Grossvater, Freund, Kollege und Mentor, dessen Arbeit und Talent sich über Film, Fotografie, Musik und Filmgeschichte erstreckte. Er war ein Marine-Infanterist, ein Weltreisender, ein Outdoor-Mann und ein freundlicher, mitfühlender Mensch.»

Schauspieler Mark Hamill trauert auf Twitter um den Verlust einen «lebenlangen Freundes.» Nur weil er ihn gekannt habe, sei er ein besserer Mann geworden, schreibt Hamill, der durch die Rolle des Luke Skywalker in bisher fünf Star-Wars-Filmen bekannt wurde.

I've lost a lifelong friend. The world has lost a kind, wise, multi-talented artist & filmmaker whose contributions to cinema cannot be overstated. It was an honor to have worked with him & I know I am better man just for having known him.#RIPGaryKurtz pic.twitter.com/1tNRAgCGbq — Mark Hamill (@HamillHimself) 24. September 2018

Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew schrieb auf Twitter: «Ein grossartiger Filmemacher und Mensch ist gestorben. Ohne ihn hätte es keine »Macht« gegeben. Du wirst in den Filmen, die du gemacht hast und die das Leben von Millionen beeinflusst haben, in Erinnerung bleiben.»

RIP Gary Kurtz. A great filmmaker and man has just passed. Without him there would have been no "force". You will be remembered in the incredible films you made that touched the lives of millions. #ESB #starwars #americangraffiti @starwars pic.twitter.com/0D9RyP3DJH — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 24. September 2018

Ausschnitt aus einer der ersten Pressekonferenzen zum Start von «Star Wars» mit Gary Kurtz und dem zu Scherzen aufgelegten Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill.

Even in a sad day we must never lose the joy. Let's remember one of the first Star Wars press conferences where while Gary Kurtz is talking, @HamillHimself struggles with the microphone. #RIPGaryKurtz pic.twitter.com/jUZphy5Gbt — Hamill The Cutest ???? (@sloishamster) 24. September 2018

(nag/sda)