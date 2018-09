Was Sie am Filmfestival sehen sollten

Letztes Jahr kam es einer kleinen Revolution gleich: Die Zahl der Filme am Zurich Film Festival sank gegenüber dem Vorjahr. 2018 sinds doch wieder über 160, dazu kommen Masterclasses, Conversations, Talks, Podien; kommt der Filmmusikwettbewerb, das Zurich Summit, die Opening Night, die Award Night, kommen Q&As und Auftritte im Festivalzentrum und bei Meet the Filmmakers.

Der Teppich

Auf dem grünen Teppich zwischen Sechseläutenplatz und Tramschiene werden Persönlichkeiten wie Judi Dench (Golden Icon Award), Wim Wenders (A Tribute to... Award) oder Donald Sutherland (Lifetime Achievement Award) erwartet.

Die wichtigsten Daten:

27.9., 19.15 Uhr: Viggo Mortensen («Green Book»)

28.9., 20.15 Uhr: John C. Reilly, Alison Dickey («The Sisters Brothers»)

29.9., 19.45 Uhr: Joel Basman, Michael Steiner («Wolkenbruch)

30.9., 16.45 Uhr: Donald Sutherland («Ella & John»)

30.9., 19.15 Uhr: Florian Henckel von Donnersmarck, Sebastian Koch, Tom Schilling («Werk ohne Autor)

3.10., 20 Uhr: Judi Dench («Red Joan»)

5.10., 18.45 Uhr: Natalie Dormer («Picnic At Hanging Rock»)

5.10., 19.15: Johnny Depp («Richard Says Goodbye»)



Und was soll man sich im Filmprogramm anstreichen? Unsere Favoriten:

«Der Läufer»Fokus Schweiz, Deutschland, Österreich

Wie kommt es zu Gewalt? Warum wird jemand zum Täter? Um diese Fragen geht es in Hannes Baumgartners Spielfilm «Der Läufer», der sich auf einen realen Mordfall bezieht, der Bern vor einigen Jahren in Atem hielt. Wobei der Regisseur bewusst auf den Thrill verzichtet und sich ganz auf die Psychologie des Täters konzentriert. Mit Max Hubacher, der für seine Rolle – wie die grossen Hollywoodstars – ein strenges Lauftraining absolvierte und mit dem Rauchen aufhörte. (reg)

29.9., 18.45 Uhr, Corso 2

30.9., 21 Uhr, Arena 3

1.10., 18.30 Uhr, Arena 7

7.10., 13.30 Uhr, Corso 2



«High Life»Gala-Premiere

Die Französin Claire Denis hat ihren ersten englischsprachigen Film gedreht, mit Robert Pattinson und Juliette Binoche in den Hauptrollen. Er spielt weit, weit draussen im All, wo die Sterne um ein schwarzes Loch wirbeln wie Sperma um eine Eizelle. Das Bild ist nicht zufällig gewählt, die Regisseurin bringt in ihrem Raumschiff-Drama Säfte ins Spiel, die sonst da nichts zu suchen haben. So sprengt sie die Grenzen des Genres und sorgt für eines der schönsten Kinogefühle: Irritation. (ml)

28.9., 18.30 Uhr, Arena 4

29.9., 18.30 Uhr, Arena 4



«Roma»Gala-Premiere

Es ist der bisher persönlichste Film von Oscarpreisträger Alfonso Cuaron («Gravity»): In «Roma» erzählt er von der mexikanischen Klassengesellschaft der 70er-Jahre – in Schwarzweiss und mit einer Laiendarstellerin (Yalitza Aparicio) in der Hauptrolle. Cleo arbeitet als Hausmädchen in einer auseinanderbrechenden Mittelstandsfamilie. Als der Ehemann auszieht, bleiben vier Frauen zurück, die sich um ein Kinderquartett kümmern müssen, auch und gerade, als das Hausmädchen ungewollt schwanger wird. «Roma» ist ein berührender Film über jenes Matriarchat, in dem Cuaron aufgewachsen ist. Die bildgewaltige und detailreiche Netflix-Produktion wurde jüngst am Filmfestival Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. (zas)

29.9., 19.45 Uhr, Kosmos 1

29.9., 22.30 Uhr, Kosmos 1



«Dogman»Neue Welt Sicht: Italien

Marcello, der Hundecoiffeur, hat ein gutes Herz. Die Hunde, die er betreut, werden zahm unter seinen Händen, und mit dem eigenen isst er die Pasta mit der gleichen Gabel vom gleichen Teller. Rings um diesen Marcello ist aber gestocktes Elend. Eine zerbröckelnde Welt tut nur noch so, als sei sie zivilisiertes Italien. Vor allem ist da dieser bis zum Pathologischen gewalttätige Simone, dem Marcello das Kokain besorgt und bei Einbrüchen hilft aus dem Bedürfnis nach Freundschaft. Für den geht er gar ein Jahr ins Gefängnis und hat danach nichts davon. Hier ist allerdings der Punkt erreicht, wo auch ein gutes Herz versteinert. Die Folgen sind barbarisch, und konsequenteres Einsamkeitsgrau und Verzweiflungsschwarz als in «Dogman» von Matteo Garrone sieht man im Kino selten. (csr)

