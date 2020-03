«Ah bon, die lebt noch?»

Paris im Herbst, eine Villa im Park. «Wieder lauwarm», murrt die Filmdiva. Gemeint ist der Tee, den ihr der persönliche Assistent in der Stube serviert hat. Einem unterwürfigen Journalisten erzählt die Schauspielerin unterdessen, dass die Auflage ihrer eben erschienenen Autobiografie 100'000 Stück betrage: «Ohhh!!» In Wahrheit sind es 50'000. Aber dann reist die Tochter mitsamt Familie aus den USA an und behauptet: «Alles gelogen!» Kein wahres Wort stehe in diesen Memoiren.

«La vérité», der Titel des ersten französischsprachigen Films des vielfach preisgekrönten Japaners Hirozaku Kore-eda, klingt zunächst wie ein schlechter Witz. Doch bald zeigt sich, dass der Regisseur clever zwischen den Befindlichkeiten einer zerrissenen Familie jongliert. Juliette Binoche gibt die eingeschnappte Tochter, Catherine Deneuve die dauerqualmende schnippische Mutter. Und es ist klar, wem hier die Show gehört: Deneuve spielt das Edelbiest so gut, dass man sich insgeheim fragt, ob die wohl wirklich so ist.

Zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera: Catherine Deneuve und Juliette Binoche in «La vérité». Foto: Cineworx

Venedig im Herbst, ein Hotel am Strand. Catherine Deneuve, die Ikone des französischen Kinos, trägt einen dicken Armreif, raucht im Zimmer wie selbstverständlich dünne Zigaretten («meine einzige Extravaganz») und trinkt Tee. «Ich liebe Grüntee mit Ingwer. Das brauche ich tagsüber.» Keine Klage, im Gegenteil: Die Schauspielerin wirkt entspannt, schlagfertig, manchmal mit etwas seltsamen Ansichten. Ob sie zu Hause auch einen persönlichen Assistenten habe wie im Film? «Nein, nur eine Frau, die sich um meine Kleider, meine Haare und solche Dinge kümmert.»

Erinnerungen an die tote Schwester

Das Besondere an «La vérité» ist, dass die von Deneuve verkörperte Fabienne immer wieder an ihre verstorbene Schwester, die ebenfalls Schauspielerin war, erinnert wird. Das hat sich Regisseur Kore-eda von der Realität abgeschaut. Deneuves Schwester, Françoise Dorleac, war in den Sechzigern ebenfalls im Filmbusiness tätig. Beide spielten damals Hauptrollen in Filmen von Roman Polanski (Deneuve 1965 in «Repulsion», Dorleac 1966 in «Cul-de-Sac»), beide hatten Affären mit François Truffaut. Doch Dorleac starb 1967 nach einem Autounfall. Deneuve litt jahrelang darunter.

War es schwierig, nach all den Jahren dies nochmals auszuhalten? Deneuve zieht an ihrer Zigarette. «Der Regisseur hat mich nie danach gefragt, aber ich hätte schon mein Veto eingelegt, wenn er zu weit gegangen wäre. Ganz allgemein schaue ich jedoch ungern zurück, die Vergangenheit ist nicht meins.» Es scheint aber doch einiges Biografisches in dieser Filmfigur zu stecken? «Mais non. Diese Fabienne denkt und spricht immer gleichzeitig, sie hat absolut keinen Filter. So bin ich nicht.»

«Zehn Stunden pro Tag für den Film, das reicht.»Catherine Deneuve

In «La vérité» geht es nicht nur um Erinnerung, sondern auch um die Frage, wie viel sich eine Darstellerin vom realen Leben abschaut, was sie in ihr Spiel einfliessen lässt. Deneuve zündet sich eine weitere Zigarette an. «Film ist Teil meines Lebens, aber es ist nicht mein Leben. Ausserdem ...», sie lächelt, «zehn Stunden pro Tag für den Film – das reicht. Finden Sie nicht?» Tatsächlich hat Catherine Deneuve seit ihrem Debüt 1957 gegen 140 Rollen verkörpert, mit «Belle de Jour» von Luis Buñuel stieg sie zur Ikone auf. Auch darauf wird in «La vérité» schwungvoll (und mit geringfügigen Anpassungen) angespielt, zum Beispiel, wenn ein gerahmtes Plakat mit der Aufschrift «The Belle of Paris» zu sehen ist.

