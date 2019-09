Wie kommt das Zurich Film Festival auf 100'000 Besucher?

Kürzlich freute sich Co-Direktor Karl Spoerri im «Tagblatt der Stadt Zürich», dass das Zurich Film Festival (ZFF) beim Publikum so gut ankommt. «Allein letztes Jahr wurden über 100'000 Tickets verkauft.» Stimmt das?

Eine Aufstellung für 2017 legt nahe, dass das ZFF alles Mögliche zusammenzählt, um die Grenze von 100'000 überschreiten zu können. Öffentlich kommuniziert wurde 2017 ein Besucheraufkommen von 98'300, die Zahl der bezahlten Eintritte betrug aber nur gut die Hälfte, nämlich 52'150. Dazu kamen Tickets für Sponsoren, Stiftungen und die öffentliche Hand (insgesamt 15'531) und Eintritte, die Besucher mit Presse- oder Branchenakkreditierung bezogen haben (insgesamt 5600).

In der Grafik werden Sponsorentickets als «Eintritte mit Gratisticket» gezählt, Karten für Akkreditierte als «Eintritte gemischt». Nicht nur das ZFF, auch die Festivals in Locarno und Solothurn betonen allerdings, dass Sponsoren für ihre Tickets sehr wohl Gegenleistungen erbringen. Von Gratiseintritten könne man also nicht sprechen.

Aber auch wenn man das zugesteht, fehlen dem ZFF in der Statistik noch rund 25'000 Tickets, wo nimmt man die her? Laut ZFF von den zahlreichen Nebenveranstaltungen wie dem Filmmusikwettbewerb, dem ZFF72-Wettbewerb, dem Businesstreff Masterclass, den Talks oder den Filmworkshops in der Sihlcity.

«An Evening With Marc Forster» fand auf Einladung eines Medienunternehmens statt.

Diese Anlässe hätten 2017 zusammengenommen 14'887 Besucher angezogen. Allerdings fallen darunter auch Events wie der Eröffnungsabend oder die Zürcher Filmnacht, für die man gar keine Tickets kaufen kann. Der Event «An Evening With Marc Forster», an dem der Regisseur über seine Arbeit plauderte, fand auf Einladung eines Medienunternehmens statt.

Einsicht in die Besucherstatistiken erhält man dank eines im Sommer veröffentlichten Evaluationsberichts zuhanden des Bundesamts für Kultur. Der Bund unterstützt das ZFF vorläufig mit einem jährlichen Beitrag von 250'000 Franken und wollte wissen, wie viele Leute die vom Bund geförderten Filmfestivals besuchen.

Wie das ZFF zählt auch das Festival in Locarno (174'000 Besucher im Jahr 2017) die Presse- und Brancheneintritte zur Gesamtstatistik, auch wenn diese Besucher die Akkreditierung zum Teil umsonst erhalten haben. Die Solothurner Filmtage kommunizierten 2017 eine Besucherzahl von rund 65'000; auch da sind die Besucher von Rahmenveranstaltungen und der nicht öffentlichen Eröffnungsfeier eingerechnet.

Gestiegene Auslastung 2018

Das ZFF zählt zu den Eintritten aber nicht nur Filmvorführungen und Rahmenveranstaltungen, sondern auch alle privaten Vorführungen. Solche werden für Schulklassen, aber auch für die Jury oder für Filmverleiher durchgeführt. 114 solche Vorführungen fanden 2017 statt, mit insgesamt 5084 Zuschauern. Effektive Gratistickets für Mitarbeiter oder Freiwillige wurden 2455 verteilt. Weitere Besucher zählten schliesslich die Kinderfilme (2824) und die öffentlich zugänglichen Masters (1279).

Was hat sich im letzten Jahr gegenüber 2017 verändert? Gemäss Festival sei die Auslastung allgemein gestiegen und hätten Reihen wie «Neue Welt Sicht» und die Gala-Premieren mehr Besucher angelockt. Aber auch die Zahl der privaten Vorführungen habe sich im letzten Jahr erhöht. Von mehr als 100'000 «verkauften Tickets» kann also auch 2018 keine Rede sein. (blu)