27.9., 21 Uhr, Riffraff 1

4.10., 21 Uhr, Riffraff 1

5.10., 15 Uhr, Riffraff 1



«Don’t Look Now»Retro: Donald Sutherland

Ein Schrei, ein Schock: Das Kind auf dem Diabild, dessen Regenmantel zu blutroter Farbe zerläuft; das Mädchen im roten Mantel, das draussen vor dem Haus in den Teich fällt und stirbt. Unvergesslich, wie Nicolas Roeg seinen Thriller von 1973 beginnen lässt, wie die fragmentierte Montage Zeiten und Orte ineinander verstrickt. Ein Pointillist des Traumas, dieser Nicolas Roeg. Der kanadische ZFF-Ehrenpreisträger Donald Sutherland spielt den Vater; nach dem Tod der Tochter reist er mit seiner Frau nach Venedig, um eine Kirche zu renovieren. Sie treffen eine Wahrsagerin, die behauptet, das Mädchen sei glücklich im Jenseits und wolle seine Eltern kontaktieren – und was huscht da nun vorbei in der Stadt mit den schaurig verwinkelten Gassen? «Don’t Look Now» ist ein Meisterwerk über das Schreckgespenst namens Trauer, und wenn man wissen will, welchen Film mit Donald Sutherland man gesehen haben muss, lautet die Antwort: diesen. (blu)

27.9., 21.15 Uhr, Riffraff 2

Conversation mit Donald Sutherland: 30.9., 16.30 Uhr, Filmpodium.



«Der amerikanische Freund» Retro: Wim Wenders

1977 drehte Wim Wenders seinen ersten englischsprachigen Film, nach einer Vorlage von Patricia Highsmith («Ripley’s Game»), die er erstand, bevor sie überhaupt erschienen war (die Rechte zu allen anderen Romanen waren bereits weg). So entstand seine schönste Hommage ans Kino, voller Referenzen und Anspielungen: Die Bösewichter sind alle mit Filmregisseuren besetzt. Es ist aber auch eine süffige Geschichte, voll oranger Bilder, kraftvoller Musik – und einem bewegenden Auftritt von Bruno Ganz. (ml)

5.10., 17.45 Uhr, Riffraff 2

Masterclass mit Wim Wenders: 6.10., 15 Uhr, Filmpodium.



«Werk ohne Autor»Gala-Premiere

Mit seinem Spielfilmdebüt «Das Leben der Anderen» (2006) holte Florian Henckel von Donnersmarck auf Anhieb einen Oscar. Dann kam lange nichts mehr. Jetzt meldet sich der 45-jährige Deutsche mit einem dreistündigen Epos zurück: «Werk ohne Autor» erzählt vom DDR-Künstler Kurt Barnert (Tom Schilling), der während des Zweiten Weltkriegs aufwächst, kurz vor dem Mauerbau 1961 in den Westen flieht und als Kunststudent in Düsseldorf nochmals von vorne beginnt. Barnert ist der Biografie von Gerhard Richter nachempfunden, der Kunstlehrer in Düsseldorf erscheint als Abbild von Joseph Beuys. Wie Donnersmarck da ein halbes Jahrhundert Deutschland präsentiert, zeugt von aussergewöhnlicher Erzählökonomie. Er zeigt nicht, sondern spiegelt, er erklärt nicht, sondern verwebt Realität mit Fiktion. Das muss man gesehen haben, denn wer weiss schon, wann der nächste Donnersmarck-Film folgen mag. (zas)

30.9., 20.15 Uhr, Corso 1

2.10., 14 Uhr, Arena 4

7.10., 14 Uhr, Corso 1



«Angelo»Fokus Schweiz, Deutschland, Österreich

Eines der sehr kuriosen Unterkapitel in der an sanftem Töteln reichen Stadtgeschichte Wiens ist jenes vom Leben, Lieben und der musealen Konservierung des Afrikaners Angelo Soliman (1721–1796) aus dem Volk der Kanuri, gekauft für ein Pferd, wie es heisst, nachmals hochfürstlich lobkowitzscher Leibmohr beziehungsweise liechtensteinscher Majordomus oder Hauslehrer (die Historiker streiten), item Vizezeremonienmeister der Freimaurerloge «Zur Wahren Eintracht» und geistiger Bruder des Compositeurs Mozart. Dem zog man nach dem Tod die Haut ab und präparierte sie nach den Regeln der Taxidermie und getreulichen Bildhauerei. Da stand dann der ausgestopfte Soliman, einst ein Schachpartner des Kaisers Joseph II., mit einem Lendenschurz und einer Federkrone als Vertreter des wilden Naturzustands im kaiserlichen Naturalienkabinett. Und diesem Leben, das aufs Ausstopfen hinauslief, und den Romantizismen und Rassismen der europäischen Aufklärung geht Markus Schleinzers Film jetzt nach. Nebenbei gesagt, könnte es sein, dass Soliman selbst seine Haut der Wissenschaft vermachte. Wenns wahr ist, wäre das alles auch die Geschichte einer bis zur Selbstentäusserung gehenden Integration. (csr)

2.10., 17.45 Uhr, Corso 4

3.10., 21.15 Uhr, Riffraff 3

5.10., 13.30 Uhr, Arthouse Piccadilly

7.10., 11.45 Uhr, Riffraff 3

(blu, csr, reg, zas, ml)