Wäre so ein Film wie «Belle de Jour» heute noch möglich? «Nein, da würden Bilder geleakt und überall publiziert, man könnte das nicht mehr kontrollieren», sagt Deneuve. Ausserdem sei es bei diesen sozialen Netzwerken heutzutage ziemlich schwierig, überhaupt noch Ikonen hervorzubringen. Gutes Stichwort: In «La vérité» wird einmal behauptet, dass bei guten Schauspielerinnen der Vor- und der Nachname immer mit demselben Buchstaben beginne. Claudia Cardinale, Anouk Aimée ... beim Namen Brigitte Bardot rümpft Fabienne die Nase, bei anderen Konkurrentinnen meint sie bloss: «Ah bon, die lebt noch?»

Ziemlich trocken ist auch Deneuves Replik zu Bardot: «Sie hat einige ziemlich schlimme Dinge über mich gesagt. Vielleicht sollte ich mich ja mal revanchieren und etwas zu ihren politischen Ansichten sagen?» Wobei man nicht vergessen darf: In den Sechzigern war es tatsächlich eine Glaubensfrage, ob man in einen Film mit der Bardot oder mit der Deneuve geht. Heute gibt die Diva offen zu: «Ja, ich wurde damals neidisch, wenn andere Darstellerinnen bessere Rollen bekamen.»

«Klar habe ich manchmal Attitüden. Aber muss man dann immer das Klischee von ‹Feuer und Eis› bemühen?»Catherine Deneuve

Es ist ein Moment, wo die Schauspielerin mit ihrer Filmfigur fast deckungsgleich erscheint, obwohl sich Deneuve sichtlich bemüht, ihr Selbstbild zu korrigieren: «Die Leute glauben ja gerne, ich sei kalt und distanziert. Dabei bin ich sehr offen. Klar habe ich manchmal Attitüden. Aber muss man dann immer das Klischee von ‹Feuer und Eis› bemühen?» Die Schauspielerin verdreht die Augen.

Ob es dann nicht an der Zeit wäre, selber eine Autobiografie zu schreiben? «Mais non!» Aber Sie haben doch schon vorgespurt mit einem Buch ... – «Sie meinen den Band ‹In meinem Schatten›? Das waren bloss Tagebucheinträge, die ich zu einigen Filmen gemacht habe. Da schrieb ich nachts manchmal etwas auf.» Aber was spricht gegen eigene Memoiren? «Dass ich kein Verlangen danach habe. Wenn man eine Autobiografie schreibt, kann man ja nicht nur über die eigenen Filme schreiben. Die Leute haben dann unglaubliche Erwartungen, was die Privatsphäre betrifft. Ich habe mich jedoch entschieden, nicht mehr darüber zu reden.»

Catherine Deneuve und der #MeToo-Wirbel

Das klingt nachvollziehbar, auch wenn es vermutlich nicht die ganze Wahrheit ist. Als die #MeToo-Debatte vor zwei Jahren in Frankreich drehte, äusserte sich Deneuve zusammen mit anderen Frauen in einer Petition in «Le Monde». Da stand dann: «Hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten ist kein Delikt, und eine Galanterie auch keine chauvinistische Aggression.» Und weiter: «Männer werden zur Kündigung gezwungen, deren einziges Vergehen es ist, ein Knie berührt oder einen Kuss erhascht zu haben.» Die Unterzeichnenden warnten vor dem «Klima einer totalitären Gesellschaft».

Das brachte die #MeToo-Aktivistinnen in Rage; Deneuve geriet in die Schusslinie, worauf sie sich in einem offenen Brief in der «Libération» bei den Opfern von sexueller Gewalt entschuldigte. Eine leise Anspielung darauf lässt sich auch in «La vérité» entdecken, wenn Fabienne den Journalisten einmal schroff zurechtweist: «Diese Frage hatte ich doch schon in der ‹Liberation› beantwortet. Sie müssen sie nur lesen.»

Und was sagt Deneuve heute? «Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Wirbel geben würde. Mit einigen Dingen in der Petition für ‹Le Monde› war ich ja selbst nicht einverstanden, aber das wurde dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Deshalb habe ich diesen offenen Brief geschrieben. Und basta. Ich habe beschlossen, mich fortan selbst zu zensurieren, was #MeToo betrifft.»

Ist das ernst gemeint? Oder eine Art Koketterie in eigener Sache? Man hätte gerne nachgefragt, wie denn ein libertäres französisches Selbstverständnis mit Selbstzensur zusammenpasst. Aber da ist die Interviewzeit schon um, Presseagenten scheuchen die kleine Journalistengruppe aus dem Raum. Eine Frage im Gehen noch: «Sie hätten auch Stand-up-Komikerin werden können, oder?» Catherine Deneuve lächelt. «Bien sûr. Material dazu hätte ich ja.» Zurück bleibt eine Frau, die von ihrem Tee nippt und sich als vermutlich einziger Gast im Hotel eine weitere Zigarette anzündet.

«La vérité»: Ab 5. März im Kino