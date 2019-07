Arthur Brauner ist tot

Der Filmproduzent Artur Brauner ist nach Informationen der «Bild»-Zeitung im Alter von 100 Jahren gestorben. Ein Mitglied der Familie habe den Tod mit den Worten bestätigt: «Wir sind in tiefer Trauer», berichtete die Zeitung am Sonntag auf ihrer Website. Demnach überlebte Brauner einen Schwächeanfall nicht.

Der am 1. August 1918 im polnischen Lodz geborene Sohn eines Holzhändlers überlebte den Holocaust in der Sowjetunion. Er arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg von Berlin aus und stieg mit seinen CCC-Filmstudios zu einem der wichtigsten Filmproduzenten in Deutschland auf.

Zu seinen Erfolgen zählten «Der brave Soldat Schweijk», «Die weisse Rose» oder das 1972 mit dem Oscar prämierte «Der Garten der Finzi Contini». Neben vielen sehr anspruchsvollen Filmen produzierte Brauner auch reine Unterhaltungsstreifen wie Edgar-Wallace-Verfilmungen oder Winnetou. (afp)