«Wir konsumieren Kunst, um abirrendes Verhalten zu erleben»

Es gibt eine lange, blutige Spur von Männern in Ihrem Werk. Alle sind sie verzweifelt und gewalttätig und manchmal einfach wahnsinnig. Warum haben Sie über die Jahre eine so dunkle Bruderschaft um sich versammelt?

«Du bist immer auf dem Friedhof, nie auf einem Berg», sagt jemand zur Hauptfigur in meinem neuen Film «First Re­formed». Sie sind immer auf dem Friedhof, meine Leute. Nicht, dass das bei mir auch so ist. Aber wenn Sie in einem calvinistischen Haushalt erzogen wurden, wo man jung mit einem Bewusstsein von Verderbtheit und schrecklicher Vorbestimmung verkabelt wird, ist es schwer, sich selbst umzuprogrammieren. Das gibt den Dingen und Figuren einen weltfeindlichen Hintergrund. Wenn Sie einmal das Gefühl von Verzweiflung und Angst gekannt haben, dann vergessen Sies nicht. Ich glaube, das ist wie bei schwangeren Frauen, sie werden sich auch immer erinnern, wie das war: Schwangerschaft. Das Schreiben über Verzweiflung fällt mir also leicht, ich muss dazu nicht selbst verzweifelt sein.

Reden wir da von religiöser Verzweiflung, von Inspiration durch Religion?

Wir reden von viel mehr. Was als religiöse, vereinzelte Verzweiflung begann, geht über in Weltverzweiflung, wie in meinem neuen Film. Es ist doch wahr: Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist die Frage nach unserer Zukunft nicht mehr nur hypothetisch. Es ist wahrscheinlich, dass wir als Gattung das Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr erleben werden. Das ist eine neue Weltqualität.

Manchmal scheint es aber, Ihre Männerfiguren suchen nach alter Weise Gott und Erlösung. Und sie leiden wie früher die Märtyrer.

Der nahe Untergang ist neu, aber das alte Dunkel in uns allen bleibt. Dieses Selbstmörderische. Die grösste Versuchung des christlichen Märtyrertums war und ist ja, dass man die Leiden Christi erleben will, bis zum Tod – aber ohne ein sündiger Selbstmörder zu werden. Reflexe davon sieht man mancherorts an Ostern, wenn Menschen sich tatsächlich geisseln und kreuzigen lassen. Und wenn einer dabei sterben würde, wäre er kein Selbstmörder, sondern ein Märtyrer, und das wäre keine Sünde nach der Definition des heiligen Augustinus. Auch das steckt in manchen meiner Filme.

Sie haben oft Schauspieler engagiert mit einem Talent zur Darstellung von Borderlinern: Willem Dafoe oder Nicolas Cage. Sind das auch Brüder im pessimistischen und ein wenig surrealistischen Geist?

Na ja, gute Schauspieler gehen, wohin das Spielmaterial sie führt, auch in den Wahnsinn. Nicolas Cage geht dort auch hin, wenn ihn das Material nicht hinführt, nebenbei gesagt.

Jetzt steuert Ethan Hawke in «First Reformed» quasi auf die Apokalypse zu mit einer starken inneren Spannung. Dachten Sie an ihn, als Sie diesen Film schrieben?

Er spielt einen Pfarrer, und ich habe an die Physiognomien gedacht, die solche Landpfarrer in älteren Filmen oft haben. Wie Montgomery Clift in «I Confess». Ethan ist älter geworden und hat jetzt ein sehr ausdrucksvolles Gesicht be­kommen. Als das Drehbuch fertig war, wusste ich: Das passt. Und Ethan passt zum Typus Märtyrer, von dem ich vorher gesprochen habe. Er spielt ja diesen Reverend Ernst Toller, der seine ganz eigenen Depressionen und Todeswünsche einhüllt in die viel grössere Sache des radikalen Umweltschutzes. Und wenn er jetzt eine Sprengstoffweste anzieht, dann nicht als Selbstmörder oder Mörder, sondern als Samson, der den heidnischen Tempel zum Einsturz bringen will.

Dass er Ernst Toller heisst wie der deutsche Dramatiker, ist wohl kein Zufall?

Nein. Es ist eine Hommage an einen, der vor den Nazis fliehen konnte und sich dann erhängte im sicheren New York, 1939, weil er die Welt nicht retten konnte. Dieser furchtbare Widerspruch. Viele kennen Toller ja nicht mehr, und ich kannte vorher auch nur das Gedicht, das W. H. Auden über ihn geschrieben hat.

«First Reformed» schreit in die Welt: Bereut, das Ende ist nahe! Wenn das die Botschaft und die Wahrheit ist, ist auch das Ende des Kinos nahe. Was machen Sie, bis es so weit ist?

Ich sage es nochmals: Ich glaube, es ist ernst, und Verneinung des Bestehenden wäre konsequent. Hingegen mache ich weiter mit der Arbeit an Filmen und mit dem Nachdenken über den Film. Mich motiviert der furchtbare Gedanke, wie es wäre, wenn ich es nicht täte. Ich bin aber mit mir im Reinen. Eines Tages werde ich nicht mehr aufwachen, und das ist okay. Meine Aufgabe als Geschichtenerzähler ist erfüllt. Ich hoffe, «First Reformed» ist nicht mein letzter Film. Aber wenn doch, dann ist es, glaube ich, eine verdammt gute letzte Show.

Sie haben den Begriff Aufgabe gebraucht, das klingt nach Mission. Vielleicht sogar nach moralischen Grundwerten?

Ich beurteile die Kunst nicht nach dem Künstler. Philip Roth, der gerade gestorben ist, war wahrscheinlich misogyn und homophob, wie manche sagen. Aber seine Romane bleiben gross, und wir konsumieren Kunst doch eigentlich, um abirrendes Verhalten zu erleben.

Sie haben schon vor zwölf Jahren einen Kanon der besten Filme zusammengestellt. In der Einleitung benutzen Sie den Begriff «Moral» und fragen sinngemäss: Wie wirkt Film aufklärerisch? Und hat Schönheit eine spirituelle Beziehung zu Vernunft und Güte?

Wann immer ich diese Fragen bejaht habe, dann nicht dogmatisch, sondern im Bewusstsein, dass auch das Gegenteil möglich ist. Ich glaube es gern und sage es mir manchmal auch, dass grosse Kunst einen besser und nobler macht. Aber nie würde ich behaupten, Kunst, die das nicht tut, sei keine und gehöre verbannt.

