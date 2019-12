Welches ist der beste Weihnachtsfilm?

Darfs auch eine Liste der besten Weihnachtsfilme sein? Nein? Okay, dann halt Qual der Wahl… Wobei zu bedenken wäre, dass es ziemlich unterschiedliche Arten von Gefühlsbedürfnissen und Humorverständnis gibt, was diese Art von Filmen betrifft. Es soll ja Individuen geben, die es schon stossend finden, wenn der tollpatschige Mr. Bean im Innern eines überdimensionalen Truthahns stecken bleibt, wobei diese Szene aus «Merry Christmas, Mr. Bean» zum Kuriosesten gehört, was Rowan Atkinson je gemacht hat. Oder liegts am Vogel, den die Kritiker lieber selber essen möchten?

Jedenfalls: Auch punkto Herzschmerzfaktor gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Nehmen wir «Drei Nüsse für Aschenbrödel», einen Klassiker, der dank märchenhaften Melodien und Menschen im Schnee in Erinnerung blieb. Oder «Der kleine Lord», wo ein 8-Jähriger das kalte Herz seines adligen Grossvaters erwärmt. Oder «Edward Scissorhands» mit dem jungen Johnny Depp als Freak. Oder «Bad Santa» mit miesepetrigem Samichlaus-Wüstling.

Rowan Atkinson und der Truthahn in «Merry Christmas, Mr. Bean». Quelle: Mr Bean

Alles sehenswerte Werke, keine Frage. Aber warum sich in Entscheidungen verlieren, wenn man alles in einem einzigen Film haben kann? «Love, Actually», das Regiedebüt des britischen Romantic-Comedy-Spezialisten Richard Curtis, ist sozusagen die Meta-Version aller Weihnachtsfilme. Das episodische Werk bietet Stars, Musik, gepfefferte Dialoge und Sehnsüchte von gefühlten 22 Hauptdarstellern. Okay, die Pferde aus «Aschenbrödel» fehlen. Aber dafür verliebt sich ein schlagzeugerndes Kind, es schmachten sich ausnehmend höfliche Pornostars an, ein Altrocker torpediert sein Schmusecomeback, und Hugh Grant tanzt als zerstreuter Premierminister rückwärts die Treppe runter. Ganz zu schweigen von jener legendären Liebeserklärung auf Schrifttafeln, die sich der echte Premier Boris Johnson jüngst für seine Wahlkampagne ausgeborgt hat.

Letzteres mag für Johnsons Politinstinkt sprechen, vor allem aber spricht es für die Zeitlosigkeit dieses Films, dessen Kunst auch darin besteht, bei aller Berechenbarkeit stets überraschend zu wirken. Zum Beispiel bei jener Szene, als Rowan Atkinson (da ist er wieder) als seriöser Juwelenverkäufer im Warenhaus so lange eine Halskette verpackt, bis der Käufer – ein Ehebrecher, dessen Frau gerade in einer anderen Abteilung shoppt – die Nerven verliert und schnaubt: «Werden sie das Ding auch noch in Joghurt tunken? Oder mit Schokoknöpfen bedecken?» Als bittersüsses Weihnachtsdessert ist das unbedingt empfehlenswert!

Die Szene mit der Halskette aus «Love, Actually». Quelle: PopcornMedia